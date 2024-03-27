🎡Беспроигрышная акция от «Клерка»

Зачем мне участвовать?
Наши подарки — это то, о чем мечтает каждый бухгалтер:
Вебинары с топовыми лекторами. Понятно, с практическими примерами и кейсами эксперты расскажут об изменениях в законах и кодексах, помогут разобраться с кадровым, воинским учетом, первичкой, онлайн-кассами, ЭДО, проверками. Дополнительный плюс — можно задавать эксперту вопросы, а не только слушать. Запись эфира можно пересмотреть и позже, если не можете присутствовать онлайн.
Конференции — это офлайн-встречи бухгалтеров, на которые мы приглашаем только самых ценных для них спикеров: по налогам, кадрам, оптимизации, выездным проверкам, практиков с большим опытом. Здесь есть возможность обменяться мнениям, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от офисных будней и рутинной работы.
Подписка Клерк.Премиум — наш флагман, которым мы по-настоящему гордимся. В подписку, кстати, как раз входят вебинары, а еще онлайн-курсы, экспертные разборы, тренинги, консультации и другие полезности для бухгалтера.
Курсы повышения квалификации мы проводим по лицензии Министерства образования. После прохождения обучения вы получите официальное удостоверение, которое будет занесено в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Курсы включают видео-лекции, конспекты, полезные материалы (шаблоны, бланки, образцы документов, схемы, инструкции, чек-листы, таблицы и т.д.), тесты для самопроверки, практические задания и онлайн-встречи с преподавателями. Мы выпустили уже тысячи довольных студентов и продолжаем создавать новые курсы.
Крутите колесо и получайте подарки от «Клерка»!
Комментарии3
Где колесо?)))
Уехало
Укатилось) Понял😏