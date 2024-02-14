Персона дня. Летающее такси «Пчёлка»

Россия на пороге транспортной революции. Новое слово в борьбе с пробками?

Специалисты предполагают, что летающее такси будет популярным у жителей отдаленных районов и предпринимателей, сообщает РЕН ТВ.

«Практически 180 компаний в мире пытаются разработать аналогичные машины, которые можно в городе использовать как такси или как личный транспорт. Чем мы хуже?» – заявляет изобретатель Александр Осинин.

На такой аппарат не нужна лицензия пилота. Его хотят запустить в каршеринг. Пассажир будет выбирать пункт назначения, а всю работу выполнит автопилот. Максимальная скорость с электродвигателями составляет 200 км/ч, дальность полета — 180 км, длительность полета — 1 час 10 минут.

Пока на пути у воздушного сервиса стоит множество бюрократических преград, но идея перспективная. А вы готовы летать в налоговую на такси?