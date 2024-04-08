Особенности облачных касс в 2024 году

Облачные кассы обычно имеют широкий спектр функций, включая отчетность, аналитику, интеграцию с другими системами и безопасное хранение данных. Они также обеспечивают удобство использования и масштабируемость для различных типов бизнесов.
Данное решение становится все более востребованным, но подходит далеко не для всех предпринимателей.
Сегменты бизнеса для возможного внедрения облачных касс:
Небольшие интернет-магазины.
Онлайн-школы.
ЖКХ, управляющие компании.
Курьерские службы, пассажирские и грузовые перевозки.
Вендинговый бизнес.
Страховые агенты.
Эксперты, наставники и коучи.
Ремонтные бригады.
Чем облачная касса отличается от онлайн-кассы
Оба кассовых решения предоставляются в аренду для поддержки бизнеса. Основное отличие — функциональность.
Облачная касса не имеет чек печатающей головки, так как ей не нужно печать чек. В облачной кассе данные передаются и хранятся на удаленных серверах поставщика.
Также облачные кассы, в отличие от онлайн-касс, не требуют установки на стационарном рабочем месте. Они могут работать на любом устройстве с доступом в интернет — планшете, смартфоне, ноутбуке.
Основные возможности облачных касс:
Мобильность и возможность работать с кассой на любых устройствах
Интеграция с учетными системами, CRM, маркетинговыми сервисами
Преимущества: снижение затрат на покупку и обслуживание оборудования, простота масштабирования бизнеса, оперативное реагирование на изменения законодательства.
Можно ли сэкономить на облачных кассах и какие есть риски
Облачные кассы действительно позволяют сэкономить. Вместо единовременной покупки онлайн-кассы предприниматели платят ежемесячную абонентскую плату за пользование сервисом. Это особенно выгодно для небольшого бизнеса с сезонными пиками продаж.
Однако есть и риски. Поэтому очень важно выбирать набор услуг, который дает поставщик, так как опции отличаются в каждом отдельном сервисе. Кроме того, при отсутствии интернета касса не сможет работать, что чревато простоями и недовольством клиентов.
Хочется отметить, что поставщики также делятся на два типа: одни хранят кассы в офисе, а другие в ЦОД. Вариант хранения данных в ЦОД, является более надежным и безопасным.
Критерии для выбора облачного кассового решения:
Надежность и репутация поставщика.
Наличие всех необходимых интеграций и функций.
Возможность масштабирования под потребности бизнеса.
Качество технической поддержки.
Прозрачность тарифов и отсутствие скрытых платежей.
Будущее облачных касс для бизнеса
Очень радует растущий тренд на экологичность — многие покупатели предпочитают не получать бумажные чеки. Облачные кассы как раз позволяют формировать электронные чеки, что отвечает данному запросу.
Постоянное развитие технологий, таких как виртуальные киоски, подталкивает к тому, что все больше расчетов будет происходить онлайн. Облачные кассы как нельзя лучше подходят для таких решений.
Еще одна важная предпосылка — возможность экономии на кассовом оборудовании. Если в сети магазинов будет использоваться единая облачная касса, это позволит существенно сэкономить на регистрации, замене фискальных накопителей и прочих трудоемких процессах. Особенно это актуально для крупных ритейлеров с разветвленной сетью.
Сейчас использование облачных касс в оффлайн-бизнесе разрешено для некоторых сфер. Это, в первую очередь, компании с выездными сотрудниками — курьеры, страховые агенты и т.д. Они могут формировать электронные чеки прямо на мобильных устройствах.
Также облачные кассы применимы в оффлайн-бизнесах с высоким пассажиропотоком — пассажирские и грузовые перевозки, оплата на турникетах. Здесь нужна высокая скорость обслуживания, и автоматизация с облачными кассами позволяет с этим справиться.
Создание фискальных накопителей находится под контролем ФСБ, и ведомство заинтересовано в том, чтобы не было подделок. Поэтому вероятность перехода на виртуальные решения пока невысока. Но технологически такая возможность в будущем не исключается.
Новые возможности для государства
Развитие онлайн-торговли стало одним из ключевых факторов, способствующих росту популярности облачных касс. Переход большинства покупок в интернет-пространство создает благоприятные условия для применения данных кассовых решений.
Одна из главных функций онлайн-касс — это фиксация приема и передачи денежных средств между продавцом и покупателем.
Облачные кассы успешно справляются с этой задачей, обеспечивая быструю «подпись» электронных чеков. При этом данные о всех продажах автоматически передаются в налоговую службу через фискальный накопитель.
Благодаря онлайн-передаче информации, налоговая получает актуальную картину о развитии бизнеса в различных регионах, нишах и сегментах. Для этого на сайте ФНС даже создан специальный дашборд, позволяющий анализировать статистику.
Таким образом, облачные кассы не только упрощают взаимодействие предпринимателей с государством, но и дают налоговым органам новые возможности для мониторинга и регулирования рынка. Эта тенденция является одним из ключевых трендов в развитии технологий онлайн-продаж.
Облачные кассы становятся эффективным инструментом, отвечающим запросам как предпринимателей, так и регулирующих органов в условиях активного роста онлайн-торговли.
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