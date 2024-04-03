В 2024 году россияне столкнулись со сложностями при оплате покупок и услуг за рубежом из-за ограничений в работе платежных систем Visa и Mastercard. Решением может быть оформление зарубежной банковской карты. Она позволяет свободно распоряжаться средствами: совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, платить за услуги, снимать наличные по всему миру.

Однако процесс получения карты зарубежного банка может показаться сложным и запутанным, особенно если вы делаете это впервые. Нужно выбрать надежный банк, подготовить необходимые документы, пройти процедуру верификации и разобраться с тонкостями использования карты.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить зарубежную банковскую карту онлайн в 2024 году, на что обратить внимание и какие преимущества дает сервис EasyPay.World для решения этой задачи.

На что обращать внимание при выборе сервиса для оформления зарубежной банковской карты

Выбор сервиса для оформления зарубежной карты — ответственный шаг, от которого зависит безопасность ваших средств, удобство использования карты и стоимость обслуживания. Вот главные факторы, которые нужно учитывать:

Репутация и надежность сервиса. Обращайте внимание на отзывы клиентов, историю компании и наличие необходимых лицензий и сертификатов безопасности. Сервис должен работать на рынке не первый год, иметь прозрачные условия и положительную репутацию. Список поддерживаемых валют. Важно, чтобы сервис предлагал открытие счетов в тех валютах, с которыми вы планируете работать. Обычно это основные мировые валюты — доллар США, евро, фунт стерлингов, но некоторые сервисы поддерживают и менее распространенные валюты. Возможность открыть мультивалютный счет. Мультивалютный счет позволяет хранить средства сразу в нескольких валютах и экономить на конвертации. Это удобно, если вы часто совершаете покупки или переводы в разных валютах. Возможность отправки SWIFT-переводов в третьи страны. Не все зарубежные банки имеют такой функционал в своем мобильном приложении. Сроки оформления карты. Время от подачи заявки до получения готовой карты может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. Узнайте заранее, сколько времени займет процесс и насколько быстро вы сможете начать пользоваться картой. Необходимость личного присутствия в банке. В идеале, сервис должен предлагать полностью дистанционное оформление карты без необходимости посещать отделение банка в другой стране. Это сильно упрощает процесс и экономит ваше время. Требования к документам. Уточните заранее, какие документы нужно предоставить для открытия счета. Обычно это загранпаспорт, подтверждение адреса проживания и анкета клиента. Некоторые банки могут запросить дополнительные документы. Стоимость обслуживания и комиссии. Обратите внимание на тарифы за открытие и обслуживание счета, снятие наличных, переводы и другие операции. Сравните условия нескольких сервисов и выберите наиболее выгодный вариант. Возможность пополнения счета из России. Узнайте, какими способами вы сможете переводить деньги из России на свой зарубежный счет — через банковский перевод, электронные кошельки или другие сервисы. Учитывайте возможные ограничения и комиссии на эти операции.

EasyPay.World учитывает все эти факторы и предлагает удобное и выгодное решение для оформления зарубежных карт онлайн. Работая на рынке с марта 2022 года, EasyPay.World завоевал доверие клиентов, обеспечивая высокую надежность, конфиденциальность данных и качественную техническую поддержку. Среди преимуществ сервиса: Возможность удаленного открытия счета и выпуска дебетовой или кредитной карты Visa/MasterCard

Поддержка более 10 мировых валют и мультивалютных счетов

Выгодные тарифы и минимальные комиссии на обслуживание

Быстрое оформление карты — от 1 рабочего дня

Интеграция с популярными платежными сервисами и мобильными приложениями

Круглосуточная русскоязычная техподдержка

Сроки открытия счета и получения карты в зарубежном банке

Скорость оформления зарубежной карты зависит от нескольких факторов — выбранной страны и банка, пакета документов, загруженности сервиса.

В среднем, весь процесс от подачи заявки до получения готовой карты занимает от 3 до 10 рабочих дней. Некоторые банки могут открыть счет быстрее, но есть и такие, где на оформление уйдет 2–3 недели.

Приведем примерные сроки открытия счета в разных странах.

Страна Срок открытия счета Армения 17 рабочих дней Казахстан 10 рабочих дней Киргизия 7–14 рабочих дней Турция 1–17 рабочих дней

Отметим, что указанные сроки примерные и могут меняться в зависимости от загруженности банка и индивидуальных обстоятельств клиента. Кроме того, в некоторых банках счет открывается быстро, а пластиковую карту нужно ждать дольше — до двух недель с момента открытия счета.

