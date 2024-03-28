Налоговые изменения 2024

Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

В апреле 2024 года вступают в силу изменения, внесенные в НК законами 2023 года: № 612-ФЗ от 19.12.2023, № 389-ФЗ от 31.07.2023 г., № 366 от 24.07.2023 и текущими приказами ФНС.
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Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Изменения, которые введены в действие с 1 апреля 2024 года, затрагивают не только непосредственно бухгалтерию, но работу с кадрами, общение в ИФНС, условия ведения бизнеса.

Мы выделили для вас три блока: бухгалтеру, кадровику, директору и ИП.

Изменения, которые важны бухгалтеру

В отчетности за I квартал 2024 год сдается новая форма 6-НДФЛ 

Приказ ФНС от 9 января 2024 г. № ЕД-7-11/1@, который внес изменения в форму 6-НДФЛ вступил в силу еще 9 февраля. Но, впервые отчитаться по этой форме нужно в составе отчетности за I квартал 2024 года.

В новой форме учтены уже хорошо всем известные изменения по срокам уплаты НДФЛ и подачи уведомлений с 1 января 2024 года.

Уведомления по НДФЛ необходимо представлять дважды в месяц: 28 числа текущего месяца — НДФЛ, который исчислен и удержан с 1 по 22 число текущего месяца; 5 числа следующего месяца — НДФЛ, который исчислен и удержан с 23 по 30/31 число текущего месяца.

Новые правила расчета и уплаты НДС при перепродаже подержанных автомобилей

С 1 апреля 2024 года вступает в силу новый пункт 5.2 статьи 154 НК (закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ).

Ранее при перепродаже авто, купленных у физлиц, база по НДС определялась как разница между ценой продажи с НДС и ценой их покупки только первым звеном в цепочке продаж б/ушных авто. Теперь эти правила распространены на все этапы продаж подержанных транспортных средств, ранее приобретенных у физлиц.

Суммы НДС, предъявленные покупателю, учитывают в цене при покупке машин и мотоциклов, налоговую базу при продаже которых определяют по п. 5.2 ст. 154 НК. К вычету такие суммы не принимаются.

Изменились правила уведомления о видах деятельности

Изменения в части уведомления о начале и прекращении видов деятельности внесены в закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗзаконом от 24.07. 2023 г. № 366-ФЗ.

С 1 апреля 2024 года уведомление о начале и прекращении видов деятельности можно подавать только через госуслуги или через региональные порталы Госуслуг.

Уведомление об изменении места нахождения организации, места жительства ИП, реорганизации подать не нужно. Эти данные вносятся в Единый реестр уведомлений в автоматическом режиме на основании информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Появилось два новых штрафа

С 1 апреля 2024 года введены новые штрафы.

Согласно новой редакции п. 1 ст. 119 НК: непредставление налоговой декларации, расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов влечет взыскание штрафа в размере 5% от суммы налога к уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня сдачи отчетности, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

  • Второй. С 1 апреля 2024 года за недостоверные сведения, поданные в ИФНС на оформление социальных вычетов в упрощенном порядке, компанию оштрафуют на сумму в размере 20% от налогового вычета, полученного в упрощенном порядке на основании недостоверных документов, поданных бухгалтерией организации (п. 45 ст. 1 закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ).

Новые правила в отношении банковских гарантий при вычете НДС

Меняется заявительный порядок возмещения НДС (п. 10 ст. 2 закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ).

Теперь гарант должен направить банковскую гарантию в ИФНС не позднее дня после ее подписания. Банковскую гарантию, поданную ранее, можно заменить новой на основании заявления, которое подается в течение 5 дней после подачи первичной или уточненной декларации по НДС.

При возмещении НДС и акцизов можно работать с электронной банковской гарантией (п. 23 ст. 1 закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ).

ФНС расширила перечень справочников, применяемых в АИС «Налог-3»

Приказом от 13.03.2024 № ЕД-7-21/191@ ФНС расширила перечень справочников, которые применяются при налогообложении имущества.

Дополнительно в перечень внесли:

  • справочник определения кода налогового органа и кода по ОКТМО на основе кадастрового номера (СКНО);

  • справочник типовых оснований для формирования сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы, уведомлений о выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета, предоставлению налоговой льготы (СТОЛВ).

Новые форматы УПД и счета-фактуры

Новые форматы счетов-фактур и УПД были введены приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@: появился отдельный формат для счета-фактуры, объединенного с УПД.

Новые форматы начали применять с 9 февраля 2024 года. А, с 1 апреля 2024 они становятся обязательным.

Кадровику важно

У водителей-иностранцев нужно проверить водительские удостоверения

С 1 апреля 2024 года водителям, которые работают на основании водительских удостоверений иностранного образца, нужно заменить их на российские.

С 1 апреля 2024 года международные водительские удостоверения признаются недействительными по окончании года:

  • с даты получения иностранцем вида на жительство или гражданства РФ;

  • с даты въезда в страну гражданина РФ, имеющего иностранные права.

Выезд на дорогу с иностранными правами, которые признаны недействительными, инспекторы ГИБДД вправе трактовать, как езда без прав и выписать водителю штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Те, кто получил гражданство РФ или вид на жительство до 1 апреля 2024 года, должны заменить иностранные права на российские до 1 апреля 2025 года без сдачи дополнительных экзаменов. Кроме граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ.

Директору и ИП

Необлагаемый пошлинами лимит закупок товаров из-за рубежа

Предпринимателям, которые закупают небольшие партии товара из-за рубежа, вероятнее всего, придется пересмотреть график и объем закупок.

С апреля 2024 года в 5 раз снижен месячный лимит, необлагаемый пошлиной. Теперь он составит всего €200.

Площадок для торговли алкоголем станет меньше

С 1 апреля региональные власти вправе запрещать работу магазинов по продаже «на розлив» слабоалкогольных напитков. В первую очередь это коснется магазинов, размещенных на первых этажах жилых домов.

ИП вправе отправлять документы через свой личный кабинет на сайте налоговой

С 1 апреля 2024 года ИП могут отправлять и получать документы через свой личный кабинет на сайте налоговой. Такие документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (пп. «а» п. 3 ст. 1 закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ).

У ФНС расширены полномочия по постановке на учет иностранцев

С 1 апреля 2024 года ФНС вправе определять особенности учета в налоговых органах иностранных организаций, граждан и лиц без гражданства, в том числе в части установления критериев отнесения к крупнейшим налогоплательщикам, лиц, владеющих лицензиями на пользование недр (п. 30 закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ).

Обеспечительные меры могут отменять частично

Налоговая инспекция может частично отменить или заменить принятые обеспечительные меры. Отмена или замены возможны в части исполненного решения (пп. «д» п. 39 ст. 1 закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ).

Введены новые требования к взносам в капитал иностранных компаний

Российские компании и граждане с 1 апреля 2024 года не обязаны получать индивидуальное разрешение ЦБ на покупку долей, вкладов и паев в УК нерезидентов, если выполняет следующие условия:

  • сумма операций в рублях либо инвалюте в рублевом эквиваленте не превышает 15 млн руб. по официальному курсу ЦБ на дату платежа;

  • общий объем операций российского резидента с 1 апреля в пользу одного иностранного юрлица не превышает 15 млн руб.

Маркировка

Все больше товаров подключают к системе маркировки. С 1 апреля 2024 года:

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Налоговые изменения 2024

Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

В апреле 2024 года вступают в силу изменения, внесенные в НК законами 2023 года: № 612-ФЗ от 19.12.2023, № 389-ФЗ от 31.07.2023 г., № 366 от 24.07.2023 и текущими приказами ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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