Учет в торговле

Как установить сроки оплаты покупателями и поставщикам в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Одним из основных инструментов для обеспечения устойчивого финансового равновесия организации является контроль кредиторской и дебиторской задолженности при расчетах с покупателями и поставщиками.
17 5
Как установить сроки оплаты покупателями и поставщикам в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Для его осуществления функционалом программы 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 предусмотрена возможность планирования платежей покупателей и оплат поставщикам.

В программе можно закрепить общие сроки оплаты для организации, срок по договору, либо срок даже по конкретному документу. Подробнее обо всех этих возможностях расскажем в данной публикации. 

Почему так важно корректно установить сроки оплаты покупателями и поставщикам?

Все очень просто. Именно после окончания этих сроков в программе начинают автоматически начисляться резервы по сомнительным долгам при наличии соответствующих галочек.

Вернемся к нашим срокам оплаты.

Общий срок оплаты для организации устанавливается в разделе «Администрирование», в пункте «Параметры учета».

Здесь находятся два подраздела, перейдя в которые, мы сможем установить сроки оплаты покупателями и поставщикам.

В нашем случае установлен пятидневный срок оплаты покупателями.

Это значит, что долг, неоплаченный в пределах указанного срока, будет признан просроченным, но только если в договоре или документах контрагента не установлен иной срок.

Также установлен десятидневный срок для оплаты поставщикам. Аналогично прошлой настройке, долг, неоплаченный в пределах указанного срока, будет считаться просроченным.

Ведете учет в торговле и ваша компания выходит на маркетплейсы? О том, с чего начать работу на маркетплейсах, как заключать договоры и вести учет в 1С, рассказываем на онлайн-курсе Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 16 350 5 450 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы. Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации. Посмотреть каталог.

Эти настройки можно также найти в разделе «Продажи» и «Покупки».

Если вы столкнулись с необходимостью индивидуальных настроек сроков оплаты по договору, для начала необходимо убедиться в том, что у вас установлена нужная функциональность.

Для того перейдем в раздел «Главное» и выберем пункт «Функциональность».

Обратите внимание, здесь должна быть установлена галочка «Учет по договорам».

В разделе меню «Справочники» — «Договоры» выберем нужный договор. Мы рассмотрим договор вида «С поставщиком». Однако настройки сроков оплаты будут аналогичны и для договоров вида «С покупателем».

Раскрыв вкладку «Расчеты», мы увидим настройку сроков оплаты.

Если выбрано значение «не установлен», значит программа будет по умолчанию использовать общий срок, который зафиксирован в разделе «Параметры учета». И ниже также предоставлена возможность конкретизировать в течение или не позднее какого срока должен быть погашен долг.

Как мы уже говорили ранее, помимо вышеуказанных способов, можно установить срок оплаты по документу. Для реализации возможности указывать сроки оплаты в документах реализации и поступления в разделе «Главное», в пункте «Функциональность» должны быть установлены соответствующие галочки.

После активации данных флагов в документах реализации и поступления на ссылке «Расчеты» станет доступно поле «Срок».

Мы можем перейти по ссылке и при необходимости изменить срок оплаты вручную.

При этом, срок, установленный в документе, всегда будет иметь наибольший приоритет. Следующим по приоритету будет срок, зафиксированный в договоре. И самый низкий приоритет у срока, указанного в общих настройках в разделе «Параметры учета».

Таким образом, если в конкретном документе срок вручную не был установлен, программа автоматически заполнит это поле, руководствуясь сроком, установленным для договора. Если же и в договоре не были прописаны индивидуальные сроки, программа установит в документ дату, соответствующую общему сроку, указанному в разделе «Параметры учета».

Мы рассмотрели наш пример на документе «Поступление (акт, накладные)». Срок оплаты в документах «Поступление доп. расходов», «Поступление НМА», «Реализация (акты, накладные)», «Оказание производственных услуг», «Передача ОС», «Передача НМА» можно установить аналогичным образом.

Для анализа по задолженности в программе предусмотрены несколько видов отчетов.

В разделе «Продажи» находится отчет «Ожидаемая оплата от покупателей».

Информация по срокам оплаты в удобном формате выведена в отдельной колонке.

Предусмотрена возможность оперативно изменить срок при необходимости.

И даже отправить напоминание на электронную почту.

В разделе «Руководителю» можно воспользоваться отчетами для более наглядного и подробного анализа по задолженности.

Так выглядит отчет.

И здесь же, в разделе «Руководителю», можно воспользоваться отчетами «Задолженность поставщикам» и «Задолженность покупателей».

Отчет имеет такой вид.

На практике часто функции контроля задолженности выполняют менеджеры по продажам или закупкам. Начиная с релиза 3.0.149 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, в программу для удобства добавлены права, благодаря которым, ответственные сотрудники смогут сформировать и анализировать следующие отчеты:

  • «Задолженность покупателей»

  • «Задолженность поставщикам»

  • «Задолженность поставщикам по срокам долга»

  • «Задолженность покупателей по срокам долга».

Для создания профиля с новыми правами перейдем в «Настройки прав пользователей» из раздела «Администрирование».

В подразделе «Группы доступа» перейдем в «Профили групп доступа».

Здесь можно скопировать профиль со стандартными настройками «Менеджер по продажам» и в новом профиле предоставить необходимые права на просмотр отчетов.

Начать дискуссию

Экспорт

Более 24 000 компаний-экспортеров получили поддержку

Участники внешнеэкономической деятельности получили от РЭЦ финансирование в размере 587 млрд рублей.

