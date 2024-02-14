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Персона дня. Летающее такси «Пчёлка»

Специалисты предполагают, что летающее такси будет популярным у жителей отдаленных районов и предпринимателей, сообщает РЕН ТВ.

«Практически 180 компаний в мире пытаются разработать аналогичные машины, которые можно в городе использовать как такси или как личный транспорт. Чем мы хуже?» – заявляет изобретатель Александр Осинин.

На такой аппарат не нужна лицензия пилота. Его хотят запустить в каршеринг. Пассажир будет выбирать пункт назначения, а всю работу выполнит автопилот. Максимальная скорость с электродвигателями составляет 200 км/ч, дальность полета — 180 км, длительность полета — 1 час 10 минут.

Пока на пути у воздушного сервиса стоит множество бюрократических преград, но идея перспективная. А вы готовы летать в налоговую на такси?

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    обожаю этот канал)) по поводу летающего такси: так и представляю себе, как он лети, потом запутывается в проводах и столбах, повисает, приезжают спасатели и распутывают

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