Сервис EasyPay.World предлагает одни из самых быстрых сроков оформления карты на рынке. Вы можете получить пластиковую карту уже на следующий рабочий день после подачи заявки и сразу начать ей пользоваться для проведения платежей. При этом сервис работает со многими надежными банками, что гарантирует стабильность и безопасность ваших средств.

Безопасность открытия зарубежной карты онлайн

Безопасность — главный приоритет при работе с финансовыми сервисами, особенно когда речь идет об открытии счета в зарубежном банке. Многие люди опасаются оформлять карту онлайн, боясь стать жертвой мошенников или потерять контроль над своими средствами.

Однако при соблюдении базовых правил цифровой гигиены и выборе проверенного сервиса, онлайн-оформление ничем не уступает по безопасности личному визиту в банк.

Для безопасного открытия карты онлайн обратите внимание на следующие моменты:

Используйте только проверенные и надежные сервисы с хорошей репутацией. Изучите отзывы клиентов, почитайте информацию о компании, убедитесь в наличии всех необходимых лицензий. Убедитесь, что сервис зарегистрирован в Роскомндазоре как оператор обработки персональных данных. Это обеспечит сохранность ваших личных данных. Убедитесь, что сайт сервиса использует защищенный протокол https и SSL-сертификат. Адрес сайта должен начинаться с https://, а в адресной строке браузера должен быть значок замка. Контролируйте все операции по карте и счету через онлайн-банк или мобильное приложение. Включите СМС или push-уведомления обо всех транзакциях. Если заметите подозрительные списания — сразу обращайтесь в техподдержку.

Сервис EasyPay.World уделяет особое внимание безопасности и конфиденциальности данных клиентов. Вот что мы делаем для вашей защиты: Все данные передаются по защищенным каналам с шифрованием SSL/TLS

Доступ к счетам и картам защищен двухфакторной аутентификацией

Операции по карте подтверждаются 3D Secure кодом

Ваши персональные данные надежно хранятся на защищенных серверах и не передаются третьим лицам

Служба безопасности сервиса круглосуточно мониторит подозрительную активность и предотвращает мошеннические операции

Документы для открытия счета в зарубежном банке

Перечень документов для открытия счета в иностранном банке зависит от выбранной вами страны, банка и вашего статуса (физическое лицо или индивидуальный предприниматель). В большинстве случаев нерезидентам требуется предоставить следующие документы:

Загранпаспорт . Понадобится скан-копия всех страниц паспорта в хорошем качестве. Срок действия паспорта обычно должен быть не менее 6 месяцев на момент обращения.

Подтверждение адреса проживания . В качестве доказательства адреса для некоторых банков можно использовать квитанции об оплате коммунальных услуг, выписку с банковского счета, договор аренды жилья — главное, чтобы в документе были указаны ваши имя и фамилия.

Анкета клиента. Специальная форма банка, в которой нужно указать личные данные, сведения о роде деятельности, источниках дохода, целях открытия счета. Анкету обычно можно заполнить онлайн в процессе подачи заявки.

В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы — справку о доходах, рекомендательное письмо, учредительные документы компании (если открывается корпоративный счет). Однако для большинства нерезидентов трудовой договор с работодателем или другие документы о трудоустройстве не требуются. Банку достаточно знать, что вы трудоспособны и имеете стабильный источник дохода.

EasyPay.Word поможет собрать и правильно оформить весь пакет документов для открытия счета. При подаче заявки вам нужно будет загрузить в систему сканы или фотографии паспорта и подтверждения адреса, а также заполнить небольшую анкету. Специалисты сервиса проверят документы, при необходимости помогут их доработать и отправят в банк. Вам не придется разбираться во всех тонкостях самостоятельно — достаточно следовать простым инструкциям и подсказкам системы.

Удаленное открытие счета без посещения банка

Еще несколько лет назад для открытия счета в зарубежном банке нерезидентам приходилось лично приезжать в выбранную страну, посещать отделение банка, подписывать бумажные документы. Сегодня многие банки упростили процесс и дают возможность открыть счет удаленно — через онлайн-заявку или мобильное приложение.

Удаленное оформление значительно экономит время и деньги на перелет, проживание и другие расходы, связанные с поездкой в другую страну. Весь процесс можно пройти из дома или офиса, имея под рукой компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Для прохождения удаленной идентификации личности обычно используются следующие способы:

Видеоконференция с сотрудником банка . В назначенное время вы связываетесь с менеджером банка по видеосвязи, показываете в камеру паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и отвечаете на несколько вопросов.

