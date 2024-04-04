Каких новшеств ожидать компаниям на УСН с 2025 года

Перечень поручений размещен на сайте Кремля. Всего 165 пунктов, остановимся те тех, которые затрагивают применение УСН.
Новые пороговые значения при применения УСН и перехода на него
Сейчас работать на УСН можно до достижения оборота в 200 млн рублей, после преодоления планки в 150 млн рублей налог платится по повышенной ставке.
В Перечне поручений говорится о внедрении начиная с 1 января 2025 г. механизма поэтапного перехода с УСН на ОСНО. Стоит ожидать введения еще нескольких промежуточных показателей, позволяющие «растянуть» смену налогового режима.
Для МСП, работающих в обрабатывающей промышленности поручено разработать и ввести новый льготный режим налогообложения.
Расходы на покупку оборудования можно будет учесть с коэффициентом 2
Предприятиям обрабатывающей промышленности введут льготу. Стоимость покупки оборудования, включенного в перечень российского высокотехнологичного, затраты на научные исследования и опытно-конструкторские разработки можно будут принять в расходы по налогу на прибыль с коэффициентом 2.
Разобраться со сложностями упрощенки поможет курс: «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет на УСН, применять новые ФСБУ и правильно составлять отчетность.
Только сейчас курс можно купить по сниженной цене за 3 690 руб. Учитесь в комфортном темпе без графика и отслеживайте свои результаты в личном кабинете.
По итогам обучения вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на новую работу.
Налоговая амнистия за «дробление бизнеса»
Для МСП, работающих на УСН, которые прибегали к дроблению бизнеса с целью сохранить право на применение этого спецрежима, поручено разработать условия амнистии.
Планируется отменить уголовную ответственность за уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов по факту «дробления бизнеса» и исключить доначисление налогов, начисление пеней и штрафов.
Полный переход на риско–ориентированный метод при назначении проверок
Риско–ориентированный подход означает выборочную проверку подозрительных компаний или операций в зависимости от степени риска: высокий, средний и низкий. Показателей около 100, и они постоянно актуализируются.
Такой подход снижает назначение проверки в отношении благонадежной компании. Сейчас он считается временным, с 1 января 2025 года — станет постоянным.
Вместо проверок будут назначаться профилактические визиты.
Ужесточение ответственности за уклонение от уплаты налогов
Вызывает опасения отдельный короткий пункт перечня: «недопущения уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей». Какие меры будут предложены Кабмином для исполнения этого поручения неизвестно.
Комментарии1
так интересно, лимит-то поднимут в итоге по слету на ОСНО?