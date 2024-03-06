Цифра дня. Про рекорд и переработки

Длительность рабочего дня в России по итогам 2023 года установила рекорд за 19 лет!

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась на 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года и составила 7,17 часа, посчитал Росстат. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году (до пандемии) — 7,15 часа.

Больше всех работают:

сотрудники сферы рыболовства — по 8,21 часа;

административные работники — 7,61 часа;

добытчики металлических руд — 7,6 часа.

А меньше всех: сотрудники воздушного и космического транспорта — 6,14 часа.

Рост продолжительности рабочего времени стал следствием острого дефицита кадров. Рекордная продолжительность рабочего дня может являться в том числе следствием «хронических» задержек на работе и переработок.