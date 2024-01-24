ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Где указывать и откуда брать

В налоговых декларациях на первом листе всегда можно встретить такой реквизит:

Значение этого кода берут из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сокращенно — ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Он утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.

Обращаем ваше внимание, что с середины 2016 года для целей госрегистрации (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) и постановки на налоговый учет этот справочник применяют во второй редакции, которая приведена выше.

Значения

Согласно справочнику Росстандарта, деятельность в сфере бухучета, а также права, имеет общий код «69». Помимо прочего, он включает такие бухгалтерские услуги ОКВЭД в 2024 году:

ведение бухгалтерского учета, а также составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

проведению аудита финансового состояния предприятия;

консультирование по налоговым вопросам.

Далее в таблице приведены все коды по ОКВЭД бухгалтерских услуг и связанной с ними деятельности.

Бухгалтерские услуги: коды по ОКВЭД Код Что включает 69.2 Оказанию услуг в области: бухгалтерского учета;

проведения аудита финансов;

консультирования по налоговым вопросам. 69.20 Бухучет, фин. аудит и налоговый консалтинг включают: ведение/восстановление бухучета, в том числе – формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, консультирование по вопросам бухгалтерии;

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и оказание сопутствующих аудиту услуг аудиторскими фирмами и частными аудиторами;

налоговый консалтинг и представление клиентов в налоговых органах. Также — подготовка налоговой документации. Эта группировка не включает: обработку и формирование сводных данных (это код 63.11);

управленческое консультирование по системам бухучета, процедурам управления бюджетом (это код 70.22);

взыскание платежей по счетам (это код 82.91). 69.20.1 Проведению финансового аудита: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний и оказание сопутствующих аудиту услуг аудиторскими фирмами и частными аудиторами. 69.20.2 Услуги в области бухгалтерского учета: ведение/восстановление бухучета, а также формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерский консалтинг;

принятие, сведение и консолидация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Может включать консультирование, рекомендации или помощь по разработке процедур и методов: бухучета;

программ учета затрат;

бюджетирования. Не включает: разработку систем бухгалтерского ПО (это код 62.01);

юридический консалтинг и посредничество (это код 69.10);

бухучет и аудит, консалтинг по налоговым вопросам (это код 69.20).

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