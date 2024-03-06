Цифра дня. Про рекорд и переработки

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась на 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года и составила 7,17 часа, посчитал Росстат. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа.
Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году (до пандемии) — 7,15 часа.
Больше всех работают:
сотрудники сферы рыболовства — по 8,21 часа;
административные работники — 7,61 часа;
добытчики металлических руд — 7,6 часа.
А меньше всех: сотрудники воздушного и космического транспорта — 6,14 часа.
Рост продолжительности рабочего времени стал следствием острого дефицита кадров. Рекордная продолжительность рабочего дня может являться в том числе следствием «хронических» задержек на работе и переработок.
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