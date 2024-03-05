Права потребителей

Цитата дня. Про цветы и права потребителей

В преддверии 8 марта россиянам напомнили, что они вправе вернуть деньги за букет, если цветы подмерзли.
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Цитата дня. Про цветы и права потребителей

Покупатель может вернуть деньги за цветы даже без чека, если они подмерзли, пока их довез курьер, если они несвежие, завяли на следующий день или если их меньше, чем указано в заказе, напомнил депутат Госдумы.

Сначала необходимо обратиться к продавцу цветов, если чек он так и не выдаст, то следует обратиться в ФНС через интернет-сайт или мобильное приложение. А продавцам цветов, которые торгуют в офлайн и онлайн-магазинах чиновник рекомендует проявить уважение к закону и потребителям.

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Права потребителей

Цитата дня. Про цветы и права потребителей

В преддверии 8 марта россиянам напомнили, что они вправе вернуть деньги за букет, если цветы подмерзли.

Цитата дня. Про цветы и права потребителей
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