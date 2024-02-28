Кассовый метод учета доходов и расходов

Кассовый метод или, как его еще называют, по оплате, один из способов учета доходов и расходов. К нему чаще прибегают субъекты малого предпринимательства, так как он представляется более простым по сравнению с методом начисления. Рассмотрим, в чем суть данного метода и какие особенности признания доходов и расходов для него установлены.

Кассовый метод учета

На сегодняшний день у организаций и ИП есть два способа определения доходов и расходов: метод начисления и кассовый метод.

Как правило, хозяйствующие субъекты применяют метод начисления. Этот метод позволяет получить более точные данные о финансовом результате деятельности.

При нем все операции (как доходные, так и расходные) отражаются в учете в том периоде, к которому они фактически относятся (товары переданы покупателю, услуги были оказаны и так далее). То есть соблюдается так называемый принцип временной определенности фактов хозяйственной жизни.

Кассовый метод позволяет субъектам предпринимательской деятельности учитывать доходы и расходы по мере их оплаты. Для компании становится важна не дата реализации, а дата поступления или списания денежных средств с расчетного счета или из кассы.

Главным преимуществом кассового метода являются его простота. Этот способ учета более понятен для непрофессионалов, а также для начинающих бухгалтеров, так как он отражает реальные потоки денежных средств, а не экономические события, как при методе начисления.

К тому же, используя его, легче следить за движением денежных средств, поскольку учет ведется на основе поступлений и платежей. Это особенно важно для малого бизнеса, которому кассовые разрывы способны причинить существенные убытки.

В то же время отражение доходов и расходов по оплате может значительно исказить данные о финансовых результатах экономического субъекта, что может повлечь принятие ошибочных финансовых решений собственниками бизнеса или контрагентами.

Если говорить про налоговый учет, то понятие кассового метода закреплено в главе 25 НК, посвященной налогу на прибыль организаций, а точнее в ст. 273 НК. Также фактически он используется при применении УСН, хотя в главе 26.2 НК и не используется этот термин.

Получается, что применять указанный метод могут как организации, так и физические лица, зарегистрированные в качестве ИП. Но в целях применения УСН кассовый метод имеет ряд отличий. А от ведения бухгалтерского учета индивидуальные предприниматели освобождены (п. 1 ч. 2 ст. 6 закона о бухучете). Поэтому в этой статье мы остановимся на применении кассового метода организациями применительно к налогу на прибыль, а также в целях бухгалтерского учета.

Для определения налоговой базы по налогу на прибыль перейти на применение кассового метода могут организации с небольшим оборотами, а именно те, у которых средняя выручка от реализации за 4 предшествующих квартала не превышает 1 млн рублей за каждый из кварталов. Внереализационные доходы не участвуют в расчете этого показателя.

Чтобы не ошибиться при определении порогового значения, крайне важно рассчитывать этот показатель ежеквартально. Будет ошибкой посчитать пороговое значение единожды за предыдущий налоговый год.

Если в течение года размер выручки от реализации превысил указанное в п. 1 ст. 273 НК значение, организация обязана пересчитать налоговую базу по налогу на прибыль с использованием метода начисления с начала налогового периода (п. 4 ст. 273 НК).

С высокой долей вероятности придется корректировать ранее поданные расчеты по налогу на прибыль, а в случае занижения налоговой базы доплатить налог и пени. При наличии положительного сальдо на едином налоговом счете инспекция может списать недоимку самостоятельно на основании поданного налогоплательщиком корректирующего расчета.

Поэтому применять кассовый метод имеет смысл только тем налогоплательщикам, которые обладают достаточной степенью уверенности в том, что лимиты применения данного метода будут ими соблюдены в течение всего налогового периода.

Для ряда налогоплательщиков налоговое законодательство ограничивает возможность применения кассового метода даже при соблюдении порогового значения 1 млн рублей в среднем за квартал. Так, не могут вести учет доходов и расходов по оплате организации финансового сектора (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы), контролирующие лица КИКов, участники договоров простого товарищества и некоторые другие.

Переход на кассовый метод осуществляется исключительно по желанию компании, так это предоставленное налоговым законодательством право, а не обязанность.

Единственное важное условие: применять выбранный метод учета можно только с начала налогового периода (либо с момента создания для вновь зарегистрированных организаций). Поменять метод учета в середине налогового периода нельзя.

НК не предусматривает необходимости сообщать в налоговые органы о выборе метода учета доходов и расходов, но организация обязана закрепить его в своей учетной политике (ст. 313 НК).

