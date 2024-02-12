Новый порядок выплаты компенсации за задержку заработной платы

Задержка заработной платы — это всегда неприятный момент как для работодателей, так и для их подчиненных. Для первых отсутствие возможности выдать полагающиеся деньги сотрудникам является показателем серьезных финансовых проблем, а у последних возникает ощущение, что им приходится выпрашивать кровно заработанные деньги.

В 2024 году принят закон от 30.01.2024 № 3-ФЗ «О внесении изменения в статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации», который меняет подход к ответственности работодателя за задержку зарплаты.

История возникновения нового закона

Ранее в законодательстве относительно вопроса задержки заработных плат наблюдалась некоторая неопределенность. Бухгалтерам сложно было определить с какой даты следует начинать начисления процентов за ней выплаченную заработную плату. Как правило, процесс запускался со дня начисления выплат.

Такое положение дел стало неким подспорьем для злостных нарушителей трудового законодательства. Для сокращения собственных расходов недобросовестные работодатели просто оттягивали до последнего момент с начислением выплат, тем самым сокращая затраты на компенсации.

Работники обращались в суд, который, согласно статистике, чаще всего признавал право работника только на получение самих выплат, исключая при этом обязанность работодателей выплачивать компенсацию. А размер подобной выплаты мог бы быть достаточно большим, поскольку между датой, после которой фактически началась задержка зарплаты, и решением суда проходит несколько месяцев.

Законодатели решили вступиться за трудящихся и исправить погрешность в действующем ТК. Президент Владимир Путин подписал соответствующие изменения в некоторые статьи Кодекса.

Согласно поправкам, работодатель обязан уплатить заработную плату отпускные или иные выплаты работнику независимо от того, были ли они начислены вовремя или нет. Закон №3-ФЗ от 30.01.20024 г. уже вступил в силу.

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Как было до вступления в силу нового закона

Введение поправок в Трудовой кодекс обязывает работодателей строго соблюдать сроки выплаты аванса и зарплаты. Задержка причитающихся работникам выплат хотя бы на один день грозит штрафами и даже уголовной ответственностью.

Сроки выплаты ежемесячной заработной платы регламентируется на законодательном уровне. При их определении работодатель обязан руководствоваться статьей 136 ТК.

Сразу после официального открытия компании работодатель утверждает сроки выплаты аванса и заработной платы для всех сотрудников штата и обязуется неукоснительно соблюдать их.

Согласно положениям Трудового кодекса зарплата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Получается, что крайний срок аванса — последний или предпоследний день текущего месяца, а заработной платы — 15 число следующего месяца. Более полная информация о действующих регламентах изложено в части 6 все той же статьи 136 ТК.

Что такое компенсация за задержку заработной платы: формулировка по ТК

Под понятием компенсация подразумевается материальная ответственность работодателя за то, что он в не вовремя или не в полном объеме выполнять финансовые обязательства перед своими работниками.

Компенсация положена не только на задержанную зарплату, но и любые другие выплаты, положенные сотруднику. Это могут быть отпускные, премии, доплаты, выходное пособие.

Например, в Трудовом кодексе прописано, что компания обязана выплатить собирающемуся в отпуск сотруднику отпускные в срок не позднее чем за 3 дня до утвержденной даты. В случае опоздания хотя бы на один день, придется платить компенсацию.

Законодательство, защищая права трудящихся, установило, что выплата компенсации должна быть произведена в полном объеме, даже если организация не виновата в просрочке. Например, бухгалтерия сделала перевод зарплаты на банковскую карту работника.

В это время в банке устраняли какой-нибудь очередной сбой, поэтому деньги поступили на счет сотрудника с опозданием в несколько дней. Ответственность за несвоевременное получение работникам заработной платы несет только работодатель.

Нововведения 2024 года

В Трудовом кодексе теперь появилась поправка, согласно которой работодатели обязаны выплачивать сотрудникам компенсацию, в том числе и за не начисленную вовремя зарплату.

Установлено, что по факту нарушения компанией установленных сроков выплаты зарплаты сотрудникам она обязана не только совершить необходимые платежи в полном объеме, но и перечислить всем пострадавшим денежную компенсацию за задержку.

С 31 января 2024 года компенсация должна выплачиваться в следующих случаях:

Образовался временной разрыв между датой начисления и предполагаемой датой выплаты заработной платы;

Если работодатель даже не начислил заработную плату, а сотрудник за время просрочки обратился в суд и получил на руки решение о признании за ним права поучения компенсации.

В последнем случае проценты будут начисляться со дня, когда зарплата должна была быть выплачена при соблюдении сроков ее начисления.

Причиной для введения поправок стало решение Конституционного суда. Суд постановил, что статья 236 ТК нуждается в серьезной доработке, поэтому Минтруд ввел новые правила начисления компенсации.

Текст нового закона

Внимание! У фискалов и Минфина сильно разнятся мнения относительно начисления НДФЛ на компенсации из-за задержки зарплаты. Первые уверены, что с данного вида доходов необходимо удержание налога, даже если компенсацию выплачивают после увольнения сотрудника или когда право на ее получение сотрудник отстоял в суде.

Пример расчета

Для того чтобы рассчитать сумму компенсации за один день просрочки, необходимо сумму задолженности по зарплате умножить на 1/150 ключевой ставки ЦБ. Следующим действием будет умножение полученного результата на количество дней задержки. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на уровне 16%.

Например, с утвержденного выплатным дня прошло 10 дней, а работник не получил 10 тысяч рублей. Расчет будет выглядеть следующим образом: 10000*0,16*1:150*10=106,6 рублей. Это полная сумма причитающейся работнику компенсации за задержку зарплаты.

Выводы

Работодатель обязан выплатить проценты, если не начислил сотруднику деньги вовремя, а суд подтвердил право на них. Компенсация та же, что и, например, при просрочке зарплаты. Положение об этом закреплено в ТК с 30 января 2024 года.

Проценты рассчитывают со следующего дня после даты, когда деньги обязаны были выплатить, если бы начислили вовремя. Их размер — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы долга.

Источник: https://buhguru.com/buhgalteria/zarplata/novyj-poryadok-vyplaty-kompensaczii-za-zaderzhku-zarabotnoj-platy.html