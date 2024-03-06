Основные и повышенные ставки для УСН в 2023–2024 годах

Фирмы, работающие на УСН, самостоятельно выбирают способ расчета налоговой базы. Это может быть один из двух вариантов:
По полученным доходам — объект «доходы».
Как разница между полученными доходами и расходами — объект «доходы минус расходы».
Налоговая ставка напрямую зависит от выбранного режима (п. 6 ст. 346.18, п. 1, 2 ст. 346.20 НК):
Для объекта доходы применяется ставка 6%;
Для объекта «доходы минус расход» применяется ставка 15% либо 1% от полученных доходов, если эта сумма будет больше налога, рассчитанного по ставке 15%.
Эти ставки установлены для базовых основных показателей по выручке и численности персонала, разрешающих работать на УСН:
Выручка — не более 150 миллионов рублей.
Численность персонала — не более 100 человек.
Есть еще и повышенные показатели, которые позволяют работать на УСН при превышении указанных выше лимитов. Но, с превышением лимитов вырастет и налоговая ставка.
Для объекта доходы применяется ставка 8%.
Для объекта «доходы минус расход» применяется ставка 20% либо 1% от полученных доходов, если эта сумма будет больше налога, рассчитанного по ставке 15%.
Работать на УСН и платить налог по повышенным ставкам можно пока фирма не превысит следующие показатели:
Выручка — не более 200 миллионов рублей.
Численность персонала — не более 130 человек.
Превышение указанных лимитов влечет утрату права на применение УСН. С начала квартала, в котором это произошло, нужно перейти на ОСНО.
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Показатели с учетом коэффициента-дефлятора на 2024 год
В 2024 году лимит по выручке для УСН-компаний увеличен на коэффициент-дефлятор: 1,329 и сейчас составляет 265,8 млн руб. (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).
Критерий
Базовый лимит с 2024 года
Повышенный лимит с 2024 год
Сумма дохода
199,35 млн руб.
265,8 млн руб.
Средняя численность работников
100 чел.
130 чел.
Ставка налога для УСН фирмы с объектом «Доходы»
6%
8%
Ставка налога для УСН фирмы с объектом «Доходы минус расходы»
15%
20%
Если доходы УСН-фирмы превысили 199,35 млн руб., но не достигли 265,8 млн руб. либо средняя численность персонала составила от 101 до 130 человек, налог нужно платить по повышенным ставкам (8% и 20%).
Повышенные ставки применяются с первого дня того квартала, в котором произошло превышение базовых лимитов.
С учетом того, что переход на упрощенку возможен с начала года (налогового периода), утратив право на УСН в 2024 году, вновь перейти на этот спецрежим можно только с 2026 года.
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