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Доход кассовым методом

При кассовом методе в налоговом учете доходы подлежат включению в базу в том периоде, когда они получены. Если доход получен в денежной форме, то он учитывается на дату получения денег на счет или в кассу организации, если в материальной — то на дату получения иного имущества, работ, услуг или имущественных прав (п. 2 ст. 273 НК).

Возможны ситуации, когда организация не получает денежных средств или иного имущества, но доход в налоговом учете отразить нужно. Предположим, вместо оплаты за проданные налогоплательщиком товары списывается его задолженность за оказанные покупателем услуги. В описанной ситуации у продавца возникает налогооблагаемый доход, который нужно отразить на дату проведения зачета.

Существуют особенности учета доходов в виде полученных субсидий (п. 2.1 ст. 273 НК). Порядок учета зависит от целей и способа выдачи субсидий. Если установлено, что налогоплательщик допустил нарушение условий получения субсидии, доход нужно отразить в периоде обнаружения указанного нарушения.

При кассовом методе для учета доходов не имеет значения, состоялась ли отгрузка или нет. Полученные авансы включают в доходы на дату их получения (п. 8 информационного письма Президиума ВАС от 22.12.2005 № 98).

Расходы кассовым методом

В налоговом учете расходы учитывают в налоговой базе по налогу на прибыль после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК). При этом под оплатой понимается не только перечисление денежных средств, но и прекращение налогоплательщиком встречного обязательства перед контрагентом в иной форме (зачет, передача имущества и так далее).

Материальные расходы, затраты на оплату услуг третьих лиц, выдачу зарплаты сотрудникам, на погашение процентов за пользование заемными средствами включают в состав расходов после их оплаты.

Затраты на покупку материалов и запасов учитывают в расходах в периоде, в котором выполнены два условия: они оплачены и переданы в производство (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК).

Расходы на амортизацию уменьшают налоговую базу только в случае, если амортизируемое имущество полностью оплачено налогоплательщиком (пп. 2 п. 3 ст. 273 НК, определение ВС от 29.03.2016 № 303-КГ16-1832).

Затраты на уплату налоговых платежей можно учитывать на дату их перечисления в размере фактического платежа.

Если организация выдает аванс контрагенту в счет оплаты товаров, то до получения оплаченных товаров учесть расходы компания не может. Это объясняется тем, что на момент перечисления аванса продавцу у покупателя отсутствуют встречные обязательства, о которых говорится в п. 3 ст. 273 НК, поэтому отражать расходы в целях налогообложения прибыли пока рано.

Часто компании сталкиваются с вопросом: можно ли учесть расходы, если они оплачены заемными средствами?

Согласно пункту 3 статьи 273 НК оплатой признается прекращение встречного обязательства перед продавцом. Официально налоговые органы по данному вопросу не высказывались.

В то же время есть пример судебного акта, в котором арбитры встали на сторону налогоплательщика, указав, что факт оплаты расходов на приобретение продукции заемными средствами до погашения долга не является основанием для исключения этих затрат из расходов (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.02.2006 № А33-31379/04-С3-Ф02-155/06-С1).

Если же покупатель передает в оплату собственный вексель, то в целях п. 3 ст. 273 НК товары не считаются оплаченными до даты погашения векселя (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.10.2010 по делу № А32-44704/2009).

Кассовый метод в бухгалтерском учете

В бухгалтерском учете некоторые субъекты тоже могут применять кассовый метод (п. 12 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99). Это касается организаций, которым дано право вести бухучет в упрощенном порядке:

малых предприятий (при условии, что их бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту);

большинства некоммерческих организаций;

организаций — участников проекта «Сколково».

Перечисленные хозяйствующие субъекты могут отражать доходы по мере их оплаты покупателями или заказчиками, а расходы — после погашения своей задолженности перед контрагентами, работниками и так далее.

Для этих организаций не действует стандартный принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни, который означает, что факты хоздеятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика»).

Если организация планирует применять кассовый метод, свое решение нужно зафиксировать в учетной политики. При составлении бухгалтерской отчетности в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах таким организациям также нужно раскрыть информацию о выбранном способе учета доходов и расходов (пп. 17, 19, 24 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций»).

Кассовый метод подразумевает, что доходы хозяйствующего субъекта отражаются в бухучете на дату получения оплаты. Дата приемки товара или услуги покупателем (заказчиком) либо перехода права собственности неважна.

