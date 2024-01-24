Статьи для бухгалтера
Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.
35 9
ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Где указывать и откуда брать

В налоговых декларациях на первом листе всегда можно встретить такой реквизит:

Значение этого кода берут из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сокращенно — ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Он утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.

Обращаем ваше внимание, что с середины 2016 года для целей госрегистрации (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) и постановки на налоговый учет этот справочник применяют во второй редакции, которая приведена выше.

Значения

Согласно справочнику Росстандарта, деятельность в сфере бухучета, а также права, имеет общий код «69». Помимо прочего, он включает такие бухгалтерские услуги ОКВЭД в 2024 году:

  • ведение бухгалтерского учета, а также составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

  • проведению аудита финансового состояния предприятия;

  • консультирование по налоговым вопросам.

Далее в таблице приведены все коды по ОКВЭД бухгалтерских услуг и связанной с ними деятельности.

Бухгалтерские услуги: коды по ОКВЭД

Код

Что включает

69.2

Оказанию услуг в области:

  • бухгалтерского учета;

  • проведения аудита финансов;

  • консультирования по налоговым вопросам.

69.20

Бухучет, фин. аудит и налоговый консалтинг включают:

  • ведение/восстановление бухучета, в том числе – формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, консультирование по вопросам бухгалтерии;

  • аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и оказание сопутствующих аудиту услуг аудиторскими фирмами и частными аудиторами;

  • налоговый консалтинг и представление клиентов в налоговых органах. Также — подготовка налоговой документации.

Эта группировка не включает:

  • обработку и формирование сводных данных (это код 63.11);

  • управленческое консультирование по системам бухучета, процедурам управления бюджетом (это код 70.22);

  • взыскание платежей по счетам (это код 82.91).

69.20.1

Проведению финансового аудита:

  • аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний и оказание сопутствующих аудиту услуг аудиторскими фирмами и частными аудиторами.

69.20.2

Услуги в области бухгалтерского учета:

  • ведение/восстановление бухучета, а также формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерский консалтинг;

  • принятие, сведение и консолидация бухгалтерской (финансовой) отчетности.

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Может включать консультирование, рекомендации или помощь по разработке процедур и методов:

  • бухучета;

  • программ учета затрат;

  • бюджетирования.

Не включает:

  • разработку систем бухгалтерского ПО (это код 62.01);

  • юридический консалтинг и посредничество (это код 69.10);

  • бухучет и аудит, консалтинг по налоговым вопросам (это код 69.20).

У вас бухгалтерский бизнес? Получайте полезные материалы, чтобы изменения законодательства не застали вас врасплох — разборы, мини-курсы, вебинары, обучающие онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум!

Подписаться

🎁Оформите подписку на год со скидкой 35% и получите курс-бестселлер года «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» в подарок! Получите новые знания сами или прокачайте навыки своих сотрудников.

Цена подписки на год прямо сейчас: 9 685 рублей.

Начать дискуссию

Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,2 тыс.
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
22
Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

372
Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.

Иллюстрация: rawpixel-com/freepik
25
Зарплата

Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
28
НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

165

Записи вебинаров

722
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Валютный контроль

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
32
ФСБУ НМА

Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

Иллюстрация: googledeepmind/unsplash
27
Логотип blcons_group
blcons_group
Ценные бумаги

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
1
29
Инвестиции

С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

38
Банки

Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

44
Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

59
Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

77
Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

57
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
813
Инвестиции

Инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3

Сейчас с сохранением налоговых льгот с ИИС-3 можно снять только деньги для оплаты лечения. Это хотят пересмотреть и разрешить раз в три года выводить половину накоплений на срок до 12 месяцев.

36
Мошенничество

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор

Количество мошеннических рассылок работникам компаний от лица руководства в последние месяцы выросло в несколько раз.

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор
39
6-НДФЛ

РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится

С 2023 года в 6-НДФЛ отражают фактически выплаченных доход, а в РСВ – начисленный. Поэтому эти данные не должны сходиться.

161
Ипотека

Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

Власти готовят комплексные предложения по регулированию льготной ипотеки. Кредиты на особых условиях получат те, кому это «действительно необходимо».

60