Цифра дня. Про шоколад

Бухгалтеры останутся без шоколадок, если босс сэкономит на «чайно-кофейном» бюджете. Главный виновник грядущего роста цен на шоколад — глобальное потепление.

Стоимость какао-бобов на мировых биржах в январе побила установленный 47 лет назад исторический рекорд. С начала года фьючерсы на какао-бобы подорожали на 70%.

Причин подорожания много, но главная — погодный фактор. Какао — неустойчивая культура, а в прошедшем сезоне идеальных условий не было, сообщает Лента.Ру.

К весне 2024 года повышение стоимости какао скажется на всех производителях. При этом повышение ценника не сможет компенсировать рекордное удорожание сырья и прочие затраты, и в конечном итоге рост цен на шоколад может достигнуть уже 60-70 процентов. Сильнее всего подорожает горький шоколад из-за большого содержания в нем какао.