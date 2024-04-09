Так никто не делает — можно ли это запатентовать

Многие изобретатели, обращаясь за помощью в патентовании своего нового изделия, убеждены в его уникальности. «Так никто не делает!», — восклицают они, уверенные, что это гарантирует получение патента на изобретение.

Действительно, если аналогов такого изделия не существует, оно может соответствовать условию патентоспособности «новизна». Однако этого недостаточно. Существует еще одно важное условие патентоспособности изобретения — это «изобретательский уровень». Его соблюдение является ключом к получению патента.

В настоящее время все более популярным материалом для изготовления различных изделий становится пластик — в ряде сфер производства он постепенно вытесняет традиционные материалы, такие как металл. И для многих разработчиков замена материала в известном изделии представляется наиболее простым решением по улучшению его характеристик, которое они спешат запатентовать.

Можно ли запатентовать изделие, которое было получено путем простой замены материала в известном изделии

С одной стороны, такое изделие будет отвечать условию патентоспособности «новизна». С другой стороны, техническое решение, основанное на замене одного материала другим, не является изобретением, если такая замена не приводит к неочевидному техническому результату.

В случае с пластиком очевидно, что пластиковое изделие будет легче металлического, дешевле в производстве, будет более прочным к коррозии и т.д. Таким образом, если замена металла на пластик обусловлена лишь необходимостью сделать изделие легче, дешевле и менее подверженным коррозии, то такое изделие не будет считаться изобретением, поскольку данный технический результат будет очевидным образом обусловлен свойствами самого материала — пластика. В этом случае патент на такое изделие не выдадут.

Возникает вопрос — как же запатентовать такое изделие

Если применение известного материала не дает никакого неожиданного технического результата, то необходимо детально проанализировать конструктивное выполнение самого изделия.

Возможно, кроме замены материала в самом изделии были изменены его конструктивные особенности, что позволит отличить такое изделие от аналогов не только в части материала. Такие новые конструктивные особенности изделия также должны обеспечивать неочевидный технический результат.

Например, замена одного известного элемента другим или обычное изменение размеров не обеспечит патентоспособности изобретению, если такая замена не приводит к неожиданному техническому результату. Если в изделии просто увеличилось количество элементов для усиления какого-либо эффекта, обеспечиваемого данными элементами, то это также не будет считаться патентоспособным.

Новое изделие может отличаться от известного не только добавлением конструктивных элементов, но и отсутствуем какого-либо элемента, который присутствует в известном изделии. Исключение какого-либо элемента из известного изделия с исключением его функции и с достижением обычного для такого исключения результата, например, упрощения конструкции, не позволит признать такое «новое» изделие патентоспособным.

Если же при исключении какого-либо элемента его функция переходит к другому элементу, а само изделие сохраняет прежние (до исключения) характеристики или демонстрирует лучшие, то патент может быть выдан, если ранее не было известно, что какой-либо из оставшихся в изделии элементов способен проявлять функцию исключенного.

Не исключено, что в случае существенного изменения конструктивных особенностей изделия, выполнение его из конкретного материала уйдет на второй план. Другими словами, если такое изделие можно будет выполнить из любого материала, не только пластика, то заявлять материал в независимом пункте формулы изобретения категорически не рекомендуется. В таком случае можно привести примеры материалов в описании заявки и включить их в зависимые пункты формулы изобретения.

Если конструктивно изменить изделие невозможно или нецелесообразно, то можно попытаться усовершенствовать сам известный материал путем изменения его состава. Например, путем добавления в пластик вещества, которое обеспечивает улучшенные физико-механические или технические характеристики, что делает материал более прочным.

Изменение состава известного материала также должно обеспечивать получение нового неожиданного технического результата, т.е. ранее не должно быть известно, что добавление такого вещества обеспечивает возможность получение пластика с более высокими прочностными характеристиками.

