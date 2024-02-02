Исковой срок давности по невыплаченному кредиту: когда истекает, как применить в суде

Непогашенная задолженность перед банком не может висеть бесконечно. Есть ли шанс через несколько лет списать долг, и как считается срок исковой давности по кредиту? Поговорим об этом в статье.

Вы узнаете:

как рассчитывается срок исковой давности по кредиту,

в каких случаях СИД будет пересмотрена судом,

аннулирует ли долг истечение срока исковой давности по кредитному договору;

что делать, если нет денег на погашение задолженности, поможет ли банкротство или ликвидация.

Как рассчитать срок исковой давности

Срок исковой давности (СИД) — период времени, в течение которого кредитор обладает правом истребовать задолженность с заемщика.

В общем порядке СИД составляет 3 года со дня, когда банк узнал о нарушении обязательства и зафиксировал просрочку (ст. 196 ГК).

На практике датой отчета может стать момент:

окончания договора (актуально, например, для потребкредитов с фиксированным периодом — на 2–3–5 лет);

предъявления банком требования (по кредитным картам);

не поступления очередного платежа при согласованном графике.

У каждого клиента на руках есть график ежемесячных выплат, который был составлен банком при оформлении займа.

Как только на счет перестают поступать регулярные платежи, либо деньги перечисляются, но не в полном объеме, уже со следующей календарной даты наступает просрочка (ст. 191 ГК) и, соответственно, появляется право займодавца обратиться в суд.

Важно: срок исковой давности в отношении каждого платежа течет отдельно (п. 24 постановления Пленума ВС от 29.09.2015 № 43). Например, если дата очередного транша 31 января 2024, то СИД по этой сумме наступает с 1 февраля 2024 и будет длиться 3 года — до 31.01.2027.

Конечно, мало какой банк будет выжидать так долго, прежде чем взыскать долг. Как правило, досудебное урегулирование занимает 2–3 месяца, и после пары претензионных писем, оставшихся без удовлетворения, дело перейдет в суд.

Будьте готовы, помимо основного искового требования, заплатить проценты, штрафы и пени, начисленные на сумму задолженности. Если заявление подано в рамках СИД, кредитная организация рассчитывает не только вернуть потерянные деньги, но и наказать «рублем» нарушителя.

Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц

Закон не проводит различий между правовым статусом заемщиков: срок исковой давности по кредиту, старт отчета, порядок признания долга — одинаковы для компаний, ИП и физлиц. Однако есть некоторые нюансы, о которых и поговорим в данном разделе.

Если ответчиком в споре выступает гражданин, иск будет подан в суд общей юрисдикции. А дела с участием юридических лиц рассматривают только арбитражные суды.

Срок давности по кредиту компании также составляет 3 года в стандартных случаях. Но если в тексте договора не зафиксированы четко даты исполнения обязательств, то максимальный срок для обращения в суд — 10 лет (см. ч.2 ст. 196 ГК, п.1 ст. 3 закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ).

Возможность обращения взыскания на заложенное имущество активируется также с момента возникновения просрочки.

СИД поручителя нельзя продлить или приостановить, как СИД основного заемщика. Предъявить требования к поручителю допускается в пределах 1 года, если в договоре не прописано иное.

Если компания-должник находится в процедуре банкротства, то срок исковой давности может быть пересмотрен с учетом конкретных обстоятельств и положений дела.

Важно: истечение срока исковой давности по закону касается только обращения в суд. Во внесудебном порядке эти правила не действуют. Даже по прошествии трех лет с момента возникновения просрочки платежа, долг не аннулируется. Банк имеет право посылать претензионные письма, уступить долг коллекторскому агентству и предпринимать иные действия для возврата.

Что еще нужно иметь в виду бизнесу?