Электронная подпись документов. Анкету и договор на открытие счета - вы подписываете электронной цифровой подписью (ЭЦП) через специальный сервис или приложение. Это легальный аналог собственноручной подписи на бумаге.

Отметим, что не все банки предлагают полностью дистанционное открытие счета — в некоторых случаях на финальном этапе все равно нужно посетить отделение лично. Также банк вправе запросить личный визит, если не сможет удаленно подтвердить вашу личность или возникнут какие-то вопросы по документам.

Сервис EasyPay.World сотрудничает только с теми банками, которые позволяют нерезидентам открывать счета полностью онлайн. Вы сможете пройти всю процедуру удаленно — от подачи заявки до получения реквизитов счета и карты. При этом наши специалисты будут сопровождать вас на каждом шаге, помогут подготовить документы, пройти видео-идентификацию и проследят, чтобы счет был открыт максимально быстро и без лишних сложностей.

Нужен ли загранпаспорт для оформления карты зарубежного банка

Действующий заграничный паспорт — один из основных документов, необходимых для открытия счета в иностранном банке. Причем нужен именно «загран», а не внутренний общегражданский паспорт. Стандартные требования банков к загранпаспорту:

Паспорт должен быть действующим, то есть срок его действия не должен истекать в ближайшие 6 месяцев после открытия счета.

Качество сканов или фотографий паспорта должно быть высоким, все данные читабельны, нет бликов или посторонних элементов. Обычно нужно предоставить скан первой страницы с фото и личной информацией, а также страницы с действующей визой (если есть).

Паспорт не должен быть поврежден — порван, обгорел, испачкан и т.д.

Некоторые банки могут попросить предоставить не только загранпаспорт, но и внутренний гражданский паспорт как дополнительное удостоверение личности. Либо второй документ на выбор — водительские права, ИНН или другое национальное удостоверение. Но в большинстве случаев одного «загранника» будет достаточно.

Специалисты EasyPay.World в самом начале сотрудничества ознакомят вас с требованиями конкретного банка к документам и помогут правильно подготовить сканы паспорта. Вы можете прислать сканы или фото паспорта на проверку еще до подписания договора и внесения оплаты. Если возникнут вопросы или замечания, мы оперативно поможем их устранить. Так что проблем с документами у наших клиентов практически не бывает.

SIM-карта для идентификации и подтверждения операций по зарубежной карте

Телефонный номер — еще один важный элемент идентификации владельца карты и счета в зарубежном банке. Во-первых, на него придет SMS-код для подтверждения входа в онлайн-банк или мобильное приложение. Во-вторых, на номер телефона будут отправляться одноразовые пароли для подтверждения онлайн-покупок и переводов — так работает технология 3D Secure. Наконец, на телефон вы будете получать все уведомления об операциях по карте и важные сообщения от банка.

Обычно банки требуют привязать к счету номер телефона той страны, в которой открывается счет. То есть, если вы открываете карту в Казахстане, то и номер должен быть казахстанский, если в Армении — армянский и т.д. Российский номер не подойдет.

Как правило, вам нужно будет лично купить SIM-карту местного оператора, пройти процедуру регистрации и предоставить договор банку.

С EasyPay.World получить зарубежную SIM-карту для своей карты очень просто. Мы сотрудничаем с местными операторами и поставщиками телеком-услуг, поэтому можем оформить SIM-карту и договор на ваше имя удаленно. Вам не нужно лично ехать в Казахстан, Армению или другую страну и посещать офис оператора. Номер телефона будет зарегистрирован и привязан к счету одновременно с выпуском карты. Причем для вашего удобства мы предоставляем два варианта:

1. Виртуальный номер, который будет привязан к вашему личному кабинету EasyPay. Вы сможете принимать звонки и SMS в специальном приложении, даже не имея физической SIM-карты.

2. Физическая SIM-карта с доставкой в любой город России. Если вам нужна обычная SIM-карта для телефона, мы закажем ее у оператора и отправим вам курьерской службой вместе с договором за 2–3 дня.

Стоимость услуги оформления SIM-карты уже включена в пакет открытия счета в EasyPay.World. То есть вы платите один раз и получаете полностью готовое решение — счет, карту и привязанный номер телефона для подтверждения операций. Никаких дополнительных трат и сложных процедур.

