Лимит кассы

Лимит остатка кассы в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для соблюдения правил кассовой дисциплины Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У определено понятие лимита остатка наличных денег в кассе, а также порядок его расчета.
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Лимит остатка кассы в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Глобально отсутствие этого лимита кассы на учет не влияет, но к факту отсутствия лимита очень любят цепляться проверяющие, чтобы выписать штрафные санкции. Поэтому лучше один раз это сделать, ввести в 1С:Бухгалтерию предприятия и заниматься более серьезными вещами. Как это выполнить быстро и просто расскажем в этом материале. 

Что такое лимит кассы

Лимит кассы — максимально допустимая сумма наличных денег, которая может находиться в кассе на конец рабочего дня. Сумму, которая превысит границу лимита, следует зачислить на банковский счет организации. Однако существуют исключения.

В дни выдачи сотрудникам заработной платы, стипендий и других доходов, а также в выходные и праздничные дни превышение лимита допускается.

Кто обязан устанавливать лимит

Рассчитывать лимит и не допускать его превышения обязаны все организации вне зависимости от их налогообложения и формы собственности.

Послабления есть только для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые относятся к субъектам малого предпринимательства. Они могут не устанавливать лимит остатка наличных денег.

Как установить лимит

Организации вправе самостоятельно рассчитать лимит остатка кассы. Установленный размер необходимо закрепить приказом руководителя.

Допускается два варианта расчета — по выручке и по выплатам. Выбор будет зависеть от специфики деятельности организации.

1. В случае если в организации присутствуют регулярные поступления наличных в кассу, лимит рассчитывают по следующей формуле: 

Сразу приведем пример расчета: допустим, организация работает без выходных. Расчетный период с 12.02.2024 по 18.02.2024, наличная выручка за эти дни 1 400 000 руб. Выручка инкассируется раз в 3 дня. Лимит остатка кассы будет 600 000 руб. (1 400 000 руб. / 7 дн. x 3 дн.).

2. А если организация нерегулярно получает наличные, а, наоборот, часто выдает их, используя на выплату заработной платы, стипендий, пособий, оплату товаров и услуг и т.д., то лимит рассчитывают так:

Пример: в организации шестидневная рабочая неделя. Расчетный период с 12.02.2024 по 18.02.2024. За эти дни выдано наличных 680 000 руб., в том числе зарплата 320 000 руб. Наибольший промежуток между визитами в банк для получения наличных 9 рабочих дней.

Между снятием наличных 7 рабочих дней (9 дн. > 7 дн.). Лимит остатка кассы будет 420 000 руб. ((680 000 руб. - 320 000 руб.) / 6 дн. x 7 дн.).

Расчетный период также определяется организацией самостоятельно. Не имеет значения, будет это неделя или квартал. Главное, он не должен превышать 92 рабочих дней.

Для количества рабочих дней между днями сдачи и получения наличных в банке также предусмотрено ограничение. Количество не должно быть больше 7 дней. А для организаций, расположенных в населенном пункте, в котором нет отделения банка — 14 дней.

При использовании расчета с учетом объемов выдач, следует исключить суммы заработной платы, пособий, и других доходов для выплаты.

Для новых организаций, которые только приступили к осуществлению деятельности, допускается рассчитать лимит, исходя из предполагаемых показателей наличных выплат и выручки.

Ограничений к сроку действия лимита не предусмотрено. Организация самостоятельно определяет его. А в случае существенных изменений показателей наличных по выручке и выдачам организация вправе сделать пересмотр лимита.

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Ответственность за отсутствие установленного лимита и его превышение

За отсутствие установленного лимита ответственность законом не предусмотрена.

Однако следует учесть, что, если лимит не установлен, налоговые органы его значение приравняют к нулю. А это значит, что в конце рабочего дня наличные в кассе должны отсутствовать.

За оставшиеся наличные в кассе сверх установленного лимита на конец дня предусмотрены штрафы (ч. 1 ст. 15.1 КоАП):

  • для должностного лица организации — от 4 000 до 5 000 руб.;

  • для организации — от 40 000 до 50 000 руб.

Как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 установить лимит остатка кассы

Для установки лимита перейдем в справочник «Организации», который расположен на вкладке «Главное».

Откроем карточку организации и перейдем по ссылке «Лимиты остатка кассы».

Нажмем на кнопку «Создать» для вывода на экран нового окна.

В открывшемся окне в поле «Период» установим дату, начиная с которой будет установлен лимит.

В поле «Лимит остатка кассы» зафиксируем рассчитанную ранее сумму. Для сохранения в программе данных по регистру «Лимиты остатка кассы» нажмем «Записать и закрыть».

Теперь после того, как мы внесли данную запись в регистр сведений, программа сможет отследить, в какой момент произойдет превышение лимита.

Для контроля соблюдения кассовой дисциплины в программе предусмотрен отчет «Экспресс-проверка», расположенный на вкладке «Отчеты».

Выберем нужную дату и перейдем в настройки отчета.

Установим галку «Операции по кассе», для того чтобы в отчете появились результаты контроля. И нажмем «Выполнить проверку».

В случае превышения лимита программа сообщит об ошибке.

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Лимит остатка кассы в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для соблюдения правил кассовой дисциплины Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У определено понятие лимита остатка наличных денег в кассе, а также порядок его расчета.

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