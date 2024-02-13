В статье разберем, как неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья.

Закон позволяет гражданам раз в жизни воспользоваться возможностью частично возместить свои расходы на приобретение жилья, получив от государства имущественный налоговый вычет (ст. 220 НК):

в размере до 260 тысяч рублей (в связи со строительством или покупкой дома, квартиры, комнаты или доли в них).

Обратите внимание, что с 2019 г. приобретение садового дома также дает право на получение налогового вычета, если в ЕГРН указано назначение здания «жилое» или «жилое строение» (письмо Минфина от 06.05.2022 № 03-04-05/41932).

и до 390 тысяч рублей (в связи с выплатой процентов по ипотечному кредиту).

Главное условие для этого: гражданин, который приобрел жилое помещение, должен быть плательщиком НДФЛ (поскольку именно этот налог возвращается из бюджета при предоставлении вычета).

С учетом этого разберем, как неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья.

Во-первых, вычет полагается, если они были трудоустроены в пределах последних 4 лет.

Дело в том, что закон делает для пенсионеров такое исключение: они могут перенести остаток своего неиспользованного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды, но не более трех непосредственно предшествующих тому периоду, в котором образовался этот остаток (п. 10 ст. 220 НК).

Применяя это правило, можно захватить те годы, в которых пенсионер еще работал (а значит, за него отчислялся НДФЛ, за счет которого выплачивается налоговый вычет).

Например: пенсионер купил жилой дом в 2023 году, когда он уже не работал. Но он может перенести свой вычет на 3 предшествующие года (2022, 2021 и 2020), когда он еще был трудоустроен. Значит, в 2024 году он может заявить о предоставлении ему имущественного налогового вычета за период с 2020 по 2022 гг.

Во-вторых, неработающий пенсионер может получить имущественный налоговый вычет, если он отчисляет в бюджет НДФЛ со своих доходов(это может быть арендная плата со сдачи жилья, налог с процентов по банковским вкладам, налог с доходов по гражданско-правовым договорам или налог с выплат, которые не освобождены от уплаты НДФЛ согласно ст. 217 НК — например, негосударственная пенсия, назначенная на основании дополнительных страховых взносов работодателя).

В таком случае налоговый вычет можно получить независимо от того, сколько времени прошло после покупки жилья: когда за пенсионера начинает отчисляться НДФЛ, он получает право на имущественный вычет (письмо Минфина от 14.12.2010 № 03-04-05/7-726).

Например: пенсионер не работает с 2015 года. В 2021 году он купил квартиру, но получить налоговый вычет за счет прежнего заработка он не может, т. к. увольнение было более 4 лет назад. В 2023-м он стал сдавать эту квартиру и отчислять НДФЛ, не регистрируясь самозанятым (т. е. по ставке 13%).

На этом основании он может теперь получать налоговый вычет за 2023 г. и последующие годы, за которые заплатит НДФЛ — т. е. фактически он может легально сдавать квартиру и не платить налог (в рамках 260 тысяч рублей) за счет налогового вычета (письмо УФНС по г. Москве от 03.03.2010 № 20-14/4/022427@).

Если бы он оформил самозанятость, платить налог бы пришлось, т. к. с налога на профессиональный доход, который платят самозанятые, налоговые вычеты не предоставляются.

В-третьих, если жилье приобретено в браке, то право на имущественный вычет возникает у обоих супругов (если ранее они его не использовали). Поэтому, если один из супругов является плательщиком НДФЛ, он может получить налоговый вычет, даже если собственником жилья по документам является другой супруг, неработающий пенсионер.

Так что семья может компенсировать свои расходы на улучшение жилищных условий хотя бы за счет одного из супругов (письмо Минфина от 26.08.2019 № 03-04-05/65457).