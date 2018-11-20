Справочник кодов ОКВЭД – теперь на «Клерке»

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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

С помощью этого справочника вы можете осуществлять поиск по ОКВЭД и выбрать актуальные коды, которые применяются в настоящее время.

Справочник разбит на разделы, классы и подклассы.

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