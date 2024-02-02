Разбираемся с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Дайджест Разборов

Январь позади, а значит сейчас самое время разобраться с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу. Ищите ответы в сегодняшних разборах.

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Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

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