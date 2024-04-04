Каких новшеств ожидать компаниям на УСН с 2025 года

Выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля 2024 года, Президент высказался об ограничениях по УСН, которые провоцируют бизнесменов на незаконные операции по дроблению бизнеса. Очевидно, что итогом выступления станет введение новых правил применения этого спецрежима. В конце марта 2024 года утвержден перечень поручений по реализации послания, УСН посвящено несколько пунктов.

Перечень поручений размещен на сайте Кремля. Всего 165 пунктов, остановимся те тех, которые затрагивают применение УСН.

Новые пороговые значения при применения УСН и перехода на него

Сейчас работать на УСН можно до достижения оборота в 200 млн рублей, после преодоления планки в 150 млн рублей налог платится по повышенной ставке.

В Перечне поручений говорится о внедрении начиная с 1 января 2025 г. механизма поэтапного перехода с УСН на ОСНО. Стоит ожидать введения еще нескольких промежуточных показателей, позволяющие «растянуть» смену налогового режима.

Для МСП, работающих в обрабатывающей промышленности поручено разработать и ввести новый льготный режим налогообложения.

Расходы на покупку оборудования можно будет учесть с коэффициентом 2

Предприятиям обрабатывающей промышленности введут льготу. Стоимость покупки оборудования, включенного в перечень российского высокотехнологичного, затраты на научные исследования и опытно-конструкторские разработки можно будут принять в расходы по налогу на прибыль с коэффициентом 2.

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Налоговая амнистия за «дробление бизнеса»

Для МСП, работающих на УСН, которые прибегали к дроблению бизнеса с целью сохранить право на применение этого спецрежима, поручено разработать условия амнистии.

Планируется отменить уголовную ответственность за уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов по факту «дробления бизнеса» и исключить доначисление налогов, начисление пеней и штрафов.

Полный переход на риско–ориентированный метод при назначении проверок

Риско–ориентированный подход означает выборочную проверку подозрительных компаний или операций в зависимости от степени риска: высокий, средний и низкий. Показателей около 100, и они постоянно актуализируются.

Такой подход снижает назначение проверки в отношении благонадежной компании. Сейчас он считается временным, с 1 января 2025 года — станет постоянным.

Вместо проверок будут назначаться профилактические визиты.

Ужесточение ответственности за уклонение от уплаты налогов

Вызывает опасения отдельный короткий пункт перечня: «недопущения уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей». Какие меры будут предложены Кабмином для исполнения этого поручения неизвестно.