284

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Учет расходов

Когда премии сотрудникам можно учесть в расходах. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда в расходах можно учесть премии сотрудникам и что для этого нужно сделать.

Когда премии сотрудникам можно учесть в расходах. Мини-курс
17
Бесплатно с Кадровый учет

Приказ о совмещении должностей в 2024 году: образец

Составляя приказ о совмещении должностей, необходимо внести в него пять элементов и соблюсти обязательные условия.

Приказ о совмещении должностей в 2024 году: образец
20

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтерский учет

Расчеты с поставщиками: как отразить в документообороте

Разбираем правила и особенности бухучета с поставщиками и подрядчиками: примеры, проводки, нормативы.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
13
Личные финансы

Около 23 000 россиян отправили пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений

Сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов могут заключать договоры по ПДС. С января участники программы подписали 228 тысяч соглашений.

1
38
Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

Как выжать максимум из временного бюджета. 6 шагов тайм-менеджмента здорового человека

Считаем время как деньги, смотрим, как на самом деле успевать больше и остаться живым человеком.

Как выжать максимум из временного бюджета. 6 шагов тайм-менеджмента здорового человека
17

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Финансовый анализ

Кто и зачем следит за уровнем налоговой нагрузки

Налоги — неотъемлемая часть финансовой стороны любого бизнеса. Оптимизировать долю этих платежей стремится почти любой предприниматель. Однако в этом деле важно не перестараться. Как оценивают налоговую нагрузку банки и налоговики? Почему они это делают? Кто попадает под внимание? Рассказываем в материале.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
25
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: в столице подешевела вторичка, у Boeing лопнула лобовуха, мошенники оформляют кредиты на друзей

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

8
83
Обзоры для бухгалтера

ФНС изменит личные кабинеты, в этом Егорову помогают бизнес и бухгалтеры, но это не точно. А еще хорошее про Google и не очень про Майкрософт. 💣«Ночной бухгалтер» № 1646

Даниил Егоров рассказал, что скоро подписывать документы предприниматели смогут прямо со смартфона, а электронную подпись получать в приложении. Еще и ЛК ФНС обещают изменить и сделать более понятными и дружелюбными к пользователям. Причем в фокус-группу для тестирования новшеств позвали бухгалтеров и представителей бизнеса. А ЕНС — эффективен и точка!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
49
ФСБУ НМА

ФСБУ «Нематериальные активы»: что нужно знать в 2024 году

Минфином принят новый стандарт. С бухотчетности за 2024 год учет нематериальных активов необходимо вести по ФСБУ 14/2022. В нашей статье рассмотрим основные его правила. Разберем, что является нематериальными активами по данному стандарту. Поговорим об оценке, амортизации, списании нематериальных активов. Сравним положения ПБУ 14/2007 и нового стандарта, а также выясним, как перейти на обновленный ФСБУ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
28
Онлайн-кассы

Кассы готовы к блокировке просрочки и нелегальных товаров

Разработчики программного обеспечения онлайн-касс сообщили о готовности решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров при помощи системы обязательной маркировки.

31
Экономические преступления

👔Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям. Комментарий адвоката

Как теперь будут считать тяжесть уголовных преступлений предпринимателей — смотрите в нашей таблице.

1
135

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интернет и IT

Майкрософт пересматривает список продуктов для отключения в РФ

У компании Майкрософт нет утвержденного списка сервисов, которые будут отключены у корпоративных клиентов из России. Не исключено, что облачные продукты не перестанут работать в ночь на 21 марта 2024 года.

82
Учет в торговле

Как установить сроки оплаты покупателями и поставщикам в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Одним из основных инструментов для обеспечения устойчивого финансового равновесия организации является контроль кредиторской и дебиторской задолженности при расчетах с покупателями и поставщиками.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
17
Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти удаленную работу: 20+ бирж фриланса для бухгалтера

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
3
23,9 тыс.
Интернет и IT

Офисные приложения от Google в России НЕ отключат: компания выступила с опровержением

Microsoft и Amazon могут приостановить доступ российским компаниям к своим облачным продуктам в ночь с 20 на 21 марта. Однако партнеры Google заявили, что компания не будет вводить ограничения.

114
LANIT Document Management
ЭДО

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Основной инструмент для организации электронного документооборота — программные решения под названием СЭД (системы электронного документооборота). Современный рынок СЭД предлагает широкий выбор решений разных вендоров. Рассмотрим пять популярных СЭД, функциональные возможности которых наиболее полно покрывают потребности российского бизнеса.

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)
1
569
Action Digital School
Автоматизация учета

18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»

Это ваш шанс освоить Excel от базовых функций до продвинутых возможностей. Марафон поможет вам научиться организовывать данные, анализировать их, визуализировать, а также автоматизировать многие рутинные задачи. 

18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»
6
65

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Малый и средний бизнес

Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства

Чтобы предприятия малого и среднего бизнеса не сдавали одни и те же статистические отчеты в разные ведомства, власти создадут цифровую платформу статистических данных. Туда можно загрузить нужные документы, а госорганы получат доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов МСП.

8
150

Интересные материалы

Банки

💻12 банков будут участвовать в эксперименте с сервисом ФНС «Старт бизнеса онлайн». Мнение практика

Предприниматели, которые хотят начать свое дело, смогут удаленно подать все нужные документы для регистрации бизнеса, а также выбрать, в каком из 12 банков открыть расчетный счет.

101