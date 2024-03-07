Страховой стаж для расчета больничного листа в 2024 году

В статье разберем общие правила расчета больничного с учетом страхового стажа в 2024 году и поговорим о том, из чего он складывается.

Комплексный учет страхового стажа при расчете листка нетрудоспособности в России имеет несколько целей.

Определение права на получение пособия. Работник должен иметь определенный страховой стаж, который зависит от его возраста и других факторов. Определение размера пособия. Чем больше стаж у работника, тем выше может быть размер пособия. Определение продолжительности выплаты пособия. Этот критерий зависит от особенностей расчета оператором системы — Социальный и пенсионным фондом России (СФР).

Для этого используются установленные правила расчета, которые обязательны для исполнителей.

Общие правила расчета больничного листа с учетом стажа

Определение размера суммы выплаты по листку нетрудоспособности зависит от имеющегося трудового стажа (ФЗ-255 от 29.12.2006, статья 7).

Страховой стаж работника Сумма выплаты Менее 6 месяцев Размер МРОТ (учитывается районный коэффициент) От 6 месяцев до 5 полных лет 60% от среднего расчетного заработка От 5 лет до 8 полных лет 80% от среднего расчетного заработка Свыше 8 лет 100% от среднего расчетного заработкам

Важно. Если в семье есть ребенок до 8 лет, то в случае болезни ребенка, законный представитель получает 100% оплату больничного листка, вне зависимости от стажа работы.

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Как правильно считать страховой и трудовой стаж

Многие, к сожалению, до сих пор путают понятия трудовой и страховой стаж.

Трудовой стаж в современной интерпретации закона связан с осуществлением трудовой деятельности в рамках одного субъекта организационно-правовой формы, то есть, вы работаете у одного работодателя.

Страховой стаж учитывает все виды трудовой деятельности, в том числе:

работы, осуществляемые по любому виду трудового договора;

периоды работы в государственной, муниципальной сфере, служба в органах правопорядка;

военная служба в рядах ВС по призыву;

беременность и роды;

нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

Начиная с 2022 года в страховой стаж входит трудовая деятельность застрахованного лица СФР, если он осуществлял этот вид деятельности за пределами России, и у РФ есть соглашение с указанной страной.

Для ИП и частников, начиная с 2003 года, страховой стаж подтверждается справкой об уплате взносов. Справки выдавались территориальными объединениями ФСС.

Как правильно считать страховой стаж для расчета листка нетрудоспособности

Чтобы определить, как правильно осуществляется расчет больничного листа с учетом наличия страхового стажа, нужно учитывать несколько моментов.

Стаж определяется на дату, которая предшествовала дате наступления страхового случая, то есть, дате оформления листка нетрудоспособности. Например, листок нетрудоспособности был открыт у вас 19 января 2024 года, суммарный трудовой стаж считается на 18 января 2024 года. В будущем, если вы снова заболеете, то периоды болезни также будут включены в страховой стаж. Для расчета учитывается не календарный год трудовой деятельности, а даты с учетом 12 месяцев трудоустройства, вне зависимости от того, какой это будет месяц. Понятие «полный месяц» — это не календарный период, а расчетный для страхового случая месяц, который составляет 30 дней. Для подсчета отдельно подсчитываются дни, не вошедшие в полные месяцы или годы. Далее все дни будут переведены в месяцы, которые будут учитываться исходя из формулы: 1 месяц страхового стажа равен 30 дням. Если расчетная сумма целых месяцев для формулы страхового стажа окажется больше 12, то месяцы нужно будет перевести в целые годы по правилу: 12 месяцев равны 1календарному году. Месяцы, не вошедшие в целые годы, так и остаются целыми месяцами для подсчета.

Далее нужно расчетные месяцы и года (целые значения) приплюсовать к целым месяцам и годам, которые ранее были изначально учтены для расчета требуемого стажа работы. То есть, это будет первым шагом подсчета для расчета суммы листка нетрудоспособности.

Важно. Полученные результаты стажа в годах и месяцах необходимо указать в листке нетрудоспособности, поскольку от этого зависит правильность расчета.

Как узнать трудовой стаж работника

Для подтверждения фактического трудового стажа, работодатель должен принять во внимание следующие записи.

Записи из трудовой книжки. Сведения из формы СТД-Р (в случае, если работник перешел на электронную трудовую книжку ЭТК); Данные из письменных трудовых договоров, справок, иных документов, которые были выданы на предыдущем месте работы. Для военной службы — сведения из военного билета. Сведения по работе ГПД (только с 2023 года) на основе договоров, формы СТД–СФР (Соцфонд), справка ЕФС-1, РСВ раздел 3, выданные заказчиком, с которым был заключен договор.

Если в предоставленных данных есть пересечение периодов, то в страховой стаж засчитывается только 1 период.

Как рассчитывается больничный, если заболевает член семьи

Если вы заболели лично, то больничный лист рассчитывается исходя из общепринятой нормы — МРОТ, 60%, 80% или 100%.

Если в семье заболевает член семьи, и вы оформляете больничный лист, то предусмотрена особая формула расчета для листка нетрудоспособности.

Ситуация с заболеванием члена семьи Порядок расчета Заболел ребенок в возрасте до 8 лет Законный представитель получает 100% оплату листка нетрудоспособности. Заболел ребенок в возрасте от 8 до 17 полных лет, при этом предусмотрено амбулаторное лечение Первые 10 дней болезни оплачивается исходя из формы, «какой есть стаж» для законного представителя.

Далее дни болезни оплачиваются исходя из 50% имеющегося заработка. Заболел ребенок в возрасте от 8 до 17 полных лет, при этом предусмотрено стационарное лечение Применяется правило расчета с учетом стажа законного представителя, то есть 60%,80%, 100%. Заболел другой член семьи, кроме ребенка, и есть амбулаторное лечение Применяется правило расчета для стандартных схем – 60%, 80%, 100% от суммы среднего заработка.

Для тех, кто работает по ГПД, оплата больничного листка будет осуществляться также с учетом того, кто был больным из членов семьи.

Полный перечень ситуаций определен ФЗ-255, статья 7, части 3-4. Интересно, что до 2023 года, те, кто работал по ГПД, не имели право получать какие-то выплаты по больничному листку.

Что нужно учитывать при расчете больничного в 2024 году

В 2024 году увеличивается МРОТ, который составит 19242 рубля. Исходя из этих параметров, будет определяться минимальный и максимальный размер оплаты больничного листка.

Исходя из этого, минимальная сумма оплаты больничного листка составит 632 руб. 61 копейка .

Максимальная сумма оплаты больничного листка (особенно для тех, кому предусмотрено 100% оплата), также будет иметь ограничение. Порог составляет 4039 руб. 73 коп. Если вы, к примеру, проболели 1 месяц, ваша выплата составит 121191 руб. 90 копеек, даже если ваша заработная плата будет больше указанной величины.

Оплата больничного листка самозанятым (НПД) и ИП (в некоторых случаях) в 2024 не предусмотрена, хотя в середине 2023 года предлагали вести особую формулу расчета для таких категорий граждан.

Источник: https://buhguru.com/posobia/strahovoj-stazh-dlya-rascheta-bolnichnogo-lista-v-2024-godu.html#.