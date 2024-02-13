Цитата дня. Про Госуслуги

Вице-премьер пообещал, что все справки и пособия станут доступны на Госуслугах до конца 2024 года.

Чернышенко выступил на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума «Россия».

Он отметил, что в 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, а сейчас — спустя 5 лет — уже 100%.

Благодаря таким сервисам россияне подали 45,9 миллиона заявлений на пенсию, более 34 миллиона заявлений на соцподдержку, 3,2 миллиона - на помощь при инвалидности, более 3,7 тысячи заявлений в суд, а также сформировали 32 тысячи планов строительства и оформили столько же ДТП, сообщают РИА Новости. Россия входит в топ-10 стран по уровню цифровизации госсектора услуг.