Цифра дня. Про стандартный вычет

Налоговый вычет на второго и каждого последующего ребенка будет увеличен в два раза.

Президент преложил повысить детские вычеты в два раза:

до 2 800 руб. в месяц — на второго ребенка;

до 6 000 руб. в месяц на третьего и каждого последующего ребенка.

А также повысить размер годового дохода, на который распространяется вычет, с 350 тыс. до 450 тыс. руб.

При этом мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.