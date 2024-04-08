Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

Как отказаться от выполнения ненужных задач и защитить свои личные границы на рабочем месте, разберем вместе с основателем направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП) Олегом Гадецким.

Культура организации

Прежде всего, личные границы обеспечивают нам ощущение контроля над нашей жизнью и окружающей средой. Когда мы имеем возможность определять, какие аспекты нашей личности и жизни мы разделяем с коллегами, а какие оставляем вне рабочего пространства, мы сохраняем свое личное достоинство и интегритет. Человек с высоким уровнем интегритета считается надёжным и последовательным, согласующим свои действия с заявленными ценностями и принципами. В конечном итоге это способствует повышению производительности и эффективности работы.

Личные границы способствуют поддержанию здоровых отношений на рабочем месте. Каждый член команды выполняет свою определенную функцию.

Если мы сравним организацию с машиной, а сотрудников – с деталями, то можем провести ясную аналогию: поршни, сцепление, шасси и аккумуляторная батарея не заменяют функции друг друга, но только совместная работа может привести автомобиль в движение.

Представьте, что ваши личные границы – это невидимая линия, за которой начинается ваше личное пространство, ваша индивидуальность и ваше эмоциональное благополучие. Когда эти границы соблюдаются, мы чувствуем себя уверенными, защищенными и способными эффективно выполнять свои рабочие обязанности.

Соблюдение личных границ на рабочем месте – это не только способ защиты нашего эмоционального состояния, но и гарант успеха в нашей профессиональной деятельности. Когда мы устанавливаем ясные границы, мы снижаем вероятность конфликтов, повышаем уровень доверия в коллективе и создаем здоровую рабочую обстановку, способствующую качественной работе и достижению целей.

Когда мы умеем грамотно расставлять приоритеты и отделять рабочее время от личного, мы сохраняем энергию и мотивацию для достижения своих целей, не допуская излишнего истощения.

Нарушение личных границ может привести к чувству перегрузки, беспокойства и эмоционального истощения, что в конечном итоге может привести к выгоранию и снижению производительности.

Постоянное нарушение правил корпоративной культуры приводит к нарушению доверия и отношений между сотрудниками, что может осложнить решение поставленных задач и тормозить командную работу.

Стратегии защиты личных границ на рабочем месте

Пока вы занимаете позицию «хорошего безотказного сотрудника», думая, что этот труд будет оценен по достоинству и приведет к росту показателей компании, вы все ближе к точке невозврата и большого разочарования.

Часто мы строим в своей голове иллюзии, которые не имеют ничего общего с реальностью. Вы оставляете свои задачи, окунаетесь с головой в помощь коллеге, а по итогу остаетесь с выговором от начальства за невыполнение своих обязанностей, а коллега получает повышение или премию. На работе всегда есть место взаимопомощи, но здесь работает принцип «сначала кислородную маску на себя».

Определите свои предпочтения, потребности и комфортные зоны на рабочем месте. Будьте честными с собой и окружающими о своих личных границах и не бойтесь их выражать.

Данные вопросы можно обсудить с HR, корпоративным психологом или вышестоящим руководителем. Открытое обсуждение в open-space (прилюдно) приведет к ненужной суете, разбирательствам и конфликтам.

Важно, чтобы вы сами четко понимали, как вести коммуникацию и управлять ожиданиями. Общайтесь с коллегами и руководством о своих границах и ожиданиях относительно рабочего времени, задач и коммуникации. Предложите альтернативные варианты взаимодействия, которые соответствуют вашим личным границам, например, использование электронной почты вместо непосредственного общения. Либо вместо долгих голосовых аудиосообщений просите ответить в письменном формате.

Научитесь говорить «нет» навязчивым запросам или задачам, которые вы чувствуете себя неспособными выполнить. Будьте четки и решительны в том, что касается вашего времени и личного пространства. Вежливо, но твердо, откажитесь от дополнительных задач или бесполезных разговоров, когда это не соответствует вашим текущим обязанностям или приоритетам.

Обращайтесь за поддержкой к доверенным коллегам или руководству, если вам трудно соблюдать свои личные границы или если вы столкнулись с ситуацией нарушения границ со стороны других сотрудников.

Почему на вас можно «ездить»

Если вы ловите себя на мысли, что не можете сказать нет, когда вас обесценивают, но при этом нагружают дополнительной неоплачиваемой работой, когда регулярно нарушаются правила общения, это сигнал к действию.

В жизни должен быть баланс. В вашей – сектор «работа» занимает большую часть, поэтому вы так остро воспринимаете все проблемы и вызовы на рабочем месте. Уделите время для заботы о себе вне рабочего времени, включая время для отдыха, релаксации, хобби и личных отношений. Не забывайте о своих физических и эмоциональных потребностях, уделяйте внимание своему здоровью и хорошему самочувствию. Помните, что защита личных границ на рабочем месте помогает не только вам самим, но и вашим коллегам создать здоровую и продуктивную рабочую среду.

Проанализируйте свой список задач и определите, какие из них действительно не являются приоритетными или не соответствуют вашим текущим целям и обязанностям. Если задача была назначена вашим руководителем или коллегой, обсудите с ними свои текущие обязанности и объясните, почему вы считаете, что не можете взяться за эту задачу. Предложите альтернативные решения или возможности делегирования.

Что делать сотруднику, если происходит конфликт с коллегой

Когда сотрудник сталкивается с конфликтом с коллегой, важно принять несколько шагов для эффективного разрешения ситуации:

Спокойно обсудите проблему . По возможности, разговор должен происходить в присутствии обоих сотрудников. Позвольте каждому из них высказать свою точку зрения без прерываний.

При обсуждении конфликта старайтесь избегать обвинений и оценок . Вместо этого сосредоточьтесь на фактах и конкретных проблемах.

Попытайтесь найти взаимоприемлемое решение , которое удовлетворит обе стороны.

Разработайте совместно с участниками конфликта стратегии предотвращения подобных ситуаций в будущем. Это может включать в себя улучшение коммуникации, установление четких правил и регулярные обсуждения проблем.

Если конфликт не удается разрешить самостоятельно, руководство может обратиться за помощью к специалистам по урегулированию конфликтов или другим ресурсам, таким как отдел по управлению персоналом или внешние консультанты.