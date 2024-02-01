Какие пенсии и другие денежные выплаты, получаемые пенсионерами, будут облагаться налогом в 2024 году: четыре случая

По общему правилу все доходы, которые получают граждане, облагаются НДФЛ. А освобождаются от налога лишь те доходы, которые прямо указаны в законе (ст. 217 НК).

Поэтому даже пенсионеров не всегда минует обязанность заплатить налог с начисляемых им выплат. Разберем четыре наиболее распространенных случая, когда пенсионер в 2024 году получит выплаты за минусом НДФЛ.

1. Когда пенсия негосударственная

Закон освобождает от налогообложения только те пенсии, которые выплачиваются государственными органами и учреждениями на основании федеральных и региональных законов (п. 2 ст. 217 НК).

Поэтому с сумм негосударственных пенсий (которые назначаются НПФ) удерживается НДФЛ — но только в тех случаях, когда сам получатель пенсии не отчислял взносы в НПФ (т. е. его пенсию финансировали другие лица: работодатель, иные организации или физические лица, за исключением членов семьи — ст. 213.1 НК).

Налог должен удерживать НПФ, поэтому гражданин получает пенсию уже за вычетом 13% (письмо Минфина от 8 мая 2018 г. № 03-04-05/30927; письмо ФНС от 12 июля 2021 г. № БС-19-11/259@).

2. Когда пенсию выплачивает другое государство

Поскольку НК в число освобожденных от налога пенсий включает только те, что назначаются по российским законам, иностранные пенсии автоматически входят в число налогооблагаемых доходов.

И только отдельное международное соглашение между Россией и соответствующим государством может изменить эту ситуацию.

Так, Минфин уже высказался по поводу того, что резиденты РФ должны платить НДФЛ с пенсий, которые получают от Эстонской Республики, пока не вступит в силу Конвенция об избежании двойного налогообложения между нашими странами (письмо Минфина от 24 января 2017 г. № 03-04-05/3266).

3. Когда социальную помощь выплачивают чаще одного раза в год

В числе освобожденных от НДФЛ закон предусматривает только суммы единовременных выплат (в т.ч. в виде материальной помощи).

Поэтому все адресные социальные выплаты, перечисляемые пенсионеру как матпомощь в тяжелой жизненной ситуации, облагаются НДФЛ, если они предоставляются более одного раза за календарный год (письмо ФНС от 18 августа 2011 г. № АС-4-3/13508@).

4. Когда бывший работодатель начисляет доплаты

Крупные организации нередко предусматривают для своих работников, вышедших на пенсию, дополнительные выплаты — и они также подлежат налогообложению.

Единственно, что суммы материальной помощи, которые выплачиваются бывшим работникам-пенсионерам, подпадают под льготу в виде освобождения от НДФЛ до 4 000 рублей в год (п. 28 ст. 217 НК).

Поэтому вычтут 13% только с той суммы, которая превышает эту величину.

Следует отметить, что во всех перечисленных случаях пенсионер имеет право получить налоговые вычеты по всем основаниям, предусмотренным законом (за лечение, обучение и пр.), даже если он не трудоустроен — поскольку за него отчисляется НДФЛ в бюджет.