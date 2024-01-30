Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2024 году и какие льготы могут быть доступны

До опубликования указа Президента № 63 от 23.01.2024 года в России не было общефедерального статуса и понятия «многодетная семья». Существовали разнообразные категории федеральных законов, которые наделяли полномочиями местные региональные органы власти в субъектах федерации и позволяли самостоятельно определять статус и критерии многодетной семьи.

Только к 2024 году были определены общие критерии многодетной семьи, в которых воспитываются детей в количестве 3 человек и в возрасте до 18 лет. Новый указ Президента упорядочил не только понятие статуса многодетной семьи, но и предлагает разработать единые критерии для всех регионов России.

Что дает статус для многодетной семьи

Отметим сразу, что после опубликования было отменено действие указа Президента от 5 мая 1992 года, который также предусматривал меры поддержки многодетных семей. Естественно, за 32 года действующий указ претерпел огромное количество изменений и поправок, который сейчас трудно сравнить с первоначальным текстом.

Основные положения указа от 1992 года все же были перенесены в новый указ от 2024 года. В частности, сохраняются льготы:

многоступенчатые скидки на услуги ЖКХ;

выдача бесплатных земельных участков;

выдача льготных кредитов;

получение льготных дотаций;

бесплатный проезд на общественном городском и пригородном транспорте;

компенсация на покупку школьной одежды;

бесплатное посещение культурных мероприятиях;

помощь в оплате городского телефона;

прием в детский сад вне очереди;

бесплатное питание;

бесплатная выдача лекарств детям до 6 лет по рецептуре врача.

До введения указа Президента были как общефедеральные, так и региональные меры поддержки многодетных семей. Зачастую приходилось ответственным лицам детально согласовывать критерии мер поддержки, поскольку верховенство было у федерального положения.

О пенсионных и трудовых льготах многодетных семей

Система льгот для таких многодетных отцов и матерей достаточно «пестрая». Собрали в одном месте общую информацию.

Если у матери трое детей, она может выйти на пенсию на 3 года раньше, чем по общему списку.

Если у матери 4 детей, она может выйти на пенсию на 4 года раньше.

Если у матери 5 детей, она может выйти на пенсию в 50 лет.

Чтобы мать смогла воспользоваться правом выхода на пенсию раньше установленного срока, младшему ребенку должно быть не менее 8 лет.

Для выхода на пенсию мама должна иметь: количество ИПК (индивидуальный пенсионный балл) — 28,2, общий трудовой стаж — 15 лет. Информация актуальна на 2024 год.

Во время ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет полагается дополнительное начисление баллов. Первый ребенок — 1,8 балла; второй ребенок — 3,6 балла; третий, четвертый ребенок — 5,4 балла.

Для многодетных отцов условия раннего выхода на пенсию не предусмотрены. Однако в начале 2024 года звучали предложения рассмотреть этот вопрос. Вероятно, в течение действия Указа № 63 к этому вопросу вернутся еще раз, причем в 2024 году.

Отец и мать имеют право уходить во внеочередной отпуск в любое удобное для них время. В определенных случаях не требуется для этого получать согласия работодателей.

Выбор отпуска в удобное время для многодетных родителей должен соблюдаться при условии, если младшему ребенку не исполнилось 14 лет.

Многодетного родителя не могут уволить по сокращению штата или из-за несоответствия занимаемой должности. Условие — родитель является единственным кормильцем в семье в составе семьи хотя бы 1 ребенок в возрасте до 3 лет.

В последнем случае имеется исключение: если все-таки зафиксированы виновные действия со стороны многодетного родителя, то работодатель имеет право его уволить, указав соответствующую причину. Виновность нужно доказать документально.

Налоговые и кредитные (ипотечные) льготы

До начала 2000 года налоговые льготы были представлены очень слабо, а ипотечные льготы вовсе не существовали. Теперь эта линейка соцподдержки представлена достаточно обширно. Как правило, что налоговые, что ипотечные льготы имеют федеральный статус, то есть, приняты для всех регионов России.

Налоговый вычет на ребенка

Такой вычет положен даже на одного ребенка в семье. Но если это многодетная семья, тогда налоговый вычет будет представлен в ином измерении.

Стандартный налоговый вычет составляет 1400 руб., но на 3 и последующего ребенка — 3000 рублей.

Например, в семье есть 3 детей и 1 работающий родитель. На НДФЛ можно сэкономить вот так: 5800 руб. (сумма на троих детей) Х 13%=754 руб. в месяц. За 12 месяцев набежит сумма 9048 рублей. Но если работает и папа, и мама, то экономия составит приличная — 18096 рублей.

Правило налогового вычета имеет предельный счет, который распространяется на родителей даже 1 ребенка — до 350 тысяч рублей за календарный год. После этой суммы прекращается действие налогового вычета на ребенка.

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Вычет на имущество

Для многодетной семьи вычет на имущество предусматривает льготу на квадратные метры. Так, на загородный дом, добавляется льгота по 7 кв. м на каждого ребенка в семье. А вот на квартиру, комнату или часть жилого помещения только по 5 кв. м.

Вычет на земельный налог

Вне зависимости от площади земельного участка, многодетная семья будет оплачивать земельный налог за вычетом льготы в размере 6 соток.

