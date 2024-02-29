Кредитование

Полная стоимость кредита и процентная ставка: в чем разница

По закону банк обязан называть заемщику полную стоимость кредита, то есть всю сумму, в которую обойдется займ. Она должна быть указана на первой странице договора на самом видном месте — в правом верхнем углу. Но есть еще процентная ставка, которая указывает, сколько вы должны заплатить банку за использование его денег. Разбираемся, чем отличаются эти понятия.
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Полная стоимость кредита и процентная ставка: в чем разница
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое процентная ставка по кредиту

Процентная ставка (обычно считается годовая) — это процент, под который банк выдает вам ссуду. Давать деньги просто так банкам невыгодно.

Вы платите за то, что пользуетесь заемными деньгами. Размер ставки банк определяет самостоятельно, исходя из размера ключевой ставки, определенной Центробанком, и своей политики. 

В то же время опираться исключительно на собственную выгоду банк не может — ему важно создать условия, при которых вы сможете возвращать деньги согласно графику платежей. Кроме того, важно ориентироваться на рынок — если задрать ставку до космических 50% в то время, когда у остальных она составляет около 20%, можно растерять всех клиентов. Поэтому, рассчитывая ее размер, аналитики оценивают риски, берут во внимание уровень инфляции, учитывают суммы и сроки кредита.

Размер ставки также зависит от самого заемщика. Например, если у человека хорошая кредитная история, он раньше исправно выплачивал все займы, работал в одном месте много лет и продвинулся по карьерной лестнице, а вдобавок еще и зарплатный клиент банка, то ему кредит дадут на максимально доступных условиях.

Если же человек перебивается случайными заработками, его кредитная история пестрит просрочками, он живет на съемной квартире и на иждивении у него пять детей, то в такой ситуации банк увидит для себя определенные риски, связанные с невыплатой займа, и задерет ставку. 

Итак, процентная ставка — аналог «арендной платы». Банк дает деньги взаймы (или как бы в аренду) и за это просит сумму, которую вы отдадите сверх выплаты самого долга. 

К примеру, вы взяли в кредит 1 млн рублей на 5 лет под 18% годовых. Если вы будете вносить деньги ровно по графику платежей без досрочных погашений, то за 5 лет выплатите банку 1 523 605 рублей. Получается, что 523 605 рублей — это сумма, которую банк получит за то, что дал попользоваться своими деньгами.

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Что такое полная стоимость кредита

Ориентироваться только на процентную ставку при выборе банка, в котором вы хотите оформить кредит, не стоит. Потому что она еще ничего не говорит о том, сколько денег вы переплатите. А говорит об этом полная стоимость кредита.

Кроме процентной ставки в нее входят другие платежи, которые вам предстоит внести за время пользования кредитом: базовый долг по кредиту (то есть сама сумма кредита) и дополнительные расходы (например, на нотариусов, страховые компании, комиссии).

В двух словах: сумма кредита и проценты — это база полной стоимости. Все остальные статьи расходов — дополнения, которые могут меняться от банка к банку.

Вот платежи, которые входят в полную стоимость кредита: 

  • по погашению основной суммы долга;

  • по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);

  • иные платежи в пользу кредитора, если они прописаны в договоре;

  • плата за выпуск и обслуживание карты;

  • платежи в пользу третьих лиц, если они прописаны в договоре;

  • сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем не является заемщик или его близкий родственник. С 21 января 2024 года эти условия изменились: в расчет ПСК будут включать страховку жизни и здоровья, даже если выгодоприобретателем является сам заемщик, или страховку имущества, выступающего залогом по кредиту;

  • сумма страховой премии по договору добровольного страхования, если заключение такого договора влияет на условия кредитования. 

Допустим, вы взяли в кредит 1 млн рублей плюс еще, предположим, 100 тыс. рублей — это страховка. Полная стоимость состоит из 1,1 млн рублей (сам кредит и страховка) плюс проценты, начисленные на нее за весь срок кредитования. Они будут зависеть от ставки.  

Полную стоимость кредита можно рассчитать. Но ПСК должна быть указана на первой странице договора. Если ее нет, можно поинтересоваться у сотрудников банка — они обязаны предоставить эту информацию. В случае, когда они этого не делают, можно выбрать другую кредитную организацию, а заодно пожаловаться в Центробанк. Получив такую жалобу, регулятор инициирует проверку. Что нормальным банкам опять же невыгодно. 

Получается, процентная ставка указывает на то, сколько денег вы заплатите банку за пользование его деньгами. Проще говоря, это переплата. 

Полная стоимость кредита включает все. Кроме размера переплаты и основного долга, это еще и оплата страховки, и другие платежи, которые могут быть указаны в договоре с банком. То есть если вы хотите знать, сколько всего денег придется потратить на кредит, обращайте внимание на ПСК. 

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