🎡Беспроигрышная акция от «Клерка»

Вебинары с топовыми лекторами. Понятно, с практическими примерами и кейсами эксперты расскажут об изменениях в законах и кодексах, помогут разобраться с кадровым, воинским учетом, первичкой, онлайн-кассами, ЭДО, проверками. Дополнительный плюс — можно задавать эксперту вопросы, а не только слушать. Запись эфира можно пересмотреть и позже, если не можете присутствовать онлайн.