Вместе с тем для отражения дохода должны одновременно соблюдаться общие условия, перечисленные в п. 12 ПБУ Доходы:

имеется право на получение выручки;

сумму выручки можно определить;

есть уверенность, что произойдет увеличение экономических выходов для компании (организация получила в оплату актив либо нет неопределенности в отношении его получения — письмо Минфина от 19.12.2012 № 07-02-06/306);

сумму связанных с выручкой расходов также можно определить.

Допустим, что если деньги поступили по ошибке на расчетный счет организации, то не будет выполняться первое из перечисленных условий. Денежные средства будут считаться неосновательным обогащением, которое подлежит возврату лицу, их перечислившему. Поэтому эта сумма не должна учитываться в доходах организации.

Полученная от продажи товаров выручка признается по мере поступления денежных средств в оплату от покупателя.

Отметим, что оплата может производиться не только деньгами, но и иными способами: зачетом встречных требований, отступным, передачей имущества по договору мены.

Формально в пункте 12 ПБУ 9/99 говорится лишь об оплате деньгами, но полагаем, что в данном случае также имеет место получение актива или уменьшение обязательства организации, поэтому, на наш взгляд, выручку отразить стоит (п. 2 ПБУ 9/99).

Понесенные организацией в процессе деятельности расходы в общем случае также признаются после погашения задолженности перед контрагентом.

Выданные организацией авансы поставщикам и подрядчикам не учитываются в составе расходов. До тех пор, пока контрагент не выполнит встречное обязательство (передаст ТМЦ, окажет услугу), они учитываются как дебиторская задолженность, и только после приемки делается запись по дебету счета затрат в корреспонденции со счетом 60 (76).

Стоимость товаров включают в себестоимость продаж при выполнении двух условий:

товары приняты к учету и оплачены поставщику;

признана выручка от реализации товаров.

Приобретенные МПЗ приходуются по счету 10 независимо от факта отплаты поставщику и относятся на расходы в момент их передачи в производство, но только в части оплаченных поставщику материалов или запасов (п. 20 типовых рекомендаций).

В отношении амортизации основных средств также есть особенности. Так, включать в расходы суммы начисленной амортизации можно только в отношении полностью оплаченных основных средств (абз. 2 п. 18 ПБУ 10/99, п. 20 типовых рекомендаций).

Порядок признания расходов при частичной оплате стоимости основных средств действующими правовыми актами не установлен, поэтому организация вправе разработать его самостоятельно и закрепить в учетной политике. В частности, можно предусмотреть включение в расходы сумм начисленной амортизации, пропорциональной оплаченной стоимости основного средства.

Выплаченная работникам зарплата относится на расходы того периода, в котором она была выплачена. Аванс за первую половину месяца не признается расходом, а формирует дебиторскую задолженность работника (пп. 3, 16, абз. 2 п. 18 ПБУ 10/99, п. 20 типовых рекомендаций). В расходах его можно будет отразить на последнее число месяца. НДФЛ и страховые взносы учитывают в расходах после их уплаты, но только в размере ранее начисленных сумм.

Остальные налоги также учитываются в расходах того периода, когда фактически произведена их уплата. При этом начисление налогов должно производиться на последнее число налогового или отчетного периода. Начисленные, но не уплаченные налоги могут учитываться на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Относительно обоснованности перехода на кассовый метод в бухучете можно сказать, что он наглядно показывает движение денежных средств в организации. Вести бухгалтерский учет кассовым методом удобно тем компаниям, которые налоговую базу определяют тоже по оплате.

Также данный метод считается целесообразным для применения микропредприятиями и некоммерческими организациями, которые ведут учет без применения двойной записи (п. 10 рекомендаций для МСП по применению упрощенных способов ведения бухучета).

С другой стороны, применение кассового метода в бухучете подходит не всем компаниям, имеющим право на его применение. Дело в том, что данный метод учета снижает достоверность данных бухучета при наличии существенных временных разрывов между реализацией и оплатой.

Это касается ситуаций, когда имеет место авансирование или, наоборот, отсрочка платежа, а также когда в компании есть основные средства, оплата которых не произведена в полном объеме. Если таких операций в деятельности организации много, могут возникнуть сложности с достоверностью определения финансового результата. Соответственно, собственники компании и другие заинтересованные субъекты не будут обладать полной и достоверной информацией о финансовом положении организации.

Поэтому кассовый метод подойдет компаниям, у которых отсутствуют временные расхождения между оплатой и отгрузкой (продажа товаров в розницу, оказание услуг населению), а также нет основных средств, приобретенных в кредит.