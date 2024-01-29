Налоговые штрафы

Если отчетность не сдана из-за болезни главбуха, штраф можно уменьшить

За нарушение сроков сдачи отчетности компании грозит штраф: максимальный размер составит 30% от суммы неуплаченного в срок налога; минимальный — 1 000 рублей. Избежать ответственности за нарушение сроков сдачи отчетности очень сложно. Но, уменьшить штраф — реально.
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Если отчетность не сдана из-за болезни главбуха, штраф можно уменьшить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За нарушение сроков сдачи налоговой отчетности в НК предусмотрены серьезные санкции, вплоть по блокировки счета. А, за несоблюдение сроков отчетности в Соцфонд, санкции установлены в КоАП.

Ответственность за нарушение сроков сдачи отчетности

Ответственность за нарушение сроков сдачи налоговой отчетности установлена статьей 119 НК.

Компании грозит штраф в размере 5% от суммы налога, не уплаченного вовремя за каждый месяц просрочки, даже неполный. Но, не менее чем на 1 000 рублей и не более чем на 30% от суммы неуплаченного в срок налога.

Если налоговая отчетность не будет сдана в течение 20 дней после наступления срока сдачи, ИФНС вправе принять решение о блокировке расчетного счета компании (п. 3 ст. 76 НК). Речь идет о всех налоговых декларациях, РСВ и 6-НДФЛ. При этом сумма блокировки может превышать сумму налога к уплате.

За нарушение сроков сдачи отчетности в Соцфонд, разделов формы ЕФС-1, оштрафуют директора на 500 рублей по статье 15.5 и части 3 статьи 23.1 КоАП.

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Можно ли избежать ответственности

Избежать ответственности полностью практически невозможно. Но, уменьшить штраф — реально.

По закону о бухучете №402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов организует руководитель компании. Он обязан возложить эти обязанности на главного бухгалтера или иное должностное лицо либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Эта ответственность означает, что в случае болезни главного бухгалтера, директор обязан принять меры для того, чтобы бухгалтерия продолжила работу в нормальном режиме. Он вправе нанять нового работника, возложить обязанности на заместителя главного бухгалтера или иного сотрудника бухгалтерии. Никто не запрещает привлечь к подготовке отчетности аудиторскую фирму и т.п.

На практике болезнь главбуха может стать неожиданностью, когда времени на привлечение к работе стороннего работника или фирмы мало. В любом случае даже если срок нарушен, нужно сдать отчетность как можно скорее.

Что сделать, чтобы уменьшить штраф

Статья 114 НК позволяет уменьшить штраф в 2 раза, если у компании есть смягчающие обстоятельства. Перечень смягчающих обстоятельств приведен в статье 112 НК. В первом пункте это статьи говорится о «совершении правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств». Заболевание, как раз, можно отнести в этой категории.

Если у компании есть обстоятельства, исключающие вину  в совершении налогового правонарушения, приведенные в статье 111 НК, наказание может быть отменено полностью. К таким относятся:

  • Действия вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, о которых известно общественности из СМИ.

  • Деяния, совершенные в состоянии, при котором лицо не могло отдавать себе отчет в своих действиях вследствие болезни.

  • Выполнение письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора, страховых взносов), данных налоговым органом или выполнение мотивированного мнения налогового органа, направленного в ходе проведения налогового мониторинга.

То есть, болезнь главного бухгалтера в соответствии с пунктом 2 статьи 111 НК может быть обстоятельством, которое исключает вину компании в нарушении сроков сдачи отчетности.

Как действовать, если есть обстоятельства, исключающие вину и, или смягчающие ответственность

Ни налоговая, ни Соцфонд изначально не знают по какой причине компания нарушила сроки сдачи отчетности. Поэтому, штраф будет назначен, и его придется оспаривать.

В большинстве случае, налоговая направляет уведомление о том, что не сдана отчетность и заранее предупреждает о возможной блокировке расчетного счета. 

Чтобы ИФНС смягчила ответственность или хотя бы уменьшила штраф за нарушение сроков сдачи отчетности, можно:

  • На момент сдачи отчетности с нарушением срока подать ходатайство о неприменении штрафных санкций.

  • После получения от ИФНС по ЭДО уведомления о несданной отчетности подать пояснения и ходатайство о неприменении штрафных санкций.

  • Если ИФНС уже составила акт о налоговом правонарушении, нужно составить возражения.

Во всех случаях, в ИФНС нужно подготовить и подать пакет документов, подтверждающих наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие вины.

В случае болезни главбуха, нужно подать медицинские документы (больничный, справка о госпитализации), подтверждающие временную нетрудоспособность, и документы компании, по которым обязанность по подготовке и сдаче отчетности возложена только на главбуха. Например, Положение о бухгалтерии или Положение об учете, трудовой договор и т.п.

Если ИФНС вынесет решение о привлечении к налоговой ответственности, его нужно обжаловать через вышестоящий орган - УФНС. Если на уровне УФНС решить проблему не получить, вы вправе обратится в суд. По этому вопросу шансы выиграть дело очень велики.

В судебной практике есть решения, по которым компании были освобождены от налоговой ответственности по причине болезни бухгалтера. Аргументы для подготовки возражений на акт ИФНС, жалобы в УФНС и обращения в суд, вы можете взять из следующих судебных решений:

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