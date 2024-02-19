Возможно ли в рамках закона № 223-ФЗ заключить соглашение о новации

В соответствии с п. 1 ст. 2 закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — закон № 223-ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, помимо положений закона № 223-ФЗ, в том числе ГК, а также собственным правовым актом, регламентирующими правила закупки (далее — положение о закупке).

В связи с этим возникает вопрос о квалификации соглашения о новации как договора, подпадающего под регулирование закона № 223-ФЗ и, соответственно, положения о закупке.

С одной стороны, новация — один из способов прекращения обязательства, заключается в том, что обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений (ст. 414 ГК).