Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Дайджест Разборов

Январь позади, а значит сейчас самое время разобраться с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу. Ищите ответы в сегодняшних разборах.
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Разбираемся с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Дайджест Разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполненияNEW

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году

На определенные категории товаров или вид услуг установлена пониженная налоговая ставка. Не просто 10%, а 0%. Несмотря на это, нужно продолжать отчитываться за НДС. А свое право на применение нулевой ставки еще надо подтвердить.

Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку

Как проходит процедура сверки с органами власти, осуществляющими первичный воинский учет и как компании отчитаться перед военкоматами, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году

Ежемесячное пособие за ребенком до 1,5 лет одному из родителей платит СФР. При этом до 2024 года нельзя было одновременно работать и получать пособие. С этого года ситуация полностью поменялась (поправки в ТК от 19.12.2023 № 614-ФЗ). Подробности объясняем в мини-курсе.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

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УСН

Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

Важные даты сдачи отчеты и уплаты налогов, сборов, взносов в 2024 году фирмой на УСН приведены в таблицах по месяцам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
10,3 тыс.
Ипотека

Средний платеж по семейной ипотеке увеличился на 18%

В среднем за семейную ипотеку заемщики платят 34,5 тысячи рублей в месяц. Период кредитования увеличился с 329 до 336 месяцев.

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Экономика России

Продажи новых автомобилей выросли на 53%

Самой продаваемой легковой машиной стала Lada Granta, которую купили 9,8 тысяч раз.

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Пользователи интернета

Социальная сеть «Панч» от Сбербанка перестала работать

Закрылась социальная сеть, которая была создана при поддержке «Сбера». Сервис «Панч» должен был стать аналогом приложения TikTok.

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Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Дайджест Разборов

Январь позади, а значит сейчас самое время разобраться с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу. Ищите ответы в сегодняшних разборах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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РУС
Обзоры для бухгалтера

Кратко за день: средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться

Утром на рынке небольшой позитив. Нефть снизилась до 79$. Доллар вырос до 90,7₽. Эти и другие новости в дайджесте для бухгалтеров. Только самое главное в одном посте.

Кратко за день: средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться
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Бесплатно с Ведение бизнеса

Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности.

Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности. Мини-курс
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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Уведомление по ЕНП

Нулевое уведомление по ЕНП на НДФЛ сдавать не надо

В этом году надо сдавать по два уведомления в месяц на НДФЛ, но если не было выплат физлицам в определенные периоды, то уведомление может быть одно или его вовсе может не быть.

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Управление персоналом

10 способов мотивировать сотрудников без денег

Как заставить сотрудников работать, если они не хотят? Никак. Заставлять бессмысленно — нужно выяснить, что движет людьми в вашей команде, ради чего они готовы свернуть горы. И тогда у них появится и желание, и энергия. Для каждой команды мотиваторы свои, я вычислил 10 универсальных способов. Они практически не требуют вложений, но заметно увеличивают отдачу персонала.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовые отношения

Минтруд объяснил, можно ли отказаться от обеденного перерыва

Сотрудник может сократить время обеда на 30 минут и уйти с работы на полчаса раньше. Это нужно согласовать с работодателем.

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НДФЛ

Ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ

За уплату подоходного налога с нарушением установленных сроков налоговому агенту будет начислен штраф, дополнительно компанию (ИП) могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Также за период просрочки начислят пени. Подробнее об ответственности за опоздание с НДФЛ читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кредитование

Банки не хотят принимать от клиентов самозапрет на кредиты

Кредитные организации считают, что если они будут принимать заявления на самозапрет, то это приведет к возникновению манипулятивных практик со стороны недобросовестных участников рынка.

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Налоги, взносы, пошлины

Возврат и зачет налоговой переплаты в 2024 году

С недавнего времени изменился порядок зачета и возврата переплаты. Нововведения связаны с внедрением единого налогового счета (ЕНС). На нем теперь будут находиться все ваши долги и переплаты по налогам. Поэтому возврат (зачет) излишне уплаченного налога возможен, только если у вас положительное сальдо на счете. Если это так, вы можете заявить на возврат или погасить конкретный налог, сбор или взнос. Если же сальдо отрицательное, этого сделать не получится. Подробнее о данном порядке изложено в статье.

Иллюстрация: dcstudio/freepik
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needsys

Как бухгалтеру организовать совместную работу с базой 1С для сотрудников? Советы специалиста

В нынешний век удаленной работы, очень часто требуется, что бы все работали из разных офисов или из дома, так, как будто они работают в одном помещении. Рассказываем, как это лучше сделать для работы в 1С Предприятие 8.3.

Как бухгалтеру организовать совместную работу с базой 1С для сотрудников? Советы специалиста
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Клерк

🔥 Целый день живого общения с коллегами со всей страны и экспертами на конференции «Клерка»

Как ни крути, но главными секретами делятся с глазу на глаз. Мы это понимаем, поэтому проводим IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» очно! У вас будет возможность обменяться опытом с коллегами, познакомиться с экспертами и задать им любые вопросы.

🔥 Целый день живого общения с коллегами со всей страны и экспертами на конференции «Клерка»
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Государственные ведомства

Наценка на социально значимые товары снизилась на 17%

Торговые сети добровольно снижают наценки на молочку, хлебобулочные изделия, сахар и овощи, которые входят в «борщевой набор».

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ОСАГО

Договор ОСАГО будут заключать в электронном виде

В форме извещения о ДТП будет QR-код, по которому можно скачать приложение «Госуслуги Авто» для оформления европротокола.

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УСН

При УСН нельзя брать на вычет НДС, а платить НДС можно

Компания на УСН может выставить покупателю счет-фактуру с НДС, но весь этот НДС придется заплатить в бюджет без права на вычет.

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Пользователи интернета

Приложение банка «Ак Барс» больше нельзя скачать в App Store

Уже установленные приложения продолжат работать на iOS.

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Интеллектуальные права

Как грамотно использовать контент с фотостоков

Сегодняшние бизнес-процессы просто немыслимы без визуального контента. Но, как известно, любой объект, будь то фотография, рисунок, инфографика, дизайн, видео и т.д., имеет своего автора, чьи права охраняет закон. Использовать размещенный в интернете контент без разрешения автора нельзя.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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