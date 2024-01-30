Учет расходов

Учет топливных карт в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

Многие предприятия так или иначе сталкиваются с необходимостью оплаты ГСМ. И это настоящая головная боль для бухгалтера. Но мы нашли выход -- топливная карта. Расскажем, как вести учет и не допустить ошибок.
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Учет топливных карт в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру
Иллюстрация: freepik/freepik

Топливная карта

Топливная карта — это документ для покупки топлива на заправочных станциях. Она похожа на привычную пластиковую карту, только служит не инструментом оплаты, а контролем за расходованием топлива и получения отчетной документации с заправок. Топливной картой невозможно воспользоваться не по назначению.

Есть несколько видов топливных карт:

  • Монобрендовые — возможность заправки на сети одного из брендов.

  • Мультибрендовые — возможность заправки на разных сетях, согласно условиям договора.

  • С лимитом в литрах — установлен лимит со стороны компании в литрах, управляется через личный кабинет и/или мобильное приложение.

  • С лимитом в рублях — установлен лимит со стороны компании на сумму приобретения топлива, управляется через личный кабинет и/или мобильное приложение.

Кстати, воспользоваться топливной картой можно на 18 000 АЗС, а это почти все заправки, которые есть в России. Топливная карта — универсальный и удобный инструмент для контроля ГСМ. 

Как вести учет топливных карт

Большей популярностью у бухгалтеров пользуются карты с литровым суточным лимитом, потому что водитель ежедневно получает определенный маршрут для передвижения. А так как большинство водителей ездит примерно по одному и тому же маршруту, то понять среднесуточное потребление бензина и выдать суточную карту нетрудно.

Обычно АЗС или поставщики топливных карт предоставляют сами карты бесплатно. Если это так, то в бухучете на балансе такие карты не отражаются, а выносятся на забалансовый счет. Рекомендуется организовать отдельный аналитический учет для каждой карты в отдельности или группы однотипных по картам затрат.

Если же карту организация приобретала, то учитываем их в составе ТМЦ, а потом списываем на текущие расходы.

Топливная карта выдается водителю, который будет ее использовать для заправки. Чтобы отразить этот факт в учете, необходимо в свободной форме составить акт приема-передачи топливной карты. Аналогично нужно сделать и при возврате карты. Если карт много, то рекомендуем завести журнал учета выдачи и возврата топливных карт.

В организации обязательно должны быть утверждены нормативы использования ГСМ и порядок оформления и выдачи путевых листов, без них нельзя принимать расход к учету.

Безусловно, топливная карта является неотделимым элементом от договора поставки топлива между поставщиком карты и компанией. Для правильного учета топлива поставщик карт предоставляет организации накладную, счет-фактуру и отчет по топливным картам и отпущенном топливе или УПД и акт-сверки, как правило, раз в месяц.

В помощь бухгалтеру

Как правильно оформить учет топливных карт и ГСМ

Если вы приобрели топливную карту за деньги, то ее нужно поставить на баланс:

  • Приобретение оформляется проводкой — Дт 10–Кт 60.

  • Оплата поставщик — Дт 60–Кт 51.

Если карта была получена безвозмездно, то ее нужно принять на Дт забалансового счета.

Чтобы учесть ГСМ, используйте следующие проводки:

  • Аванс на топливную карту — Дт 60 (аванс)–Кт 51.

  • Принятие к учету ГСМ по топливной карте — Дт 10–Кт 60.

  • Зачет аванса — Дт 60–Кт 60 (аванс).

  • Учет стоимости ГСМ в расходах — Дт 20, 25, 26, 44–Кт 10.

Если есть НДС, то отражаем НДС по поступившему топливу Дт 19–Кт 60 и принимаем его к вычету после получения подтверждающих документов Дт 68–Кт 19.

Универсальная топливная карта

Как мы уже сказали, топливные карты применяются только на тех АЗС, с которыми заключен договор. Но есть и универсальная топливная карта «Вездеход». С ней можно заправлять автомобиль на 18 000 АЗС по всей России.

Если вы используете универсальную топливную карту, то можете расплачиваться ей и получать дополнительные бонусы не только на АЗС, но и на станциях ТО, ремонтных мастерских, шиномонтаже, мойке и т.д.

Универсальная карта дает возможность получить не только ГСМ, но и дополнительные сервисы, так необходимые водителю. 

Преимущества топливной карты «Вездеход»:

  1. Один договор на топливо и сервисы и возможность расплачиваться универсальной транспортной картой как за ГСМ, так и за сервисы.

  2. Возмещение НДС при заправках на АЗС, а также использовании сервисов, которые работают с НДС.

  3. Полный комплект закрывающих документов до 5 числа каждого месяца.

  4. Все документы передаются по ЭДО и отражаются в личном кабинете.

  5. Доступ к документам имеют только ограниченный круг лиц.

  6. Экономия на топливе до 30%. Как минимум, экономия на возврате 20% НДС для компаний на ОСНО. Скидка до 2% на топливо, а при заказе карты — скидка 3,5 рубля за литр и 10% на сервисы для перевозчиков. К тому же, чем больше у вас автомобилей, тем выгоднее работать с универсальными топливными картами. Рассчитать экономию можно в онлайн-калькуляторе.

  7. Удобная работа через приложение «Мой ППР».

  8. Защита от мошенников — обо всех подозрительных операциях по карте предупредим. Например, если водитель захочет расплатиться в нерабочее время или в регионе, где он не должен находиться.

Оформите 3 месяца карты «Вездеход онлайн», первые 3 месяца без абонентской платы.

Если сравнить возможности, которые предоставляют брендовые АЗС, операторы топливных карт и универсальная карта «Вездеход» от ППР, то преимущество карты «Вездеход» очевидно.

Только у ППР есть глубокая и подробная аналитика расходов по топливным картам и даже возможность получить рекомендации по оптимизации затрат.

С картой «Вездеход» и широкой сетью АЗС по всей России не нужно думать где заправиться водителю, а возможность по этой же карте быстро получить услуги шиномонтажа или ремонта является неоспоримым бонусом.

Попробуйте и вы. С картой «Вездеход» учет ГСМ перестанет быть вашей головной болью.

Реклама: ООО «ППР», ИНН 7743036465, erid: LjN8JszCo

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