ФинБиз — оптимальное и быстрое решение для управления денежными потоками организации на базе 1С:Бухгалтерия

Регистрация финансовых условий и сроков всех видов договоров, формирование графика платежей и предупреждение рисков кассовых разрывов, план-фактный анализ в режиме реального времени, автоматизация согласования документов – все это далеко неполный перечень задач, которые в рекордные сроки и за скромные деньги решает новый программный продукт ФинБиз от ГК Фобизнес.

В этой статье мы расскажем о всех трех блоках программного продукта ФинБиз и о задачах, которые решает каждый из них.

Итак, давайте по порядку! И начнем с ответов на самые базовые вопросы.

Стоимость каждого блока фиксированная — 50 000 руб., стоимость внедрения — 50 000 руб., срок внедрения: 1–3 дней. Количество пользователей — неограниченное.

Программное решение максимально облегчает рабочие процессы финансовому отделу, бухгалтерии, казначейству, отделу продаж и отделу закупок.

Блок 1. Учет договоров и казначейство

Основные возможности Блока 1:

регистрация доходных и расходных договоров по нужным параметрам.

указание особых условий, к примеру, штрафы за неуплату в срок.

настройка шаблона согласования договора для любого типа договора.

составления графика платежей на основе данных

отображение в едином окне всех договоров со статусами согласования

аналитика финансовых целей договоров по разным параметрам: клиентам; срокам; суммам и т.д.



При этом интерфейс максимально понятный и удобный.

Блок 2. Бюджетирование

Основные возможности Блока 2:

Платежный календарь — незаменимый инструмент в любой организации, показывает все планируемые приходы и расходы денежных средств в едином окне;

Планирование БДР и БДДС — бюджет формируется автоматически на основе данных договоров или заявок на оплату;

Возможность установления лимитов расходования денежных средств;

Корректировка бюджета — при необходимости можно быстро скорректировать бюджет;

План–фактный анализ — доступен по всем видам бюджетов, по проектам и договорам.

Блок 3. Управленческая отчетность

Встроенные дашборды — позволяют визуализировать финансовые показатели в трех дашбордах: «Рентабельность продаж», «Прибыль» и «Движение денежных средств»:

В дашборде «Прибыль» отображаются данные по определенному проекту, контрагенту или статье за выбранный период.

В дашборде «Движение денежных средств» , помимо данных по прибыли и затратам, отображается сравнение план-факта за выбранный период.

В дашборд «Рентабельность продаж» отображается фактическая рентабельность продаж по заданной формуле.

Команда разработчиков компании Фобизнес выпускает регулярные обновления программного продукта ФинБиз, совершенствует функционал исходя из обратной связи своих клиентов.

В ближайшее время планируется внедрение ИИ (искусственного интеллекта), который позволит осуществлять моделирование и прогнозирование процессов. Официальный сайт программного продукта ФинБиз — 1cfin.4bis.ru.

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