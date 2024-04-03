Почему при предоставлении скидки покупатель должен подавать уточненку, а продавец — нет

Почему покупателю нужна уточненная декларация
Порядок учета скидки у покупателя, применяющего метод начисления по налогу на прибыль, зависит от того, уменьшает она стоимость поставленных товаров или нет. То есть могут быть два варианта:
если скидка не уменьшает стоимость товаров, то ее можно учесть в составе внереализационных доходов, как имущество, полученное безвозмездно;
если же скидка предоставляется путем уменьшения стоимости товара, то она не учитывается в составе доходов.
Во втором случае покупатель должен отразить приобретенный товар в налоговом учете по цене с учетом предоставленной скидки. А это значит, что в учет нужно внести исправления.
Покупателю нужно действовать так же, как и при выявлении ошибок в налоговой базе по налогу на прибыль, поскольку изменение цены приобретенных в прошлом периоде товаров (работ, услуг) искажает базу за соответствующий период.
Покупателю нужно скорректировать стоимость покупки, то есть уменьшить расходы. Как следствие: за период, когда расходы были учтены для налогообложения, ему придется подавать уточненную декларацию.
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Почему продавец не должен корректировать выручку
А вот продавец на методе начисления уточненную декларацию подавать не должен.
По НК выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары. По ГК исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Продавец в составе доходов учитывает сумму, полученную от покупателя. Если по договору предоставляется покупателю скидка на товары, то это и будет сумма с учетом скидки (см. письмо Минфина от 31 марта 2022 г. № 03-04-06/26346).
Если скидка предоставляется уже после продажи товаров, когда покупатель выполнит определенные условия, корректировать выручку все равно не придется.
Предоставленную покупателю скидку нужно включить в состав внереализационных расходов (п. 19.1 ст. 265 НК). В НК не сказано, когда именно это нужно сделать. Поэтому скидку можно отнести на расходы в том отчетном периоде, когда стала известна ее сумма.
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