Как учитывать НДС с полученных и выданных авансов

НК установлены особые правила начисления и учета НДС с аванса в 2024 году и в дальнейшем, полученного от покупателя за отгрузку и выданного поставщику/продавцу при реализации. Приводим их в этой статье.

Учет НДС продавцом с полученных авансов

Когда начислять НДС с авансов

По общему правилу подп. 2 п. 1 и п. 14 ст. 167 НК при получении от покупателя аванса продавец должны начислить на него налог на добавленную стоимость. При этом форма получения аванса — в денежной или иной — не имеет значения.

Когда не исчислять

В то же время не следует начислять НДС с аванса, если он перечислен в счет предстоящих:

передачи цифровых финансовых активов (ЦФА);

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

Условия неисчисления НДС для них такие:

Местом реализации не признается территория России. Длительный производственный цикл изготовления по Перечню, утв. постановлением Правительства от 28.07.2006 № 468. Облагаются по ставке 0% или не облагаются НДС.

Учтите, что получение предоплаты в связи с выпуском цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП), приравнено для целей НДС к получению предоплаты.

Если по закону не являетесь плательщиком НДС или освобождены от такой обязанности, платить налог не нужно с любых операций — в том числе при получении аванса.

Для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: работать с первичкой, вести полноценный бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, сдавать любую отчетность, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги, мы разработали новый курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Сейчас курс можно купить по сниженной цене за 14 950 вместо 29 900 рублей. Купить курс Все курсы со скидкой найдете в каталоге.

НДС с задатка продавцу

Полученный задаток — для целей налогообложения считается предоплатой. Это значит, что нужно исчислить с него НДС. По мнению Минфина, это делают в квартале получения задатка (письма от 10.04.2017 № 03-07-14/21013, от 02.02.2011 № 03-07-11/25).

Если имеет место предварительный договор, и по нему перечислен задаток, который идет в счет оплаты по основному договору, он тоже признается предоплатой (письмо Минфина от 02.02.2011 № 03-07-11/25).

Однако некоторые суды делают вывод, что на момент получения задаток еще не выполняет платежную функцию. И включать его в налоговую базу следует в момент начала исполнения договора, в счет оплаты по которому он получен. Ведь именно тогда задаток приобретает характер платежа (например, постановление Арбитражного Суда Центрального округа от 19.01.2018 № Ф10-49/2017).

Следование такой позиции может привести к спорам с налоговиками. Чтобы избежать конфликтов, сумму задатка, в т. ч. по предварительному договору, лучше включать в налоговую базу сразу при его получении.

Задаток за участие в аукционе

Он облагается НДС, если участник выиграет аукцион и сумма задатка будет зачтена в счет его обязательств по оплате товаров (работ, услуг). То есть после определения победителя задаток будет считаться авансом в целях НДС.

Если же участник аукциона проиграл, задаток ему полностью возвращают (п. 5 ст. 448 ГК). Тогда сумма задатка не облагается НДС.

Порядок учета продавцом НДС с аванса

В день получения аванса нужно исчислить с него НДС, а потом составить авансовый счет-фактуру в 2 экземплярах — для себя и покупателя.

Свой экземпляр продавец регистрирует в книге продаж, а второй экземпляр передаёт покупателю (п. 3 ст. 168 НК, п. 6 Правил заполнения счета-фактуры, п. 3 и 17 Правил ведения книги продаж).

После поставки товаров/выполнения работы/оказания услуги можно заявить НДС с аванса к вычету.

Как продавцу исчислить НДС с аванса

Для исчисления НДС с аванса используйте следующую формулу:

Расчетную ставку 20/120 либо 10/110 выбирают в зависимости от того, по какой ставке облагается основная операция по отгрузке.

Пример. Получен аванс в счет отгрузки товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, реализация/передача которых облагается НДС по ставке 20%. Значит, при расчете НДС с аванса расчетная ставка 20/120.

Учтите, что особые правила расчета НДС действуют при получении аванса за передачу следующих имущественных прав:

уступленные/переданные денежные требования;

имущественные права на жилые дома/помещения и доли в них;

имущественные права на гаражи, машино-места;

цифрового права, включ одновременно ЦФА и УЦП.

Также есть особенности расчета НДС при получении аванса в иностранной валюте или в рублях по договору в условных единицах.

Уплата продавцом НДС с аванса в бюджет

Специальных сроков уплаты НДС с аванса НК не устанавливает.

Его перечисляют в рамках общей суммы НДС к уплате за квартал. А именно – равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом.

Внимание! В 2024 году НДС перечисляют в бюджет в качестве единого налогового платежа — ЕНП.

Принятие продавцом к вычету НДС с аванса

Заявить к вычету уплаченный НДС с аванса можно с даты отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), в оплату которых была получена эта предоплата.

