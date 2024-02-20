Зарплата

Когда с зарплаты работника можно удержать все 100%

По заявлению работника, бухгалтерия вправе удерживать из его зарплаты денежные средства и направлять их на те цели, которые он укажет в заявлении.
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Когда с зарплаты работника можно удержать все 100%
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Просьба работника удерживать из его заработной платы деньги может быть обусловлена разными причины. Для бухгалтерии, важно, только учитывать сегодняшнюю действительность.

Не стоит по просьбе работника перечислять денежные средства на счета иноагентов, в поддержку иностранной армии, в сомнительные организации. Удерживать часть заработной платы по просьбе работника и переводить ее третьему лицу организация вправе, но не обязана.

Работник имеет право направить часть своей зарплаты на любые законные цели, в том числе на:

  • благотворительность;

  • алименты по договоренности (без и/л);

  • уплату профсоюзных взносов;

  • погашение займов, выданных работодателем, и кредитов, выданных банками, процентов за пользование займами (кредитами);

  • уплату взносов по добровольному личному страхованию;

  • другие.

Размер подобных удержаний из заработной платы по заявлению работника ТК не ограничен, поскольку речь идет о праве работника свободно распоряжаться своими доходами. Так что это может быть и 100% дохода.

В заявлении от работника, должна быть указана точная сумма удержания или % от заработной платы и адресат, куда должны «уйти» деньги. Требований к форме такого заявления нет. Оно пишется в свободном стиле собственноручно или на компьютере.

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Когда применимо ограничение на удержания из заработной платы

Ограничения по размеру удержаний из заработной платы применимы только в том случае, когда часть дохода работника удерживается без его согласия либо на основании судебных, исполнительных документов, либо по инициативе работодателя в целях погашения задолженности в соответствии со ст. 137 ТК.

В подобных случаях размер удержаний не может быть более:

  • 70% — при удержании из зарплаты при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением;

  • 50% — при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам (прочим исполнительным документам);

  • 20% — в остальных случаях.

К «остальным случаям», относятся:

  • удержания с целью погашения долгов, образовавшихся у работника перед компанией из-за счетной ошибки при расчете зарплаты или выплате отпускных авансом;

  • удержания по трудовым спорам, проигранным работником.

Размер всех удержаний исчисляется из суммы заработной платы после вычета налогов.

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