Льготная ипотека

Эта социальная мера появилась сравнительно недавно. Если многодетная семья купит дом, земельный участок, квартиру, то государство поможет погасить кредит в сумме до 450 тысяч рублей. Однако такая льгота имеет некоторые «изъяны».

Третий и последующий ребенок должен быть рожден в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Кредитный договор должен быть заключен в период до 1 июля 2024 года.

Деньги могут выдать только 1 раз и только по 1 договору.

Если имеется долг по кредиту в размере до 450 тысяч рублей, государство поможет погасить долг в размере 100%.

Если имеется долг в размере до 300 тысяч рублей, государство погасит этот долг, и вторично 150 тысяч рублей многодетная семья не может воспользоваться.

Меры поддержки в регионах РФ

Подвести под общий знаменатель все меры поддержки многодетных семей в регионах практически невозможно, поскольку законодательство субъектов зачастую имеют разные критерии оценки многодетности. Теме не менее, есть общие черты мер поддержки в регионах РФ.

Оплата коммунальных услуг

Скидка в размере 30% будет сохраняться и после введения указа № 63. Однако регионам разрешат устанавливать свои критерии по скидкам. Так, в Ульяновской области, если в семье есть торое детей, скидка будет 50%, если четверо — 60%, если пятеро — 70%, а если шестеро — 100%.

В Санкт-Петербурге критерии на такие семьи будут иные. Трое детей — 30%, четверо — семь детей — 40%, более 8 детей — 50%.

В Краснодарском крае, чтобы получить указанную льготу, многодетная семья должна иметь собственные расходы на сумму не более 15% на общие доходы семьи.

Бесплатный проезд

Пожалуй, самая запутанная льгота, которую планируют отрегулировать в масштабах всей страны.

В Нижнем Новгороде, многодетные семьи могут воспользоваться льготой бесплатного проезда только в определенный промежуток времени, начиная с последней пятницы апреля и до 1 октября текущего года. В Питере бесплатный проезд действует на всех детей в возрасте до 18 лет, главное условие — ребенок должен обучаться на дневной форме.

Денежные выплаты многодетным семьям

В каждом регионе действуют свои правила и критерии, которые, предусматривают денежную выплату. Чаще всего, это:

Региональный семейный капитал. Ежемесячная выплата на ребенка из многодетной семьи. Денежная компенсация на школьную и спортивную форму.

Размеры денежной компенсации по всем направлениям достаточно пестрые, начинаются от 100 рублей и заканчиваются 500 тысяч руб.

Выдача земельных участков

В федеральном законодательстве определено, что многодетным семьям положены земельные участки, а вот критерии регионы устанавливают самостоятельно.

Вот некоторые примеры.

В Московской и Ульяновской областях — всем троим детям должно быть не больше 18 лет, а если ребенок учится — 23 года. В Московской области нужно постоянно проживать не менее 5 лет. В Ульяновской области нет такого критерия оседлости.

Также существует разная картина того, какой размер должен иметь земельный участок. Все эти параметры регулируются региональным законодательством.

Посещение музеев и культурных мероприятий

Эту льготу предоставляют в каждом регионе самостоятельно, причем на льготу могут почему-то претендовать, только многодетные семьи своего региона.

В новом указе предполагается распространить льготу на все семьи, которые путешествуют по России.

Что будет введено для многодетных семей в 2024 году

Указ Президента №63 меняет концепцию многодетности в России. В самом указе достаточно много критериев и разъяснений.

Многодетной семьей будет считаться такая семья, в которой растет и воспитывается не менее 3 детей, причем старшему ребенку должно быть не менее 18 лет, а если он учится на дневной форме — 23 года.

Вводится единый стандарт федерального уровня для удостоверения многодетной семьи.

Унифицируются действующие меры поддержки под единый федеральный стандарт.

Будут введены дополнительные меры поддержки для многодетных семей.

Регионам будет дано право устанавливать свои критерии многодетности, но при этом меры поддержки не должны быть худшими или ухудшать действующий статус многодетной семьи.

Федеральным оператором по разъяснению указа Президента будет назначен Минтруда.

В 2024 году было объявлено, что на территории России будет действовать Год Семьи, где особое внимание будет уделено многодетным семьям. Глава Минтруда привел интересную статистику. За последние 10 лет общее количество семей с тремя и более детей составило 2,3 миллиона. В таких семьях воспитывается порядка 7,4 миллионов детей.

Важные новшества

Предполагается, что будет внедрен Единый реестр многодетных семей, который будет прообразом действующих региональных реестров многодетных семей.

Также ожидается, что с появлением 3 ребенка в семье, мама и папа будут извещены о положенных им мерах социальной поддержки со стороны в личном кабинете на портале ЕСИА Госуслуги. Дополнительно о статусе многодетной семьи будут оповещать и помогать в МФЦ «Мои документы», в региональных службах социальной поддержки населения.

Федеральные власти планируют разделять услуги для семей с детьми и многодетных семей (сейчас эти услуги зачастую объединены в один комплекс, что вызывает определенные затруднения для получения определенной категории населения).

Институт многодетности в России должен стать определенным толчком для роста самосознания российского общества, что только в большой семье можно получить уверенность в будущем.