Получение зарубежной банковской карты

После того как ваш счет в иностранном банке открыт и одобрен, можно заказать к нему банковскую карту. Карту обычно выпускают в той валюте, в которой открыт счет (или в нескольких валютах, если счет мультивалютный). На пластиковой карте указываются ваши имя и фамилия, номер счета, срок действия и CVV/CVC-код для онлайн-платежей.

Есть два основных типа карт, которые вы можете получить:

Виртуальная карта. Это цифровой аналог обычной пластиковой карты, который выпускается моментально и не имеет физического носителя. Все данные виртуальной карты (16-значный номер, имя держателя, срок действия, CVV-код) вы увидите в онлайн-банке или мобильном приложении сразу после выпуска. Виртуальной картой можно сразу расплачиваться в интернете, оплачивать покупки и услуги в обычных онлайн-магазинах и сервисах. Но снять наличные с нее нельзя. Пластиковая карта. Это обычная банковская карта, которую печатают и доставляют лично в руки. Пластиковая карта позволяет не только оплачивать покупки онлайн, но и расплачиваться в обычных магазинах и снимать наличные в банкоматах по всему миру. Минус в том, что изготовление и доставка карты занимает какое-то время — обычно от 5 до 14 дней.

В сервисе EasyPay.World вы можете бесплатно выпустить виртуальную карту сразу после открытия счета и пользоваться ей без ограничений. Если нужна и пластиковая карта, вы также можете ее заказать удаленно. Мы отправим вашу именную карту курьерской службой, и вы получите ее в течение 1–17 рабочих дней в зависимости от страны выпуска карты.

При заказе пластиковой карты вам будут доступны два варианта:

дебетовая карта;

кредитная карта — она подходит для аренды автомобилей через крупные сервисы в Европе и США.

После получения карты вам останется только активировать ее в онлайн-банке и установить PIN-код. Активация занимает пару минут и не требует никаких лишних действий. Все очень просто — и ваша зарубежная карта готова к использованию.

Какой сервис выбрать для безопасного открытия карты зарубежного банка

Подводя итоги, давайте еще раз выделим ключевые критерии выбора сервиса для оформления зарубежной банковской карты:

Надежность и безопасность . Сервис должен использовать современные протоколы шифрования данных, передавать информацию только по защищенным каналам, обеспечивать конфиденциальность клиентов.

Скорость и удобство . Важно, чтобы процесс открытия счета был максимально простым и быстрым, без лишней волокиты с документами и посещением офисов. При этом сервис должен работать строго в рамках закона.

Функциональность карты . Обратите внимание на доступные типы карт (дебетовые/кредитные), поддерживаемые валюты, возможность отправки SWIFT, поддержка Apple Pay/Google Pay, возможности пополнения и снятия средств. Карта должна закрывать ваши основные потребности.

Техническая и языковая поддержка . У сервиса должна быть оперативная и компетентная служба поддержки клиентов, желательно на русском языке и в режиме 24/7. Если возникнут вопросы по работе карты или счета, вы всегда сможете быстро получить помощь.

Стоимость обслуживания. Изучите тарифы сервиса за открытие и ведение счета, выпуск карты, переводы, конвертацию валют и другие операции. Сравните несколько сервисов и выберите наиболее выгодный вариант с прозрачными условиями.

Сервис EasyPay.World отвечает всем этим требованиям и предлагает наиболее удобное и безопасное решение для получения зарубежных карт: Высокий уровень безопасности и защиты данных клиентов.

Открытие счета полностью онлайн от 1 дня.

Виртуальные и пластиковые карты Visa/MasterCard в разных валютах.

Выгодные тарифы и бесплатное обслуживание счета.

Русскоязычная онлайн-поддержка клиентов 24/7.

Удобное мобильное приложение для управления картой и счетом.

Соответствие всем нормам международного и российского законодательства.

В дополнение ко всем функциям сервис предлагает ряд уникальных преимуществ:

Возможность удаленного оформления SIM-карты зарубежного оператора

Подробные инструкции и справочные материалы по работе с картой

Доставка пластиковых карт в любой город России

Более 35000 клиентов уже открыли карты зарубежных банков с помощью EasyPay.World и подтверждают высокое качество сервиса. Присоединяйтесь и вы — чтобы свободно и безопасно пользоваться всеми преимуществами зарубежного банкинга в 2024 году. С EasyPay.World получить иностранную карту легко!

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