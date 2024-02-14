Зачем предпринимателям нужна справка об открытых расчетных счетах

Для чего нужна справка об открытых расчетных счетах
Справка об открытых расчетных счетах (она же форма форма 67ф) — это документ, подтверждающий наличие текущих банковских счетов у ИП и юрлиц.
В ней указана информация о владельце счетов, названиях банков, номерах счетов, а также датах их открытия и остатках средств на этих счетах.
Такую справку может получить только сам ИП или должностное лицо юрлица по доверенности. У третьих лиц доступа к документу нет, за исключением судов, приставов и следственных органов.
Справка об открытых счетах обязательно нужна, когда бизнес:
участвует в госзакупках, тендерах и аукционах;
закрывает компанию;
продает компанию;
запускает процедуру банкротства;
получает кредит;
привлекает инвесторов;
получает субсидию или грант;
заключает крупную сделку с контрагентом, если партнер попросил предоставить документ.
Периодически стоит заказывать такую справку, чтобы привести ревизию ваших расходов на расчетно-кассовое обслуживание. Если у вас есть счета, которыми вы не пользуетесь, стоит их закрыть или перевести на бесплатный тариф.
Есть две версии справки — бумажная и электронная. Они равносильны, но в некоторых случаях нужна только физическая — например, в условиях госзакупок есть такое требование.
Где можно получить справку об открытых расчетных счетах
Есть два варианта — банки, в которых у вас открыты счета, и налоговая.
Первый вариант менее удобный: вы получите данные только о тех счетах, которые открыты в конкретном кредитном учреждении. По другим счетам информации в справке не будет.
Документ из налоговой содержит полные данные из всех банков с лицензией. На формирование справки у налоговиков есть 30 дней, но на деле все быстрее — электронный вариант приходит в первые 24 часа, а бумажный вариант можно получить в отделении в день обращения.
Как получить справку об открытых расчетных счетах
Отправить запрос можно двумя способами — онлайн и в письменном виде. В личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах» (войти нужно через аккаунт организации) нужно выбрать услугу «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках» и заполнить электронное заявление.
Вам понадобятся квалифицированная электронная подпись, реквизиты ИП или юрлица и основания для получения документа (доверенность, устав и так далее).
Ответ от ФНС должен прийти в день запроса с оповещением в личном кабинете. Файл с результатом будет подписан электронной подписью ведомства.
Если нужна бумажная версия справки, то нужно на фирменном бланке с печатями и подписью отнести заявление в отделение ФНС или отправить заказным письмом.
Заявление пишется в свободной форме, не забудьте указать эти данные:
реквизиты;
основания для получения справки и цели;
сведения о должностном лице, которое получает справку (для юрлиц).
Если нужна справка по конкретному счету в банке, то получить ее можно в приложении вашего банка через раздел «Документы» или «Справки» либо через поддержку.
Важно! В некоторых банках это услуга платная — комиссия взимается по тарифу РКО.
В каком случае справку могут не выдать
Справку об открытых расчетных счетах не выдадут в двух случаях:
вы ошиблись в данных ИП или юрлица;
вы пытаетесь получить документ о счетах третьих лиц.
Во всех остальных случаях налоговая и банки выдают справку без сложностей. Так как утвержденной формы заявления нет, то отказать по этой причине налоговики не могут. Получать нужный документ можно хоть каждый месяц без какой-либо причины.
Что делать, если в справке есть счет, который вы не открывали
Это могли сделать мошенники от вашего имени. Если вы уверены, что никогда не открывали счет, то нужно срочно обратиться в банк. Если банк подтверждает наличие счета, которого вы не открывали, попросите их закрыть этот счет и объяснить причины его открытия на ваше имя.
Как получить справку об открытых расчетных счетах: кратко
Справка бывает бумажная и электронная. Они равносильны, но для грантов, госзакупок, аукционов и крупных сделок, как правило, нужна информация на бумаге.
Получить справку можно только по своему ИП или своей организации.
Документ можно получить в банке или в налоговой. В первом случае будет содержаться информация только о счете в конкретном банке, а во втором — обо всех счетах ИП или юрлица.
Чтобы получить электронную версию, нужно заказать документ в личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах» в разделе «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках».
Чтобы получить бумажную версию, нужно отнести в отделение ФНС или отправить заказным письмом заявление на фирменном бланке. Утвержденной формы нет, но обязательно укажите реквизиты, основания для получения справки и сведения о должностном лице, который справку запрашивает.
Документ должны выдать в течение 30 дней, но на деле все быстрее. Электронную справку присылают в течение 1–2 часов (реже 24 часов), а бумажную версию — в день обращения.
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