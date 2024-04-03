Реализация основного средства по договору комиссии в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Разбираемся, как в 1С:Бухгалтерии провести реализацию основного средства по агентскому договору, используя типовые возможности программы.

Одним из самых популярных в бухгалтерской среде остается вопрос «Как реализовать автомобиль физическому лицу, если у вас нет ККТ?». Штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники в таком случае огромные:

на должностных лиц (ИП) — в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 000 руб.;

на организацию — в размере от 3/4 до одного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Есть несколько вариантов решения проблемы: купить онлайн-кассу или взять ее в аренду и пробить чек, либо же переложить ответственность на комиссионера, который пробьет чек за вас.

В данной публикации мы рассмотрим последнюю ситуацию, то есть когда организация продает основное средство (автомобиль) не напрямую покупателю, а через комиссионера (агента) по договору комиссии (агентскому договору).

Специальных отдельных документов для этого в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 нет, поэтому будем исходить из типовых возможностей программы.

Условия примера

Организация заключила договор комиссии с комиссионером на продажу основного средства (автомобиля) за 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Вознаграждение посредника по сделке составляет 100 000,00 рублей.

Документ реализации ОС оформляется в адрес покупателя (не комиссионера).

Оплату на расчетный счет продавца (комитента) перечисляет комиссионер за минусом своего вознаграждения.

Шаг 1 — подготовка к передаче ОС

На дату передачи автомобиля комиссионеру оформим документ «Подготовка к передаче ОС» в разделе «ОС и НМА» — подраздел «Выбытие основных средств» — «Подготовка к передаче ОС»:

С помощью этого документа мы спишем первоначальную стоимость и начисленную амортизацию на счет 01.09 «Выбытие основных средств» и произведем последний расчет амортизации за текущий месяц. После этого амортизация прекратит начисляться.

Документ сформировал следующие проводки:

ДТ 26 – КТ 02.01 — начислена амортизация за январь 2024;

ДТ 02.01 – КТ 01.09 — сумма начисленной амортизации перенесена на счет 01.09 «Выбытие основных средств»;

ДТ 01.09 – КТ 01.01 — первоначальная стоимость ОС перенесена на счет 01.09 «Выбытие основных средств».

Шаг 2 — поступление денежных средств от комиссионера

24.01.2024 от комиссионера поступила предоплата за реализуемый автомобиль за минусом удержанной комиссии.

Договор с комиссионером создаем в программе с видом «С комиссионером (агентом) на продажу)»:

Поступление денежных средств оформляем с помощью документа «Поступление на расчетный счет» в разделе «Банк и касса» — подраздел «Банк» — «Банковские выписки»:

В документе укажем:

вид операции – оплата от покупателя;

плательщик – комиссионер;

сумма – 900 000,00 рублей (за минусом комиссии 100 000,00 рублей);

договор — договор с комиссионером;

счет расчетов и счет авансов: 62.01, 62.02.

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 51 – КТ 62.02 — поступила предоплата от комиссионера.

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Шаг 3 — реализация ОС

При получении отчета комиссионера о продаже автомобиля организация выводит документ «Передача ОС» в адрес покупателя на основании документа «Подготовка к передаче ОС» в разделе «ОС и НМА» — подраздел Выбытие основных средств» — «Передача ОС».

В документе «Передача ОС» указываем:

контрагента — покупателя;

договор — договор с покупателем;

документ подготовки — подготовка к передаче ОС от 15.01.2024.

Табличная часть заполнится автоматически по документу подготовки к передаче.

Нужно указать сумму, % НДС.

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 62.01 – КТ 91.01 — признан доход от реализации ОС;

ДТ 91.02 – КТ 01.09 — списана остаточная стоимость автомобиля;

ДТ 91.02 – КТ 68.02 — начислен НДС по реализации ОС.

Шаг 4 — вознаграждение комиссионеру

На сумму своего вознаграждения комиссионер предоставил акт.

Вознаграждение комиссионеру проводим в учете документом «Поступление услуг».

В графе «Счет учета» нужно указать либо счет затрат, либо счет 91.02.

Мы указали счет 91.02, так как услуги комиссионера связаны с продажей ОС.

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 91.02 – КТ 60.01 — комиссионное вознаграждение отражено в прочих внереализационных доходах и расходах.

Шаг 5 — корректировка долга

Для дальнейшего закрытия расчетов с комиссионером перенесем задолженность по договору с покупателем на договор с комиссионером с помощью документа «Корректировка долга» в разделе «Продажи» («Покупки») — подразделе «Расчеты с контрагентами» — «Корректировка долга»:

Вид операции укажем «Перенос задолженности».

В поле «Перенести» укажем «Задолженность покупателя».

В поле «Покупатель (дебитор)» укажем покупателя.

В поле «Новый покупатель» укажем комиссионера.

С помощью команды «Заполнить» заполняем табличную часть на вкладке «Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)».

В табличной части автоматически будет указан договор, документ расчетов, сумма и сумма расчетов, счет учета.

В поле «Новый договор» укажем договор с комиссионером и новый счет учета — 62.01.

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 62.01 – КТ 62.01 — перенос дебиторской задолженности с договора с покупателем на договор с комиссионером.

После проведения документа «Корректировка долга» сформируем отчет «Анализ субконто» по субконто «Договоры».

В настройках отчета на вкладке «Отбор» укажем договор с комиссионером.

Мы видим кредиторскую задолженность по счету 60.01 и 62.02 и дебиторскую задолженность по счету 62.01.

Для закрытия расчетов по договору с комиссионером сформируем еще один документ «Корректировка долга».

Вид операции укажем «Прочие корректировки».

В полях «Дебитор» и «Кредитор» укажем комиссионера.

Заполним вкладку «Дебиторская задолженность» с помощью команды «Заполнить».

Табличная часть автоматически заполнится данными по дебиторской задолженности с комиссионером.

Аналогичным образом заполним вкладку «Кредиторская задолженность».

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 60.01 – КТ 62.01 — зачтена задолженность перед комиссионером по комиссионному вознаграждению в счет задолженности по реализации ОС;

ДТ 62.02 – КТ 62.01 — зачтена оплата по договору реализации ОС в счет задолженности по договору реализации ОС.

Еще раз сформируем отчет «Анализ субконто» после проведения корректировки долга.

Мы видим, что все расчеты по договору закрылись.