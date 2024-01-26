Вас вызвали в налоговую? Не переживайте! Дайджест Разборов

Редакция «Клерка» уже подготовила для вас подробный разбор, советуем не терять время и скорее изучать.
Также сегодня в выпуске разберем:
Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
Приступайте к чтению!
Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.
Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году
Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
Нужно ли включать обеденный перерыв в рабочее время
Каждый трудящийся имеет право на отдых — конституционное право (ст. 37 основного закона). Обеденный перерыв — частное проявление такого права, это время, когда любой свободен от выполнения трудовой функции и может использовать это время по назначению. Казалось бы, с чего обед включать в рабочее время — и, тем более, оплачивать? Но есть нюансы.
Что меняется в валютном регулировании в 2024 году
В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.
Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС
В 2024 году заведения общепита могут воспользоваться освобождением от НДС. В мини-курсе рассказываем условия получения и даем пояснения по заполнению декларации по НДС, чтобы компания успешно прошла камеральную проверку и подтвердила право на льготу.
Как принять на работу дистанционного работника
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужны, чтобы принять на работу дистанционного работника.
Учимся работать с цифровым рублем
Рассказываем об условиях использования и преимуществах цифрового рубля и объясняем, как с ним работать.
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