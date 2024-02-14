ФинБиз — оптимальное и быстрое решение для управления денежными потоками организации на базе 1С:Бухгалтерия

В этой статье мы расскажем о всех трех блоках программного продукта ФинБиз и о задачах, которые решает каждый из них.
Итак, давайте по порядку! И начнем с ответов на самые базовые вопросы.
Стоимость каждого блока фиксированная — 50 000 руб., стоимость внедрения — 50 000 руб., срок внедрения: 1–3 дней. Количество пользователей — неограниченное.
Программное решение максимально облегчает рабочие процессы финансовому отделу, бухгалтерии, казначейству, отделу продаж и отделу закупок.
Блок 1. Учет договоров и казначейство
Основные возможности Блока 1:
регистрация доходных и расходных договоров по нужным параметрам.
указание особых условий, к примеру, штрафы за неуплату в срок.
настройка шаблона согласования договора для любого типа договора.
составления графика платежей на основе данных
отображение в едином окне всех договоров со статусами согласования
аналитика финансовых целей договоров по разным параметрам:
клиентам;
срокам;
суммам и т.д.
При этом интерфейс максимально понятный и удобный.
Блок 2. Бюджетирование
Основные возможности Блока 2:
Платежный календарь — незаменимый инструмент в любой организации, показывает все планируемые приходы и расходы денежных средств в едином окне;
Планирование БДР и БДДС — бюджет формируется автоматически на основе данных договоров или заявок на оплату;
Возможность установления лимитов расходования денежных средств;
Корректировка бюджета — при необходимости можно быстро скорректировать бюджет;
План–фактный анализ — доступен по всем видам бюджетов, по проектам и договорам.
Блок 3. Управленческая отчетность
Встроенные дашборды — позволяют визуализировать финансовые показатели в трех дашбордах: «Рентабельность продаж», «Прибыль» и «Движение денежных средств»:
В дашборде «Прибыль» отображаются данные по определенному проекту, контрагенту или статье за выбранный период.
В дашборде «Движение денежных средств», помимо данных по прибыли и затратам, отображается сравнение план-факта за выбранный период.
В дашборд «Рентабельность продаж» отображается фактическая рентабельность продаж по заданной формуле.
Команда разработчиков компании Фобизнес выпускает регулярные обновления программного продукта ФинБиз, совершенствует функционал исходя из обратной связи своих клиентов.
В ближайшее время планируется внедрение ИИ (искусственного интеллекта), который позволит осуществлять моделирование и прогнозирование процессов. Официальный сайт программного продукта ФинБиз — 1cfin.4bis.ru.
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