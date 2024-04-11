ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году

Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.

По данным Smart Ranking, рынок бухгалтерского аутсорсинга в России в 2023 году вырос на 27% по сравнению с 2022 годом, его объем увеличился до 14 млрд рублей. В тройке лидеров по выручке: ЦКР (-4,3%), «Северсталь.Центр Единого Сервиса» (+10%) и Unicon Outsourcing (+8,3%). Самые высокие темпа роста показали: «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» (+49,73%), «Мое дело» (+18,42%) и «Фингуру» (+16,48%).

Методика рейтинга

В рейтинг топ-15 вошли крупнейшие российские компании, которые работают в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг.

При составлении лонг-листа Smart Rankingмы исследовали данные налоговой отчетности компаний и данные, которые компании публикуют на собственных сайтах и в деловых СМИ. В рейтинге учитывались данные о выручке, которые были собраны с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных. Если данные было невозможно получить через указанные способы, компания интервьюировала экспертов рынка, которые оценивали возможные показатели выручки компаний.

Крупнейшие компании сегмента «аутсорсинг бухгалтерских услуг» по уровню выручки за 2023 год

№ Компания Выручка за 2022 год, млн руб. Выручка за 2023 год, млн руб.* 1 ЦКР 3 972,0 3 800,0 2 «Северсталь. Центр Единого Сервиса» 2 509,0 2 760,0 3 Unicon Outsourcing 1 200,0 1 300,0 4 «Мое дело» 1 091,0 1 292,0 5 SCHNEIDER GROUP 1 099,0 1 209,0 6 «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» 746 1 117,0 7 1C-WiseAdvice 962,0 1 091,6 8 USMC Group 567,2 624,0 9 «Кнопка» 301,0 304,0 10 Главбух Ассистент 185,2 193,9 11 «НДФЛка» 106,4 117,2 12 «Фингуру» 81,9 95,4 13 Seeneco 81,8 89,8 14 БЛС 23,4 26,7 15 «Норд Аутсорсинг» 21,5 23,7 Итого: 12 016 14 044,3

*Оценка Smart Ranking

За 2023 год общая выручка участников рейтинга составила 14 млрд рублей (+17% к 2022 году). Лишь у одной компании, лидера рейтинга, ЦКР, выручка показала небольшую отрицательную динамику и упала на 172 млн рублей по отношению к 2022 году. Выручка компании в 2023 году составила 3,8 млрд рублей. Второе место в рейтинге заняла компания «Северсталь. Центр Единого Сервиса» с выручкой в 2,7 млрд рублей, третье — Unicon Outsourcing (1,3 млрд рублей).

Лидером по приросту выручки в 2023 году стали компания «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» (+49,73%), «Мое дело» (+18,42%) и «Фингуру» (+16,48%).

В качестве основных трендов на рынке в «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» отмечают: рост спроса на налоговую оптимизацию, господдержку; импортозамещение программного обеспечения; востребованность проектов по переходу на электронный документооборот как с третьими сторонами (ЭДО), так и внутри компании, с сотрудниками (КЭДО).

ТОП-3 компании по приросту выручки за 2023-й год

№ Компания Выручка за 2022 год Выручка за 2023 год* Y2Y 2022 к 2023 1 «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» 746 1117,0 49,73% 2 «Мое дело» 1091 1292 18,42% 3 «Фингуру» 81,9 95,4 16,48%

*По оценке Smart Ranking

Наибольший рост выручки в 2023 году показали компании: «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» (+49,73%), «Мое дело» (+18,42%) и «Фингуру» (+16,48%).

Большая же часть игроков выросла умеренно – на 10% и более. Такие результаты могут объясняться тем, что клиенты сокращают бюджеты на аутсорсинговые услуги, оптимизируют ФОТ и внешние расходы на сотрудничество с подрядчиками, отметил операционный директор компании БЛС Антон Бараборкин.

В ЦКР рост спроса на услуги бухгалтерского и кадрового аутсорсинга связывают со следующими причинами: отсутствием возможности для инвестиций в собственные информационные системы, меняющимися требованиями законодательства и дефицитом кадров на рынке труда.

Популярные услуги

Самымивостребованными услугами в 2023 году стали аутсорсинг расчета заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет, аутсорсинг бухгалтерского и управленческого учета, сказала Людмила Шустерова, заместитель генерального директора по трансформации и стратегическому развитию Unicon Outsourcing.

В «Кнопке» отметили, что также высоко востребованы были услуги по поддержке IT-отрасли, в частности, по получению IT-льгот, например, аккредитации от Минцифры, вступление в реестр российского ПО или реестр стартапов.

Прогнозы на 2024 год

В БЛС ожидают, что бухгалтерские аутсорсинговые компании сохранят рост в пределах 10-20%. Это связано с тем, что увеличение спроса на аутсорсинг обеспечат компании малого и среднего бизнеса, а не только крупные, как раньше, объясняют в компании. В БЛС говорят, что основная деятельность игроков рынка в последние два года – это точная детализация по расчетам заработной платы в связи с изменениями в законодательстве: появились новые льготные категории, изменились правила выплаты пособий.

«Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» тоже ожидает рост рынка. В компании отметили, что в турбулентные времена бизнес старается экономить на второстепенных бизнес-процессах (вроде финансового учета) и фокусироваться на основных. Таким образом, спрос на услуги компаний в сфере аутсорсинга продолжит умеренно (не более 10–15%) расти в 2024 году, считают аналитики Smart Ranking.

Главными драйверами роста в 2024 году станут автоматизация бизнес-процессов в сегменте бухгалтерского аутсорсинга и быстрая адаптивность к внешним изменениям, в том числе в законодательстве, считают в «Кнопке».