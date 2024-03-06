Основные и повышенные ставки для УСН в 2023–2024 годах

С 2021 года для компаний, работающих на УСН, повысили предел разрешенных доходов для этого спецрежима и ввели повышенные ставки налога. Эти правила действуют и в 2024 году с учетом коэффициентов-дефляторов.

Фирмы, работающие на УСН, самостоятельно выбирают способ расчета налоговой базы. Это может быть один из двух вариантов:

По полученным доходам — объект «доходы» .

Как разница между полученными доходами и расходами — объект «доходы минус расходы».

Налоговая ставка напрямую зависит от выбранного режима (п. 6 ст. 346.18, п. 1, 2 ст. 346.20 НК):

Для объекта доходы применяется ставка 6%;

Для объекта «доходы минус расход» применяется ставка 15% либо 1% от полученных доходов, если эта сумма будет больше налога, рассчитанного по ставке 15%.

Эти ставки установлены для базовых основных показателей по выручке и численности персонала, разрешающих работать на УСН:

Выручка — не более 150 миллионов рублей.

Численность персонала — не более 100 человек.

Есть еще и повышенные показатели, которые позволяют работать на УСН при превышении указанных выше лимитов. Но, с превышением лимитов вырастет и налоговая ставка.

Для объекта доходы применяется ставка 8%.

Для объекта «доходы минус расход» применяется ставка 20% либо 1% от полученных доходов, если эта сумма будет больше налога, рассчитанного по ставке 15%.

Работать на УСН и платить налог по повышенным ставкам можно пока фирма не превысит следующие показатели:

Выручка — не более 200 миллионов рублей.

Численность персонала — не более 130 человек.

Превышение указанных лимитов влечет утрату права на применение УСН. С начала квартала, в котором это произошло, нужно перейти на ОСНО.

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Показатели с учетом коэффициента-дефлятора на 2024 год

В 2024 году лимит по выручке для УСН-компаний увеличен на коэффициент-дефлятор: 1,329 и сейчас составляет 265,8 млн руб. (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).

Критерий Базовый лимит с 2024 года Повышенный лимит с 2024 год Сумма дохода 199,35 млн руб. 265,8 млн руб. Средняя численность работников 100 чел. 130 чел. Ставка налога для УСН фирмы с объектом «Доходы» 6% 8% Ставка налога для УСН фирмы с объектом «Доходы минус расходы» 15% 20%

Если доходы УСН-фирмы превысили 199,35 млн руб., но не достигли 265,8 млн руб. либо средняя численность персонала составила от 101 до 130 человек, налог нужно платить по повышенным ставкам (8% и 20%).

Повышенные ставки применяются с первого дня того квартала, в котором произошло превышение базовых лимитов.

С учетом того, что переход на упрощенку возможен с начала года (налогового периода), утратив право на УСН в 2024 году, вновь перейти на этот спецрежим можно только с 2026 года.