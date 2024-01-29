Если отчетность не сдана из-за болезни главбуха, штраф можно уменьшить

Избежать ответственности полностью практически невозможно. Но, уменьшить штраф — реально.

По закону о бухучете №402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов организует руководитель компании. Он обязан возложить эти обязанности на главного бухгалтера или иное должностное лицо либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Эта ответственность означает, что в случае болезни главного бухгалтера, директор обязан принять меры для того, чтобы бухгалтерия продолжила работу в нормальном режиме. Он вправе нанять нового работника, возложить обязанности на заместителя главного бухгалтера или иного сотрудника бухгалтерии. Никто не запрещает привлечь к подготовке отчетности аудиторскую фирму и т.п.

На практике болезнь главбуха может стать неожиданностью, когда времени на привлечение к работе стороннего работника или фирмы мало. В любом случае даже если срок нарушен, нужно сдать отчетность как можно скорее.

Что сделать, чтобы уменьшить штраф

Статья 114 НК позволяет уменьшить штраф в 2 раза, если у компании есть смягчающие обстоятельства. Перечень смягчающих обстоятельств приведен в статье 112 НК. В первом пункте это статьи говорится о «совершении правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств». Заболевание, как раз, можно отнести в этой категории.

Если у компании есть обстоятельства, исключающие вину в совершении налогового правонарушения, приведенные в статье 111 НК, наказание может быть отменено полностью. К таким относятся:

Действия вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, о которых известно общественности из СМИ.

Деяния, совершенные в состоянии, при котором лицо не могло отдавать себе отчет в своих действиях вследствие болезни.

Выполнение письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора, страховых взносов), данных налоговым органом или выполнение мотивированного мнения налогового органа, направленного в ходе проведения налогового мониторинга.

То есть, болезнь главного бухгалтера в соответствии с пунктом 2 статьи 111 НК может быть обстоятельством, которое исключает вину компании в нарушении сроков сдачи отчетности.

Как действовать, если есть обстоятельства, исключающие вину и, или смягчающие ответственность

Ни налоговая, ни Соцфонд изначально не знают по какой причине компания нарушила сроки сдачи отчетности. Поэтому, штраф будет назначен, и его придется оспаривать.

В большинстве случае, налоговая направляет уведомление о том, что не сдана отчетность и заранее предупреждает о возможной блокировке расчетного счета.