В итоге нужно начислить НДС со всей стоимости поставки. Продавец вправе уменьшить его на сумму НДС с аванса.

А вот НДС, начисленный при получении оплаты в связи с выпуском цифрового права, включающего одновременно ЦФА и УЦП, можно заявить к вычету после выкупа этого права деньгами или через передачу освобожденных от НДС товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Сумма НДС с аванса, которую можно заявить к вычету, зависит от стоимости отгрузки (п. 6 ст. 172 НК). И если стоимость товаров/работ/услуг больше или равна размеру аванса, к вычету можно взять весь уплаченный НДС с аванса.

Пример 1. ООО «Гуру» на общей системе налогообложения в 1 квартале получила аванс в счет поставки товаров в сумме 70 000 руб., в т. ч. НДС — 10 000 руб. Сумму налога по итогам 1 кв. она внесла в бюджет. Во 2 квартале фирма поставила товары на сумму 130 000 руб., вкл. НДС 30 000 руб. Таким образом, компания по итогам 2 квартала примет к вычету 10 000 руб.

Если же стоимость отгрузки меньше аванса, к вычету берут налог ровно в размере исчисленного НДС с отгрузки.

Пример 2. ООО «Гуру» на ОСН в 3 квартале получила аванс в счет поставки в сумме 70 000 руб., в т. ч. НДС — 10 000 руб. Сумму налога по итогам квартала оно перечислило в бюджет. В 4 квартале организация поставила первую партию товара на 46 000 руб., в т. ч. НДС – 6000 руб. По итогам 4 квартала организация может принять к вычету только 6000 руб.

При заявлении вычета НДС с аванса свой экземпляр авансового счета-фактуры, который продавец составил при получении предоплаты, он регистрирует в книге покупок.

Счет-фактуру на аванс выставляют покупателю в течение 5 календарных дней со дня получения аванса. При этом его можно не выставлять, если отгрузка будет в течение 5 календарных дней и в том же квартале (письмо Минфина от 29.03.2021 № 03-07-14/22553).

Когда продавцу заявлять вычет

Срок заявления к вычету НДС с аванса — только квартал, в котором были поставка товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, выкуп цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП. Перенести вычет на другие кварталы нельзя.

Если возврат аванса

При возврате аванса покупателю продавец также имеете право принять к вычету НДС с аванса — в течение года после возврата.

Выводы для продавца, поставщика

Основные правила такие:

если продавец плательщик НДС, по общему правилу с полученных авансов нужно исчислить и уплатить НДС;

начислить налог следует в день получения предоплаты, а уплатить его вместе с общей суммой НДС по итогам квартала;

после отгрузки можно заявить налог с аванса к вычету;

принять такой НДС к вычету можно только в квартале поставки (передачи, выкупа).

Учет НДС покупателем с выданных авансов

Порядок, как учитывать

В общей ситуации при перечислении продавцу аванса в счет предстоящих поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг/передачи имущественных прав покупатель вправе принять исчисленный с него НДС к вычету.

Но есть 2 исключения. Это перечисление аванса:

В этих ситуациях НДС с аванса к вычету не принимают (п. 1 и 12 ст. 171 НК).

НДС с аванса в общем случае покупатель может принимать или нет к вычету — это его право. Далее раскроем каждый вариант.

«Входной» НДС с аванса покупатель принимает к вычету Данный вариант позволит уменьшить НДС, исчисленный к уплате в бюджет, раньше, чем можете принять к вычету НДС с отгрузки. Для этого нужно соблюсти все условия для принятия НДС с аванса к вычету. Также желательно проверить, правильно ли продавец исчислил НДС с аванса. Необходимо будет восстановить НДС с аванса в периоде отгрузки, если приняли его к вычету. Ведь переносить восстановление на следующий налоговый период нельзя (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК, письмо Минфина от 10.01.2022 № 03-07-11/15, п. 3 Обзора правовых позиций КС и ВС, принятых в 4 кв. 2018 по вопросам налогообложения). При этом размер налога к восстановлению зависит от того, поставили вам весь объем по договору или нет. «Входной» НДС с аванса к вычету не принимает НДС можно заявить к вычету 1 раз после получения товаров отгрузки со всей её стоимости. Сделать это можно после того, как будут выполнены все условия для вычета. При таком варианте не придется восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету с аванса. Это удобно, когда предоплата и отгрузка имеют место в течение одного или двух кварталов, а суммы предоплаты небольшие.

Расчет НДС по уплаченному авансу

По НК покупатель не обязан исчислять НДС с уплаченного аванса, так как исчислить и выставить налог должен продавец (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК).

