Вас вызвали в налоговую? Не переживайте! Дайджест Разборов

Напоминаем, что налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля. Поэтому важно учесть, как действовать, что можно говорить, а что нельзя.

Редакция «Клерка» уже подготовила для вас подробный разбор, советуем не терять время и скорее изучать.

Также сегодня в выпуске разберем:

Приступайте к чтению!

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

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