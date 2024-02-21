Выбор между ООО или ИП: отличия, плюсы и минусы

Сегодня две самые популярные организационно-правовые формы — индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, на которые нужно обращать внимание при открытии бизнеса.

В чем различие ИП и ООО

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое зарегистрировано в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Он ведет хозяйственные операции самостоятельно с целью получения прибыли.

ИП — это бизнес одного человека. Не получится открыть его с партнером, продать или оформить на другого человека. При этом ИП несет ответственность своим личным имуществом.

ООО — юрлицо, которое занимается хозяйственной деятельностью. ООО может быть учреждено физлицами и юрлицами, максимальное число участников — 50. Уставный капитал ООО разделен между участниками на доли. Учредитель может выйти из ООО или продать свою долю.

Каждый участник в определенной степени влияет на управление компанией и получает прибыль от ее активности в виде дивидендов. Если же ООО получает убыток, то учредители несут ответственность за негативные последствия деятельности общества в пределах своего вклада в уставный капитал. Однако при банкротстве юрлица на участников могут возложить субсидиарную, то есть дополнительную, ответственность по долгам ООО.

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Основные отличия ИП и ООО представили в таблице.

ИП ООО Ответственность Отвечает всем своим имуществом, в том числе личным. При этом не могут взыскать по долгам: жилье, если оно единственное;

одежду, обувь, предметы домашней обстановки;

продукты и денежные средства на сумму не менее прожиточного минимума;

другие вещи, необходимые для жизни. Ответственность учредителя по обязательствам ООО ограничена его вкладом в уставной капитал. Но при банкротстве на участников и связанных с ними лиц могут возложить субсидиарную ответственность Сколько человек могут открыть 1 человек — 1 ИП. В ООО может быть от 1 до 50 участников Что нужно для регистрации Российский паспорт. Если ИП направляет документы почтой, то нужно взять копию паспорта и заверить у нотариуса. При подаче в электронном варианте заверять паспорт не нужно;

Квитанция об уплате госпошлины 800 рублей;

Заявление о регистрации физлица в качестве ИП. Заполняется по форме № Р21001;

Заявление о применении льготного налогового режима. Заявление на регистрацию по форме Р11001;

Устав;

Решение единственного учредителя или Протокол собрания учредителей;

Договор об учреждении (если участников несколько);

Квитанция об оплате госпошлины 4 000 рублей;

Документы по юридическому адресу;

Заявление о применении льготного налогового режима. Как зарегистрироваться Через сайт ФНС, МФЦ, отделение налоговой инспекции, нотариуса, банк или почту. Документы на регистрацию ООО можно направить в ИФНС лично или в электронном виде: через нотариуса или на сайте ФНС с помощью УКЭП. Уставный капитал Не нужен Не меньше 10 тысяч рублей Адрес регистрации ИП регистрируется по месту жительства постоянной прописки или временной регистрации, которые подтверждены соответствующими документами. Госрегистрация юрлица происходит по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. На этот адрес приходит официальная корреспонденция, в том числе письма и уведомления от госорганов. Как принимаются решения Самим ИП единолично. На общем собрании участников. Счет в банке Необязателен, но сумма одного договора наличными ограничена 100 тыс.руб. На практике большинство ИП открывают расчетные счета. Открытие расчетного счета обязательно. Виды деятельности Ограничены. ИП нельзя: производить и продавать алкоголь крепостью свыше 6%;

производить авиатранспорт и заниматься авиаперевозками;

производить и продавать оружие, военную технику, взрывчатку;

хранить, перевозить и утилизировать химоружие;

трудоустраивать граждан РФ за границей;

кредитовать и страховать население;

открывать инвестиционные и пенсионные фонды, ломбарды;

организовывать охранную деятельность, азартные игры;

открывать частные агентства занятости населения Любые, но для некоторых нужно получать специальные разрешения. Как распоряжаться деньгами ИП — это физическое лицо, поэтому он вправе свободно распоряжаться заработанными средствами и в любой момент может потратить выручку на личные нужды. Доходы компании можно расходовать только на оправданные цели. Учредители могут получать доход в виде дивидендов, которые можно выплачивать не чаще, чем раз в квартал, если по данным бухучета у компании есть чистая прибыль. С дивидендов нужно заплатить 13% (15%) НДФЛ. Налоговые режимы ИП может выбрать один из налоговых режимов: ОСНО, УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН, НПД. Все специальные системы налогообложения (УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД) ограничены определенными условиями: количество сотрудников не должно превышать лимит, ограничена сумма доходов, виды деятельности и др. Если у ИП есть во владении земельные участки, то нужно уплачивать земельный налог, если в собственности есть транспортные средства — то транспортный налог. Налоговая нагрузка зависит от выбранного режима налогообложения Варианты налоговых режимов для ООО: ОСН (ОСНО), УСН, ЕСХН, АУСН. Ряд налогов компании платят независимо от системы налогообложения: НДФЛ, страховые взносы за сотрудников. Если у юрлица есть во владении земельные участки, то нужно уплачивать земельный налог, если в собственности есть транспортные средства — то транспортный налог Учет и отчетность ИП не обязан вести бухгалтерский, но обязан вести налоговый учет, который нужен для расчета базы по налогам и исчисления налогов. Формы налоговой отчетности зависят от режима налогообложения. Например, отчетность ИП на УСН — декларация, которая подается один раз в год. При этом по желанию ИП может вести бухучет на общих основаниях ООО обязаны вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность раз в год в ФНС и Росстат. ООО, которые относятся к малому бизнесу, вправе сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность: баланс и отчет о прибылях и убытках Страховые взносы ИП уплачивает страховые взносы и за себя, и за работников. За себя ИП платит взносы в фиксированном размере — в 2024 году 49 500 рублей. Если его годовой доход превысит 300 тысяч рублей, то в дополнение к фиксированным взносам нужно перечислять дополнительные — 1% с суммы превышения. Платит страховые взносы только за сотрудников. Штрафные санкции Как правило, административные штрафы для ИП в несколько раз ниже, чем у ООО. Налоговая ответственность ИП большей частью совпадает с налоговой ответственностью компании. В установленных случаях для ИП предусмотрена уголовная ответственность. Административные штрафы выше, чем у ИП. Кроме юрлица, могут налагаться на должностных лиц (директора, его заместителей, главного бухгалтера). В установленных случаях для руководителя и главбуха предусмотрена уголовная ответственность Перспектива продажи бизнеса Невозможна. Возможна путем продажи доли в уставном капитале. Прекращение деятельности Нужно оплатить пошлину в размере 160 рублей и подать заявление по форме № Р26001 в ИФНС о прекращении деятельности. При подаче заявления через интернет пошлину платить не нужно. На шестой рабочий день ИП получит лист записи ЕГРИП, в котором будет указано, что деятельность прекращена. Более сложная и длительная процедура ликвидации, которая включает: принятие решения о ликвидации и создание ликвидационной комиссии;