При этом можно запатентовать группу изобретений: усовершенствованный материал и изделие, назначение и конструктивные признаки которого могут совпадать с известным изделием, за исключением того, что в нем используется новый, усовершенствованный материал. В формуле изобретения, описывающей такую группу изобретений, изделие может быть описано максимально широко, используя минимальную совокупность конструктивных признаков с обобщением признаков до родового понятия, чтобы охватить наибольшее количество различных изделий, в которых может быть применен усовершенствованный материал.

Если все попытки конструктивно изменить изделие или усовершенствовать материал не увенчались успехом и «новое» изделие по-прежнему отличается от известного только известным материалом, то можно рассмотреть возможность патентования способа изготовления такого изделия или способа получения самого материала. Так, может оказаться, что для получения известного материала с идентичным составом используется совершенно другая, не используемая никем ранее технология, которая позволяет, в частности, устранить недостатки известного материала.

Например, для придания соответствующих свойств материалу может применяться предварительная обработка, которая ранее не применялась, или может быть использован определенный температурный режим, который ранее не использовался. Однако здесь также важным условием является то, что из уровня техники не должно быть известно, что такая предварительная обработка или такой температурный режим обеспечивают получение заявленного технического результата.

Здесь может возникнуть вопрос — на что же лучше получить патент: на продукт или на способ его производства

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как он зависит от многих факторов:

патент на продукт защищает его от копирования , но не защищает технологию его производства;

патент на способ защищает технологию производства.

Доказать нарушение патента на способ изготовления продукта может оказать непростой задачей, поскольку при анализе продукта бывает невозможно определить, каким способом он получен, что влечет за собой дополнительные действия в отношении установления факта нарушения. Таким образом, выбор — продукт или способ — всегда зависит от конкретной ситуации.

Еще одним вариантом защиты является полезная модель

Для полезной модели не применяется условие патентоспособности «изобретательский уровень» как для изобретения. Если «новое» изделие отвечает условию патентоспособности «новизна», но не отвечает условию патентоспособности «изобретательский уровень», то почему бы не попробовать запатентовать такое изделие в качестве полезной модели? Однако не все так просто.

В последние годы подход Роспатента к оценке патентоспособности полезных моделей стал более строгим. Различия в оценке новизны изобретения и полезной модели позволяют экспертам все чаще выносить решения об отказе в выдаче патента на полезную модель.

Так, при оценке отличия изобретения от более ранних решений учитывается каждый признак независимого пункта формулы, в то время как при оценке отличия полезной модели от более ранних решений в расчет принимаются только существенные признаки. Поэтому, если эксперт Роспатента решит, что признак, отличающий, по мнению заявителя, полезную модель от известного технического решения, не влияет на технический результат, то он может быть исключен из совокупности существенных признаков полезной модели.

В результате изделие, охарактеризованное оставшейся совокупностью признаков, может оказаться идентичным известному аналогу, что приведет к отказу в выдаче патента на основании несоответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, при составлении заявки на полезную модель необходимо подробно описать, за счет чего признак, отличающий «новое» изделие от аналога, приводит к существенным изменениям в работе изделия и достижению заявленного технического результата.

Следует также учесть и другие требования к полезным моделям, которые могут сделать такой вид защиты менее привлекательным:

недопустимость использования в формуле полезной модели альтернативных признаков и невозможность применения доктрины эквивалентов при определении нарушения патента может привести к существенному сужению объема защиты полезной модели;

поскольку в качестве полезной модели можно запатентовать только устройство, объектом полезной модели не может быть материал и способ;

в качестве полезной модели также не могут быть заявлены решения, относящиеся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи;

срок действия патента на полезную модель составляет всего 10 лет, в то время как срок действия патента на изобретение — 20 лет.

Резюмируя, можно отметить, что выбор конкретных действий по защите результатов интеллектуальной деятельности зависит от множества факторов.

Чтобы увеличить шансы на получение сильного патента, который в будущем будет крайне сложно обойти конкурентам, рекомендуется обратиться к патентным поверенным, с которыми можно обсудить конкретные цели и задачи, чтобы определиться со стратегией защиты с учетом всех особенностей технического решения, представляющего интерес для бизнеса.