Без выездных проверок, но с резервными счетами: как строится работа с фрилансерами в Европе и странах бывшего СНГ в сравнении с Россией. Интервью с EasyStaff

Как фрилансерам из СНГ работать с зарубежными заказчиками или иностранным компаниям нанимать фрилансеров из тех же регионов? Как платить за услуги, получать гонорары, если не доступны переводы на карты и другие инструменты? О том, как работать заказчикам и исполнителям без рисков рассказывает Виталий Михайлов, фаундер & CEO компании EasyStaff.

Расскажите, исходя из вашего опыта, как часто российские компании сотрудничают с фрилансерами за рубежом?

По нашим данным уже достаточно много компаний работают с фрилансерами из стран как дальнего так и ближнего зарубежья, в том числе из СНГ. До последнего времени отечественные компании очень много нанимали белорусских и казахских исполнителей, т.к. они оказывались дешевле отечественных. Одной из причин было отсутствие налогов с ФОТ, т.к. они являются нерезидентами.

В большинстве случаев компании сотрудничают с русскоязычными фрилансерами — гражданами СНГ и российскими релокантами, которые покинули страну.

Иностранно-язычных фрилансеров нанимают для уникальных услуг, например, английской школе языка требуются реальные учителя и носители языка.

По релокантам компаниям нужно решать проблемы перечисления их зарплаты.

Одним из популярных направлений для релокации бизнеса сейчас являются ОАЭ. Они хотят нанимать русскоязычных фрилансеров не только из РФ, а из стран СНГ и ближнего зарубежья. Как будет происходить документооборот, взаиморасчеты между заказчиком и фрилансером?

У компаний не должно возникнуть проблем при перечислении на счет фрилансера в банки и страны, которые не находятся под санкциями. Для получения оплаты фрилансер должен предоставить инвойс. Компании же, которые находятся на территории РФ, с большими трудностями могут переводить оплату зарубежным фрилансерам, т.к. SWIFT и карточные переводы не работают.

Единицы банков предлагают трансграничные переводы, устанавливая для них повышенные комиссии и многочисленные требования валютного контроля. Для осуществления расчетов с фрилансерами компании-релоканты могут использовать посредников, например, сервис EasyStaff.

Что из себя представляет инвойс в сфере международных расчетов, может ли он заменить договор оказания услуг и счет?

При выполнение международных расчетов инвойс заменяет собой счет и акт выполненных работ. Различают несколько типов инвойсов:

Funding invoice — это счет на пополнение, который выставляет фрилансер;

Tax invoice — это налоговый инвойс, который заменяет акт выполненных работ.

На практике можно использовать общий инвойс, который заменяет и то, и другое, но он не считается контрактом на выполнение работ.

Теоретически можно работать без контракта, используя только инвойс, но в нем не будут прописаны ключевые положения и договоренности для выполнения услуг.

Российские налоговые инспекции и коммерческие банки с пристрастием и подозрением относятся к массовым выплатам физическим лиц. Поэтому возникает вопрос, как они относятся к массовым выплатам за рубеж, и как относятся к массовым выплатам фрилансерам с помощью такого сервиса как EasyStaff?

Отношение проверяющих к массовым выплатам будет зависеть от специфики бизнеса и экономической обоснованности таких платежей.

Например, к выплатам в пользу агентов-инфлюенсеров у банков достаточно мало вопросов. Если проблемой массовых выплат является сложность в получении закрывающих документов или определение статуса резидентства фрилансера, то решением является использование посредников.

У нас не возникало проблем с налоговыми службами, мы работаем в основном с зарубежными заказчиками и там система проверок построена по-другому. Банки да, могут запрашивать много документов, все предоставляем по запросу.

Система сотрудничества с нами выглядит так — компания совершает только один платеж по одному договору и закрывающему акту, выплату фрилансерам выполняет EasyStaff.

Как выглядит этот единственный договор с EasyStaff, по нему вы оказываете услуги или выступаете посредником в сделке?

Ответ будет зависеть юрисдикции и страны регистрации заказчика. Условия и форма договора с российской компанией также будет зависеть от применяемой системы налогообложения.

В целом наш контракт можно назвать договором подряда, по которому мы оказываем услуги, предоставляем все необходимые закрывающие документы. В контракт включается закрытый перечень услуг, которые могут оказывать нанятые уже нами для исполнения заключенного контракта фрилансеры.

