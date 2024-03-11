Пенсии

Не шутка: с 1 апреля социальные пенсии снова вырастут

Ежегодная индексация выплат на 7,5% затронет 4 млн человек, которые имеют право на социальные пенсии. Они получат от Социального фонда почти 37,5 млрд рублей.
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Кабмин принял постановление, по которому с 1 апреля 2024 года социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%.

Социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Такие выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Также с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе – военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, участники Великой Отечественной Войны, граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, — говорит сайт правительства.

Постановление коснется 4 млн человек. Социальный фонд выплатит им почти 37,5 млрд рублей.

Размер индексации зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

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