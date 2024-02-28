Кредитование

Как установить самозапрет на выдачу кредитов и в каких случаях это делать нельзя

Госдума приняла закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Разбираемся, как он будет работать и в чем его минусы.
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Как установить самозапрет на выдачу кредитов и в каких случаях это делать нельзя
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В чем суть самозапрета

Самозапрет — это ограничение, которое банк по заявлению клиента накладывает на операции, в том числе кредитование. Такая мера поможет обезопасить россиян от мошенников — снизить риск использования личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли.

Закон поможет тем, кто не хочет брать кредиты или боится, что за него это могут сделать другие люди. Но работать он начнет только с 1 марта 2025 года. 

Как будет действовать запрет

Если вы захотите установить самозапрет, с 1 марта 2025 года это можно будет сделать через «Госуслуги» или МФЦ. Достаточно заполнить шаблон заявления и указать условия: например, вид кредитора (банк или микрофинансовая организация) или способ обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно). 

Отметка о том, что вы установили самозапрет, появится в вашей кредитной истории. Банки и МФО обязаны проверять ее.

Если обнаружат отметку — обязаны в кредите  отказать. А если все же выдадут его, то не смогут затем требовать от вас выплаты долга. 

На какие кредиты не работает самозапрет

Самозапрет нельзя будет установить на займы, обеспеченные транспортным средством или ипотекой. Также ограничение не будет работать на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки. 

Сколько это стоит

Услуга бесплатная.

Сколько раз можно устанавливать самозапрет

Ограничений нет. Устанавливать самозапрет можно сколько угодно раз.

Можно ли его снимать

Да. Вы сможете отменить самозапрет в любое время. Правда, взять кредит получится не сразу, а только после того, как данные попадут в кредитную историю. 

По мнению ЦБ, такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить займ. 

Почему закон начнет действовать только с 2025 года

По словам ЦБ, год нужен «Госуслугам», чтобы донастроить их технологически. МФЦ запустят эту услугу до 1 сентября 2025 года — к этому времени подготовят системы и своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений. 

Плюсы и минусы закона: мнение эксперта 

Основным преимуществом нового закона является возможность заемщиков обезопасить себя от мошенников, говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.  

«При этом, пока закон не начал действовать, существует риск того, что за этот период мошенники особенно активизируются. Разумно было бы сократить срок вступления этого документа в силу, тем более что он является крайне злободневным в условиях растущей закредитованности россиян и роста числа обманутых граждан, — считает эксперт. — Также для того, чтобы он действительно был эффективным, необходимо освещать такую возможность: повесить рекламу в МФЦ, на почте, в общественном транспорте, банках. И отмечать, что мошенники могут склонять снять установленный запрет — чтобы люди понимали, что к таким просьбам стоит относиться настороженно». 

Можно ли сейчас запретить себе брать кредиты 

До 1 марта 2025 года самозапрет на выдачу кредитов можно устанавливать в самих банках или МФО. Для этого нужно прийти в офис и написать заявление о запрете онлайн-кредитования в конкретном финансовом учреждении.

Практически все крупные банки предоставляют такую опцию, но каждый устанавливает свои условия и порядок оформления. 

Аналогичные запреты можно направить и в микрофинансовые организации, но технически сделать это будет сложнее — МФО слишком много, они зарегистрированы в разных регионах, о существовании некоторых можно просто не знать. 

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