уведомление ИФНС;

публикация в «Вестнике государственной регистрации» извещения о ликвидации;

уведомление о ликвидации в Федресурс, кредиторов, сотрудников и ЦЗН;

подача в ИФНС промежуточного ликвидационного баланса.

расчеты по долгам;

составление ликвидационного баланса и распределение активов;

подача в ИФНС окончательного пакета документов. Размер пошлины при ликвидации составляет 800 рублей. Есть упрощенный способ прекращения деятельности, но он доступен небольшому количеству организаций Привлечение инвестиций ИП, как правило, получить кредит сложнее, чем ООО. Кредитной организации трудно оценить платежеспособность ИП. В ООО можно принять новых инвесторов — включить их в состав участников. Так можно привлечь в общество дополнительные средства, чтобы в будущем направить их на дальнейшее развитие бизнеса.

Ответственность ИП и ООО

Имущество ИП не делится на личное и бизнес-имущество. Поэтому перед кредиторами предприниматель несет ответственность всем имуществом, в том числе тем, которое он приобрел до открытия ИП. Не подлежит взысканию только то имущество, которое определено ст. 446 ГК (перечислили в таблице выше).

ООО отвечает перед кредиторами в пределах стоимости имущества юрлица.

К имуществу относятся ТС, недвижимость в собственности, оборудование, материальные запасы, деньги на счетах. Если имущества недостаточно, чтобы покрыть долги, юрлицо могут признать банкротом.

Если кредитор потребует в суде погасить долги, участников ООО могут привлечь к субсидиарной ответственности (ст. 3 14-ФЗ от 08.02.1998 г.). Таким образом, кредитор может взыскать долг с другого обязанного лица, если первое лицо не в состоянии погасить долг.

Кроме того, со вступлением в силу закона №-266 ФЗ от 29.07.2017 к субсидиарке могут привлечь любое лицо, повлиявшее на решения, которые повлекли банкротство компании.

Причем в судебном порядке кредитор может привлечь к субсидиарной ответственности неограниченный круг лиц: самого учредителя, руководителя, главбуха, родственника учредителя, если он влиял на его решения (п. 2 ст. 61.10 № 127-ФЗ от 26.10.2002).

В случае ликвидации общества, если у него есть долги, но нет денег, чтобы их погасить, учредителям придется оплатить долги из личных средств.

Плюсы и минусы ИП

Подведем итоги. К основным плюсам ИП можно отнести следующие:

Для регистрации нужен небольшой пакет документов.

Зарегистрироваться просто: это удобно сделать за сутки через приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Регистрация производится по прописке, не нужен юридический адрес.

Прибыль — личная собственность ИП.

Не нужен уставный капитал.

Не нужно вести бухучет.

Меньший размер административных взысканий.

Доступно больше спецрежимов налогообложения.

Минусы ИП:

Ограничено число сфер деятельности, в которых можно вести бизнес.

Сложнее привлечь заемные средства для развития бизнеса или найти инвесторов.

Нельзя отчуждать бизнес на другое лицо.

Нужно уплачивать страховые взносы за себя в любом случае, даже если ИП не ведет деятельность.

Невозможно разделить или продать свой бизнес.

ИП самостоятельно управляет бизнесом и отвечает по всем обязательствам своим личным имуществом.

Плюсы и минусы ООО

К преимуществам ООО можно отнести:

Более привлекательные перспективы для ведения бизнеса, проще привлечь инвестиции и кредитные ресурсы.

Можно работать в любой из разрешенных законом сфер.

Участник может продать свою долю в ООО.

Участник не платит налоги и страховые взносы, если не ведет деятельность и у него нет наемных работников.

Учредители несут ограниченную ответственность, кроме случаев банкротства.

В ООО можно уменьшить налог на прибыль из-за списания убытков предыдущих лет текущими периодами.

Минусы ООО: