Косвенные расходы в налоговом учете

Накладные расходы единовременно уменьшают базу по налогу на прибыль, поэтому вызывают повышенный интерес налоговых инспекторов. Чтобы избежать претензий, компании следует соблюдать порядок их учета. Какие расходы являются косвенными, когда нужно распределять такие затраты и как правильно списать их, рассмотрим в нашей статье.

Виды косвенных расходов

Производственные и торговые организации, которые применяют метод начисления и уплачивают налог на прибыль, должны делить расходы на прямые и косвенные.

Если затраты прямо не связаны с производственным процессом или не включены в производство по техническим регламентам, они относятся к косвенным или накладным.

Такие расходы по объективным причинам нельзя включить в себестоимость конкретного продукта или услуги. Так, расходы сырья или затраты в виде оплаты труда производственным работникам могут считаться только прямыми.

Примерами же косвенных служат арендная плата за административные помещения, зарплата управленческого персонала и страховые взносы с нее, расходы на ремонт и рекламу, затраты на оплату аудиторских, консультационных и юридических услуг.

Большинство расходов торговой компании являются косвенными. Исключение составляют покупная стоимость товаров, а также расходы на их доставку до собственного склада (ст. 320 НК).

К примеру, затраты на транспортировку товара покупателю или расходы на ремонт и техобслуживание автотранспорта будут считаться косвенными.

Внереализационные расходы косвенными не признаются. Они учитываются отдельно.

Конкретный перечень всех видов расходов компания приводит в налоговой учетной политике.

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Учет косвенных расходов

Производственные и торговые организации косвенные затраты признают в полном объеме в том отчетном периоде, к которому они относятся (ст. 272 НК).

Высокая доля накладных расходов уменьшает налогооблагаемую прибыль, за счет чего сокращаются налоговые платежи текущего периода.

Определенные нюансы предусмотрены для организаций по оказанию услуг. По закону они обязаны делить расходы на прямые и косвенные. Однако фактически их можно списать в отчетном периоде разово.

Дело в том, что услугой для целей налогового учета считается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения. Поэтому в данном случае незавершенки и нереализованных остатков у компаний не возникает.

Если у организации в отчетном периоде отсутствует выручка, учесть можно только косвенные затраты. Это связано с тем, что прямые расходы признают по мере реализации товаров, работ или услуг.

Косвенные же расходы к выручке не привязаны и могут быть учтены сразу в текущем периоде. Главное, чтобы такие затраты были экономически обоснованными и подтверждены документально.

Накладные расходы являются оправданными, если они необходимы в деятельности организации для получения дохода. Иными словами, конкретный расход необязательно должен приносить прямой доход и может быть принят к учету, даже если доходы еще не получены.

Распределение косвенных расходов

Бывает, что косвенные расходы относятся к нескольким налоговым периодам. В таком случае их нельзя признавать сразу, а нужно распределить.

Если компания может четко определить период, в котором расходы произведены или по договору получены доходы, косвенные затраты нужно распределять равномерно по налоговым периодам.

Срок такого списания устанавливается согласно условиям соглашения или иного документа. К примеру, на основе бланка лицензии, где указан период ее действия.

Если же период, к которому относятся траты, достоверно определить нельзя, способ принятия к учету организация определяет самостоятельно — например, когда договор заключен на бессрочный период.

Базой такого распределения могут служить доходы от продаж, прямые расходы, затраты на оплату труда и другие. В учетной политике выбранный вариант нужно зафиксировать.

Некоторые виды косвенных затрат не уменьшают базу по налогу на прибыль в момент возникновения, а учитываются особым образом. К ним относят траты на НИОКР или на обязательное и добровольное страхование.

Например, для отражения расходов на исследование и конструкторские работы важно принять во внимание момент окончания таких работ и подписания актов. Алгоритм признания страховых затрат зависит, в частности, от даты перечисления или внесения в кассу платежей по взносам.

Списание косвенных расходов

В целях налогообложения накладные затраты входят в состав себестоимости полностью в текущем периоде. Списываются такие расходы в последний день каждого месяца. При этом наличие доходов от реализации или сумма выручки от продаж значения не имеют.

Таким способом отражается, к примеру, использование запасов для управленческих нужд. Данные затраты учитываются как косвенные, но относиться могут к разным категориям.

Так, канцелярские товары и хозяйственный инвентарь — это материальные расходы, а средства для пожарной безопасности и инвентарь здравпунктов – прочие производственные расходы.

Если субъект использует кассовый метод, расходование управленческих запасов фиксируется в учете в момент их оплаты поставщику.

Чем выше сумма расходов, тем больше компания сможет сократить налоговые платежи в бюджет.

Однако важно помнить, что в ситуации отсутствия выручки и большой суммы накладных затрат у компании возникает убыток, который может привлечь повышенное внимание налоговиков. Поэтому особо тщательно подходите к разработке и утверждению учетной политики, а также к оформлению первички.