Занять денег у банковской организации и «уйти в закат», т.е. инициировать процедуру банкротства, ликвидации, реорганизации — не самая хорошая идея. Если кредитор докажет, что фирма-должник заведомо не планировала исполнять обязательства, то речь уже пойдет о мошенничестве. Директору грозит уголовная ответственность по ст. 159 УК, в зависимости от тяжести правонарушения — это лишение свободы от 2 до 10 лет.

Когда срок исковой давности пересматривают

СИД может быть изменен только в сторону увеличения в одном из шести случаев (п. 1 и 3 ст. 202, абз. 2 п. 2 ст. 204 ГК):

банк физически не способен обратиться в суд из-за форс-мажора (природных катаклизмов, эпидемий, военных действий); закон, который регулирует спорные отношения истца и ответчика, поставлен правительством на «стоп»; введен мораторий на исполнение определенных обязательств; ответчик (гражданин) находится в числе ВС, которые перевели на военное положение; банк и заемщик договорились урегулировать спор в досудебном порядке, в т.ч. через медиатора; суд оставляет без рассмотрения гражданский иск, который был заявлен в уголовном производстве.

Для того, чтобы срок исковой давности пересмотрели в сторону увеличения, любое из перечисленных обстоятельств должно возникнуть (или иметь место) в последние 6 месяцев до окончания СИД (ст. 202 ГК). После того, как устранены причины, парализующие процесс, течение срока возобновляется с той же временной точки.

Опять же, обращаясь к ст. 196 ГК: расширить срок исковой давности по кредиту можно максимум на 7 лет, т.к. верхний предел для подачи заявления в суд — десять лет.

Не путайте приостановление и прерывание СИД!

Если приостановка ставит исчисление срока на паузу до устранения препятствий, то прерывание заставляет его течь заново (абз. 2 ст. 203 ГК).

Трехлетний период считается прерванным, если должник подтвердил наличие кредитной задолженности, например:

подписал акт сверки взаиморасчетов;

ответил на претензию положительно;

игнорировал претензии, но внес очередной платеж;

попросил об отсрочке или рассрочке платежа;

общался с банком по поводу реструктуризации, рефинансирования долга,

обсуждал поправки или подписал дополнительное соглашение к кредитному договору.

Такие действия обнуляют срок исковой давности. С момента их совершения стартует новый отсчет в 3 года, а время, которое ранее истекло, не засчитывается (абз. 2. п. 20, 24 постановления Пленума ВС от 29.09.2015 № 43).

Интересно, что подписание акта взаиморасчетов даже за пределами срока исковой давности, расценивается как согласие с долгом и позволяет банку взыскать средства с неплательщика (определение ВС от 24.09.2019 № 305-ЭС18-8747 по делу № А40-101877/2017).

Совет: Не ставьте подпись на претензионных письмах (доп.соглашениях, актах) от банка или коллекторов, не давайте письменных ответов без предварительной проверки юристом компании.

Отсчет срока давности стартовал, но кредитор не заявляет требования

Как объяснить поведение банка, если просрочка уже наступила, а он не спешит с предъявлением требований, не докучает звонками и претензионными письмами? Рассчитывать на то, что кредитор забыл или великодушно простил должнику обязательства, не стоит. В банковских учреждениях вполне отлажено работают финансовые службы и юридический отдел.

Скорей всего, молчание — это часть стратегии. Некоторые кредиторы намеренно не напоминают о просрочке сразу, чтобы подкопить больше штрафных санкций и пеней. Но до окончания СИД они обязательно успеют подать иск.

Либо банк вообще не планирует связываться с судебной волокитой, работой через судебных приставов, а просто уступит (продаст) задолженность коллекторам.

Срок исковой давности истек: может ли банк ходатайствовать о восстановлении

Просить о восстановлении СИД кредитор, конечно, может, однако суд вряд ли удовлетворит такое требование.

В разъяснениях Пленума ВС от 29.09.2015 № 43 (абз.3 п.12) сказано, что если юрлицо или ИП пропустили срок давности, независимо от причин недоразумения, ходатайство отклоняется. По смыслу ст. 205 ГК, ситуацию может спасти только если займодавцем является гражданин (но не субъект предпринимательства), и пропуск сроков связан с его личностью (болезнь, призыв на военную службу и проч. уважительные обстоятельства).

