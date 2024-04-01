Цифра дня. Про социальные пенсии

Средний размер социальной пенсии составит 13,5 тысяч рублей. Соцпенсия детям с инвалидностью в среднем — почти 20 тысяч рублей, а взрослым с инвалидностью первой группы — 20,1 тыс. Индексация пройдет автоматически.
Уведомлять о начале ведения бизнеса и его закрытии нужно по-новому
С 1 апреля 2024 года начал действовать новый порядок подачи уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности.
Курсы повышения
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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
квалификации
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Бухгалтер маркетплейса72 ак. часа Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО
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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах140 ак. часов Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО
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Заработали новые правила оплаты газа
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До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы
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