Цифра дня. Про стандартный вычет

Президент преложил повысить детские вычеты в два раза:
до 2 800 руб. в месяц — на второго ребенка;
до 6 000 руб. в месяц на третьего и каждого последующего ребенка.
А также повысить размер годового дохода, на который распространяется вычет, с 350 тыс. до 450 тыс. руб.
При этом мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.
Комментарии5
с какого числа?
ну, теперь уж самое раннее - 1 января ближайшего
Это же только послание.
Не удивлюсь, если задним числом примут
лучше бы они лимит в 350 тыс.рублей подняли. Троих детей на зарплату в 29 166 рублей в месяц не прокормишь)))
2800 * 13% = 364 (руб.) // Прибавка 182 (руб.) в месяц
6000 * 13% = 780 (руб.) // Прибавка 390 (руб.) в месяц
Неописуемая щедрость...