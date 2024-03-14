Бухгалтерский учет

91 счет бухгалтерского учета: как с ним работать

Для чего нужен 91 счет бухгалтерского учета? Какие операции и проводки отражать по счету 91? Какие субсчета к нему открываются? Отвечаем на вопросы и приводим примеры проводок.
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91 счет бухгалтерского учета: как с ним работать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для чего нужен счет 91

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» в бухгалтерском учете относится к группе счетов внеоборотных активов и обозначает доходы и расходы, которые не подпадают под учетные счета других категорий.

Этот счет используется для отслеживания операций и событий, которые не прямо связаны с основной деятельностью компании и не отражаются на других учетных счетах.

Счет 91 также может иметь подразделения (субсчета), которые позволяют более детально классифицировать доходы и расходы. Обычно, подразделения счета 91 обозначаются цифрами после основного номера счета (например, 91.01, 91.02 и т.д.).

Примеры операций, которые могут отражаться на счете 91:

  • Прочие доходы: этот подраздел счета может включать различные доходы, которые не связаны с основной деятельностью компании, например, доходы от продажи нематериальных активов (авторские права, патенты и т.д.), доходы от продажи имущества, которое не относится к обычным операциям компании, различные штрафы, возмещение убытков и т.д.

  • Прочие расходы: включает разнообразные расходы, которые также не связаны с основной деятельностью компании, например, штрафы и пени, оплата услуг и гонораров, связанных с деятельностью организации, юридические и консультационные услуги, потери от продажи нематериальных активов, убытки от продажи имущества и т.д.

  • Другие операции: этот подраздел может использоваться для отражения других разнообразных операций, которые не подпадают под учетные счета других категорий, например, различные корректировки, переоценки активов, операции с нераспределенными прибылями и т.д.

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Счет 91: актив или пассив

Счет 91 относится к категории смешанных, или активно-пассивных счетов. На этом счете одновременно учитываются и активы, и пассивы. Его сальдо может быть переменчивым, и оно может быть только по дебету или только по кредиту.

По кредиту счета 91 в течение месяца отражают доход от прочих источников, а по дебету — прочие расходы. В конце месяца обороты по дебету и кредиту сравниваются, из большего значения вычитают меньшее, и получается результат.

Если сальдо оказалось кредитовым, это значит, что доходы превысили расходы, и у компании сформировалась прибыль по прочей деятельности. Если наоборот — сальдо оказалось дебетовым, это указывает на убыток.

На конец каждого месяца сальдо на счете 91 не должно оставаться. Оно списывается на счет «Прибыли и убытки», чтобы отразить итоговую прибыль или убыток компании за период. Таким образом, счет 91 играет важную роль в учете прочих доходов и расходов и помогает определить общую финансовую результативность организации.

Аналитический учет счета 91

Аналитический учет по счету 91 имеет две основные задачи:

  1. Дать возможность определить финансовый результат по каждой операции: путем разделения доходов и расходов на различные субсчета 91, можно более детально анализировать финансовые результаты каждой операции и оперативно управлять финансовой деятельностью компании.

  2. Разделить доходы и расходы на операционные и внереализационные для упрощения составления отчета о финансовых результатах: операционные доходы и расходы связаны с основной операционной деятельностью компании, а внереализационные доходы и расходы отражают операции, которые не связаны с основными видами деятельности.

В соответствии с планом счетов, счет 91 имеет три субсчета:

  1. 91-1 «Прочие доходы» для отражения различных прочих доходов компании;

  2. 91-2 «Прочие расходы» для отражения различных прочих расходов компании;

  3. 91-9 «Сальдо» для учета результатов финансовой деятельности и образования прибыли или убытка.

Пример проводок:

Компания получила доход от аренды:

  • Дт 62 «Дебиторская задолженность» Кт 91.01 «Прочие доходы» – 30 000 рублей (арендная плата)

Компания начислила налог с арендной платы:

  • Дт 91.02 «Прочие расходы» Кт 68 «Налоги и сборы» – 5 000 рублей (НДС)

Компания начислила амортизацию станка:

  • Дт 91.02 «Прочие расходы» Кт 02 «Основные средства» – 4 000 рублей (амортизация станка)

Деньги поступили на счет компании:

  • Дт 51 «Расчетные счета» Кт 62 «Дебиторская задолженность» – 30 000 рублей

В данном примере, компания «Белый Дуб» получила доход от аренды в размере 30 000 рублей, начислила налог с арендной платы и амортизацию станка, после чего деньги поступили на ее расчетный счет. С использованием субсчетов 91.01 и 91.02 была проведена детализация операций по доходам и расходам, что позволяет анализировать финансовые результаты каждой операции отдельно.

С какими счетами корреспондирует счет 91

Операции (проводки) по счету 91 (примеры)

Для наглядности — четыре примера проводок по счету 91 с различными датами, субсчетами и суммами. Каждая проводка указана с описанием операции.

Обратите внимание, что знак «-» в ячейке «Счет» обозначает, что данная проводка не относится к определенному счету, а является операцией по субсчету 91.01 или 91.02.

Примеры проводок по счету 91

Дата

Счет

Субсчет

Дебет

Кредит

Описание

01.07.2024

62

30 000

Получен платеж от арендатора

01.07.2024

91.01

5 000

Начислен налог с арендной платы

01.07.2024

91.02

4 000

Начислена амортизация станка

01.07.2024

51

30 000

Деньги поступили на счет

Стандартные операции с 91 счетом

Операции по 91 счету связаны с доходами и расходами. Поступления отражаются по кредиту счета. Рассмотрим типовые операции:

Проводка

Суть операции

Дт 41 Кт 91-1

В ходе инвентаризации найдены неучтенные товары.

Дт 63 Кт 91-1

Списаны остатки резерва по сомнительным долгам.

Дт 51 Кт 91-1

Получена арендная плата за предоставленное во временное пользование основное средство.

Дт 51 Кт 91-1

Получены проценты по выданному займу.

Дт 60 Кт 91-1

Отражена сумма кредиторки, по которой истек срок исковой давности.

Дт 62 Кт 91-1

Получен доход от продажи основного средства.

Дт 98 Кт 91-1

Активы получены безвозмездно.

Дт 99 Кт 91

Списание сальдо.

Бухгалтерские проводки, связанные с прочими расходами:

Проводка

Суть операции

Дт 91-2 Кт 01

Списана остаточная стоимость выбывшего основного средства.

Дт 91-2 Кт 02

Начислена амортизация по сданным в аренду основным средства.

Дт 91-2 Кт 10

Списана фактическая себестоимость подаренных другой компании материалов.

Дт 91-2 Кт 14

Создан резерв под снижение стоимости МЦ.

Дт 91-2 Кт 60

Списание дебиторки, нереальной к взысканию.

Дт 91-2 Кт 66

Уплачены проценты по кредиту.

Дт 91-2 Кт 51

Признана к уплате неустойка по договору.

Дт 91-2 Кт 94

Отражена недостача сверх норм, виновников нет.

Источник: https://buhguru.com/buhgalteria/91-schet-buhgalterskogo-ucheta-kak-s-nim-rabotat.html#.

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