Говоря простыми словами, если компании требуются исполнители, оказывающие услуги, например, разработки, то заказчик заключает договор с EasyStaff, который в свою заключает договоры непосредственно с фрилансерами?

Так и есть. Фрилансеры становятся субподрядчиками.

И хочется вернуться к вопросу проверок. Приведу пример — на сайте Клерк.ру большое количество авторов-фрилансеров (самозанятых, ИП). Налоговая регулярно запрашивает у компании подтверждающие документы: договоры, акты, чеки. Бухгалтерия строго следит за наличием и получением от исполнителей этих документов. Поделитесь своим опытом, возникали ли ситуации, когда кроме запроса документов? налоговики приходили с выездной проверкой из-за использования массовых выплат фрилансерам?

С российской налоговой мы не пересекаемся, т.к. являемся резидентами другого государства. С европейской налоговой взаимоотношения строятся совершенно иначе, общение происходит в электронном виде и ни разу не возникало необходимости в проведении выездной проверки. Если проходить аудит, сдавать отчетность и платить налоги вовремя, то никаких запросов от налоговой не будет.

Спорные ситуации возникают при взаимодействии с банковским комплаенсом, т.е. с подразделениям финансового мониторинга. Периодически приходится отправлять массу документов, доказывать адекватность бизнес-модели. Чтобы деятельность не останавливалась из-за банковских запросов, приходится иметь несколько резервных банковских счетов.

Поговорим о выгодах для фрилансеров. Насколько им выгодно и удобно работать через посредника, а не напрямую с заказчиком?

Только через EasyStaff фрилансеры из РФ могут работать с зарубежными заказчиками, например, из США или из Европы. В целом любому фрилансеру удобнее работать через сервис, который автоматически за них сделает все требуемые заказчиком документы.

Кроме этого, у исполнителя есть возможность выбрать удобный способ для получения вознаграждения. У фрилансера всегда есть возможность общаться с заказчиком внутри сервиса. Кроме банковских международных переводов, которые для российских исполнителей не работают, мы можем предложить карточные платежи, PayPal, Skrill, криптовалюту, СБП.

Какой статус должен быть у фрилансера, например, самозанятый или ИП, чтобы он мог работать через вашу платформу?

В сервисе EasyStaff нет требований к статусу. Фрилансер в любом случае получит причитающееся ему вознаграждение и закрывающие документы, которые подходят для любой системы налогообложения.

Раньше EasyStaff позиционировал себя в качестве платформы, которая ориентирована на расчеты и решала многие проблемы взаиморасчетов между заказчиком и фрилансерами. Расскажите, какие у вас появились новые возможности и инструменты?

Сервис EasyStaff, который вы знали по блогу на «Клерке», за последнее время очень сильно преобразился за счет появления новых продуктов. Цель компании сохранилась — это организация взаиморасчетов между подрядчиками и субподрядчиками.

Среди новых проектов стоит отметить EasyStart — это сервис не для юридических лиц, а для фрилансеров. Здесь нашим клиентом является фрилансер, который регистрируется в сервисе, получает свой личный кабинет и возможность выставлять инвойс иностранным заказчикам.

С помощью EasyStart исполнитель без проблем получает вознаграждение из-за рубежа на свой аккаунт личного кабинета. EasyStaff и EasyStart это абсолютно разные сервисы, которые работают на своих собственных платформах, их ведут отдельные команды разработчиков.

В сервисе EasyStaff фрилансер не может выбирать заказчика или диктовать условия, т.к. в первую очередь это платформа для юрлиц, которые сюда для своего удобства и автоматизации процессов приводят своих исполнителей. EasyStart позволяет фрилансеру стать главным в отношениях, выставлять европейские инвойсы заказчику из любой точки мира.

Скоро будет запущена биржа, которая позволит фрилансерам и заказчикам находить друг друга. Здесь вы сможете работать и производить расчеты не только с уже известным фрилансером, а находить новых контрагентов с помощью рейтингов, оценки портфолио и других инструментов.

Для российских фрилансеров наши сервисы имеют существенную ценность, т.к. им закрыты доступы на международные платформы Upwork, Fiverr. Наши новые проекты идеально ложатся в созданную экосистему, они позволяют нам развиваться не только на российском рынке.

Кто платит за услуги ваших сервисов?

В EasyStaff за услугу платит заказчик, фрилансер не платит ничего. В EasyStart комиссионные издержки несет фрилансер, а заказчик платит ровно ту сумму, которая указана в инвойсе.

