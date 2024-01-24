ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Где указывать и откуда брать
В налоговых декларациях на первом листе всегда можно встретить такой реквизит:
Значение этого кода берут из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сокращенно — ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Он утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.
Обращаем ваше внимание, что с середины 2016 года для целей госрегистрации (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) и постановки на налоговый учет этот справочник применяют во второй редакции, которая приведена выше.
Значения
Согласно справочнику Росстандарта, деятельность в сфере бухучета, а также права, имеет общий код «69». Помимо прочего, он включает такие бухгалтерские услуги ОКВЭД в 2024 году:
ведение бухгалтерского учета, а также составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
проведению аудита финансового состояния предприятия;
консультирование по налоговым вопросам.
Далее в таблице приведены все коды по ОКВЭД бухгалтерских услуг и связанной с ними деятельности.
Бухгалтерские услуги: коды по ОКВЭД
Код
Что включает
69.2
Оказанию услуг в области:
69.20
Бухучет, фин. аудит и налоговый консалтинг включают:
Эта группировка не включает:
69.20.1
Проведению финансового аудита:
69.20.2
Услуги в области бухгалтерского учета:
70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Может включать консультирование, рекомендации или помощь по разработке процедур и методов:
Не включает:
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