Почему при предоставлении скидки покупатель должен подавать уточненку, а продавец — нет

Порядок учета скидки у покупателя, применяющего метод начисления по налогу на прибыль, зависит от того, уменьшает она стоимость поставленных товаров или нет. То есть могут быть два варианта:

если же скидка предоставляется путем уменьшения стоимости товара, то она не учитывается в составе доходов.

если скидка не уменьшает стоимость товаров, то ее можно учесть в составе внереализационных доходов, как имущество, полученное безвозмездно;

Во втором случае покупатель должен отразить приобретенный товар в налоговом учете по цене с учетом предоставленной скидки. А это значит, что в учет нужно внести исправления.

Покупателю нужно действовать так же, как и при выявлении ошибок в налоговой базе по налогу на прибыль, поскольку изменение цены приобретенных в прошлом периоде товаров (работ, услуг) искажает базу за соответствующий период.

Покупателю нужно скорректировать стоимость покупки, то есть уменьшить расходы. Как следствие: за период, когда расходы были учтены для налогообложения, ему придется подавать уточненную декларацию.

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