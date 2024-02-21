Персона дня. Мурчащий продавец-консультант

В магазинах Москвы скоро появятся необычные сотрудники. Одного из них уже можно встретить в продуктовом супермаркете ТЦ «Метрополис».

Робот-кот перемещается по торговому залу, ловко маневрируя среди посетителей, а если кто-то ему мешает — просит пропустить. Он выступает в роли дополнительной полки для акционных товаров. Необычный сотрудник вежлив, он не только предлагает товары по акции, но и желает покупателям хорошего дня. Больше всех новинке рады юные покупатели. Дети гладят робота, чешут его за ушком, а он в ответ мурлычет.

Компанию роботу-коту составляет робот-уборщик, который следит за чистотой и моет полы специальными щетками. Администрация магазина пока оценивает работу необычного сотрудника, и если новинка покажет свою эффективность, то железные котики появятся и в других магазинах сети.