Из каких стран чаще всего заказчики на ваших сервисах?

Здесь сложно перечислить список топ-стран, т.к. здесь есть два топ-региона — США и Европа. На таких заказчиков приходится 80% оборота. У США фрилансеры работают по всему миру, невозможно назвать лидирующую страну-поставщика фрилансеров или даже регион.

Какие сервисы и компании вы считаете своими конкурентами на рынке?

Конкурентов, естественно, много, но смотря по какому продукту. Для EasyStaff конкурентом является мировой лидер — Deel. Именно они являются первооткрывателями этого рынка и создателями бизнес-модели. Конкурировать с ними действительно тяжело. На российском рынке конкурентом является компания Solar Staff.

Как обстоят дела с безопасностью денежных переводов и передачей персональных данных в ваших сервисах?

Что касается какой-то страховки депозитов, то такого мы предложить не можем.

Если говорить про EasyStaff, то деньги с баланса заказчика списываются и перечисляются исполнителю, только после приемки работ. Ситуация взаиморасчетов на сто процентов подконтрольна заказчику, т.е. он решает, принимать работу или нет. Сервис будет стоять на стороне заказчика.

В EasyStart, наоборот, мы работаем только с фрилансером, про заказчика мы ничего не знаем. Если деньги пришли по инвойсу, то деньги автоматически зачисляются фрилансеру.

Третий продукт, который мы создаем в этом году — биржа. Здесь вопросы можно будет решать через арбитраж, где участие будут принимать две стороны. Сервис выступит судьей для разрешения конфликтов, будет осуществлять контроль за безопасностью сделки и валидностью выполненной работы фрилансером. На бирже будут одновременно защищены права как фрилансера, так и заказчика.

В России есть одна крупная биржа фрилансеров, но на ней общение сторон сделки вне платформы строго запрещается. Сообщения, содержащие любые контакты для связи, молниеносно блокируются, не приветствуется прямое общение между заказчиком и исполнителем. Как вы относитесь к тому, что ваши клиенты будут общаться вне платформы?

Вопрос о запрете прямого общения у нас не поднимался, при этом сервис способен обеспечить удобный интерфейс взаимодействия внутри платформы. Сейчас мы не запрещаем фрилансеру и заказчику общаться на стороне и одновременно работать на бирже. В будущем, возможно, что эта функция будет закрыта и мы будем ограничивать перевод общения из сервиса. Но пока есть много целей и задач, которые необходимо реализовать.

Как происходит обмен документами на платформе, ведь иногда они могут быть объемными, на много гигабайт?

В данный момент, мы не запрещаем обмен документами вне сервиса, например, через электронную почту.

Сколько переписка и документы хранятся в сервисе? Ведь с их помощью можно доказать реальность сделки.

У нас сейчас нет проблем с архивацией клиентской переписки и сохранением данных. В уже давно функционирующем продукте EasyStaff сохранена вся переписка и прикрепленная документация. Для архивных файлов существует отдельная вкладка «Архив», из которой при необходимости можно выгрузить требуемую информацию.

Какие виды электронных подписей вы используете в сервисах для заказчиков и фрилансеров?

Когда вы работаете с нерезидентом, любой вид российской ЭЦП не действует. В таких сделках будет действовать формулировка «использование общепринятых стандартов обмена документов». Когда стороны находятся в разных юрисдикциях, подписание документов осуществляется через сторонние сервисы, например, самый известных среди них — DocuSign.

Давайте подведем итог. Кто может стать клиентом EasyStaff?

Клиентом EasyStaff может стать любая компания – нет ограничений по географии, размеру штата или количеству исполнителей на аутсорсе. Самый большой спрос на наш сервис видим среди компаний по разработке игр, приложений и ПО, IT дизайну, маркетингу и аутсорсинговых компаний.

Как правило, наш клиент – это владелец малого или среднего бизнеса, у которого есть распределенная команда. Должность клиента – это чаще всего либо CEO, либо CFO. Одни компании платят своим удаленным сотрудникам 1-2 раза в месяц, другие платят фрилансерам за разовые услуги.

Какие планы у EasyStaff на развитие?

На основе EasyStaff пришли к сервису для фрилансеров EasyStart – это решение для исполнителей, которые работают преимущественно с зарубежными заказчиками.

Сейчас также развиваем EasyBusy – биржу фрилансеров. В ней соединится все лучшее от обоих сервисов.