В то же время покупатель должен убедиться, что сумма НДС рассчитана правильно, перед тем как заявить ее к вычету. Формула для НДС с аванса приведена выше.

Принятие покупателем к вычету НДС с уплаченного аванса по счету-фактуре продавца

Чтобы заявить вычет НДС с аванса, нужны следующие документы:

правильно оформленный авансовый счет-фактура от продавца с выделенной суммой НДС;

договор с условием о перечислении аванса;

платежное поручение, подтверждающее перечисление аванса.

В квартале, в котором у покупателя выполнены все эти условия, можно заявить вычет НДС с аванса. Также нужно:

зарегистрировать авансовый счет-фактуру в книге покупок;

отразить указанный в нем НДС в бухгалтерском учете.

Если покупатель перечислил аванс в большей сумме, чем указано в договоре, или в нем не указана конкретная сумма аванса, заявить НДС к вычету можно. Условия (письма Минфина от 12.02.2018 № 03-07-11/8323, от 06.03.2009 № 03-07-15/39):

В договоре есть условие о перечислении аванса. В наличии счет-фактура от продавца с указанием НДС по фактически перечисленной сумме аванса.

Когда покупатель может заявить вычет НДС с аванса

Только в квартале, в котором выполнены все условия для вычета (письмо Минфина от 09.04.2015 № 03-07-11/20290). Перенести вычет на последующие кварталы нельзя.

Если покупатель внес аванс в одном квартале, а счет-фактуру получил в другом, принять к вычету НДС можно только в квартале получения счета-фактуры (письмо Минфина от 30.12.2020 № 03-07-11/116098).

Пример. ООО «Гуру» внесло аванс 29 июня 2024 г. Счет-фактуру поставщик выставил и передал 4 июля 2024. Организация вправе принять к вычету НДС с аванса в 3 квартале 2024.

Восстановление покупателем НДС с аванса

После отгрузки продавцом, покупатель вправе заявить «входной» для него НДС со всей их стоимости товаров (работ, услуг, имущ. прав) к вычету. Поэтому он должен восстановить НДС с аванса. Это делают в периоде отгрузки. Переносить на следующий налоговый период нельзя (письма Минфина от 11.03.2022 № 03-07-11/19140, со ссылкой на определение КС от 08.11.2018 № 2796-О, от 10.01.2022 № 03-07-11/15, п. 3 Обзора правовых позиций КС и ВС, принятых в 4 кв. 2018 по вопросам налогообложения).

НДС с аванса восстанавливают в размере налога, принятого к вычету по отгрузке, в оплату которой шёл аванс. Отсюда: если в счет полученного аванса продавец отгружает поэтапно, восстанавливать «входной» НДС следует по частям.

При восстановлении НДС авансовый счет-фактуру занесите в книгу продаж.

Пример. ООО «Гуру» на ОСН перечислило 16 июня 2024 продавцу аванс за товары 70 000 руб., в т. ч. НДС — 10 000 руб. По итогам 2 квартала компания заявила сумму НДС с аванса к вычету.

07.07.2024 продавец поставил ООО «Гуру» товары на сумму 130 000 руб., вкл. НДС — 30 000 руб. В этом же квартале ООО выполнило все условия для заявления вычета по НДС. По итогам 3 кв. 2024 организации следует восстановить НДС с аванса в сумме 10 000 руб. и принять к вычету общую сумму НДС по товарам 30 000 руб.

Также покупателю придется восстановить НДС с аванса, который он заявил к вычету, когда (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК):

покупателю вернули аванс из-за расторжения договора или его условия были изменены;

списали дебиторскую задолженность по уплаченному авансу за товары (работы, услуги), которые так и не получили.

При переносе аванса с одного договора на другой восстанавливать НДС не нужно: сделайте это при отгрузке по новому договору (письмо Минфина от 08.02.2019 № 03-07-11/7650).

Выводы для покупателя

Основные правила такие:

в общей ситуации НДС с перечисленного аванса продавцу можно принять к вычету;

это делают в квартале, в котором соблюдены все условия для вычета;

перенести вычет на другие периоды нельзя;

рассчитывает НДС с аванса продавец, а не покупатель;

принятый к вычету НДС с аванса нужно восстановить после того, как продавец передаст товары и покупатель примет к вычету НДС с отгрузки;

также НДС следует восстановить, если продавец вернет аванс или дебиторскую задолженность списываете как безнадежный долг.

Проводки по НДС с аванса

В бухгалтерских программах НДС учитывают на счете 68.02: по кредиту — начисление, по дебету — вычет.

Входной НДС сначала учитывают по дебету счета 19.

Для НДС по авансам полученным предусмотрен счет 76.АВ, выданным — 76.ВА. Вместо них можно использовать счета 62.02 и 60.02.