Еще один важный момент — чтобы суд принял во внимание истечение срока исковой давности и отклонил заявление банка, об этом должен оповестить сам должник. Со стороны суда не ждите никакой инициативы.

Расскажем подробнее в следующем абзаце.

Как применить срок исковой давности по кредиту в суде

Применение сроков исковой давности возможно только в том случае, если об этом ходатайствует заемщик (п. 2 ст. 199 ГК). Главное — успеть сообщить (письменно или устно на заседании) о пропуске СИД до того, как будет вынесено решение первой инстанцией (п. 11 постановления ВС от 29.09.2015 № 43).

Образец ходатайства от лица должника в арбитражный суд

Если не обратиться с такой просьбой, суд сам не проявит инициативу, и решение будет вынесено в пользу банка даже за пределами срока исковой давности. А на обжалование уйдут дополнительные ресурсы и время (например, определение Московского городского суда от 28.06.2023 по делу № 33-28627/2023).

Выдержка из текста определения апелляционной инстанции по делу № 33-28627/2023.

Если банк пошел путем приказного, а не искового производства (такую возможность ему дает ст. 229.2 АПК, ст. 121 ГПК), потребуйте отмены приказа, в течение 10 дней с момента получения копии, в связи с истечением СИД. Суд обязан принять к рассмотрению данное требование и аннулировать документ.

Проблемы и риски при применении сроков исковой давности

Рассмотрим основные сложности, с которыми сталкиваются заемщики при защите своих прав в спорах о взыскании кредитов.

1. Одна из самых распространенных проблем — точное определение старта СИД.

До сих пор есть разные позиции на этот счет, однако мы рекомендуем придерживаться мнения Верховного суда, что срок нужно рассчитывать отдельно для каждого платежа, начиная со следующего дня за днем оплаты.

Кроме того, три года —- достаточно долгий период, в течение которого могут происходить разные события, взаимодействия, переписка между банком и заемщиком. Соответственно, есть риск обнаружить приостановку или прерывание сроков, о которых должник не в курсе. Многое в разрешении спора будет зависит от грамотного юриста.

2. Еще одна дилемма — это отсчет срока давности требований к поручителю, а не основному должнику.

Здесь закон на стороне ответчика. При наличии акта сверки взаиморасчетов (или иного письменного подтверждения долга) СИД прерывается и начинает течь заново. Однако это правило касается только срока исковой давности по основному обязательству.

3. Признание основного долга — не равно признание дополнительных требований.

Если должник подтвердил наличие просрочки по кредиту, это не значит, что он согласен с суммой неустойки, процентов и возмещением убытков.

Дополнительные требования банку придется аргументировать и доказывать отдельно (абз.2 п.25 постановления ВС № 43).

4.Акт сверки должен быть подписан уполномоченным лицом со стороны должника, чтобы СИД прервался.

Важный момент для заемщика, на который не многие обращают внимание.

Документ, подтверждающий наличие задолженности (акт сверки, доп.соглашение, ответ на претензию, заявление на реструктуризацию и проч.), должен быть подписан уполномоченным со стороны должника лицом. Т.е. подписантом может являться либо генеральный директор компании, либо физлицо по доверенности, наделенное конкретно правом признания сделки. В обратном случае — СИД прерываться не будет (п. 22 постановления ВС № 43).

5. Аннулируется ли долг после истечения СИД — главный вопрос, который волнует должников.

Вернемся еще раз к самому больному. Спустя 3 года по закону банк утрачивает возможность взыскания денежных средств через суд и судебных приставов. Но остаются другие внесудебные инструменты. Автоматически долг не аннулируется. Право требования кредитор может уступить сторонним организациям, в частности, коллекторским агентствам.

Заключение

Итак, выделим главные тезисы.