Бухгалтерский аутсорсинг

ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году

Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.
46 25
ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году
Иллюстрация: olia danilevich /pexels

По данным Smart Ranking, рынок бухгалтерского аутсорсинга в России в 2023 году вырос на 27% по сравнению с 2022 годом, его объем увеличился до 14 млрд рублей. В тройке лидеров по выручке: ЦКР (-4,3%), «Северсталь.Центр Единого Сервиса» (+10%) и Unicon Outsourcing (+8,3%). Самые высокие темпа роста показали: «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» (+49,73%), «Мое дело» (+18,42%) и «Фингуру» (+16,48%). 

Методика рейтинга

В рейтинг топ-15 вошли крупнейшие российские компании, которые работают в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг. 

При составлении лонг-листа Smart Rankingмы исследовали данные налоговой отчетности компаний и данные, которые компании публикуют на собственных сайтах и в деловых СМИ. В рейтинге учитывались данные о выручке, которые были собраны с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных. Если данные было невозможно получить через указанные способы, компания интервьюировала экспертов рынка, которые оценивали возможные показатели выручки компаний. 

Крупнейшие компании сегмента «аутсорсинг бухгалтерских услуг» по уровню выручки за 2023 год

Компания

Выручка за 2022 год, млн руб.

Выручка за 2023 год, млн руб.*

1

ЦКР

3 972,0

3 800,0

2

«Северсталь. Центр Единого Сервиса»

2 509,0

2 760,0

3

Unicon Outsourcing

1 200,0

1 300,0

4

«Мое дело»

1 091,0

1 292,0

5

SCHNEIDER GROUP

1 099,0

1 209,0

6

«Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг»

746 

1 117,0

7

1C-WiseAdvice

962,0

1 091,6

8

USMC Group

567,2

624,0

9

«Кнопка»

301,0

304,0

10

Главбух Ассистент

185,2 

193,9

11

«НДФЛка»

106,4

117,2

12

«Фингуру»

81,9

95,4

13

Seeneco

81,8

89,8

14

БЛС

23,4

26,7

15

«Норд Аутсорсинг»

21,5

23,7

Итого:

12 016

14 044,3

*Оценка Smart Ranking

За 2023 год общая выручка участников рейтинга составила 14 млрд рублей (+17% к 2022 году). Лишь у одной компании, лидера рейтинга, ЦКР, выручка показала небольшую отрицательную динамику и упала на 172 млн рублей по отношению к 2022 году. Выручка компании в 2023 году составила 3,8 млрд рублей. Второе место в рейтинге заняла компания «Северсталь. Центр Единого Сервиса» с выручкой в 2,7 млрд рублей, третье — Unicon Outsourcing (1,3 млрд рублей). 

Лидером по приросту выручки в 2023 году стали компания «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» (+49,73%), «Мое дело» (+18,42%) и «Фингуру» (+16,48%). 

В качестве основных трендов на рынке в «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» отмечают: рост спроса на налоговую оптимизацию, господдержку; импортозамещение программного обеспечения; востребованность проектов по переходу на электронный документооборот как с третьими сторонами (ЭДО), так и внутри компании, с сотрудниками (КЭДО).

ТОП-3 компании по приросту выручки за 2023-й год

Компания

Выручка за 2022 год

Выручка за 2023 год* 

Y2Y 2022 к 2023

1

«Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг»

746

1117,0

49,73%

2

«Мое дело»

1091

1292

18,42%

3

«Фингуру»

81,9

95,4

16,48%

*По оценке Smart Ranking

Наибольший рост выручки в 2023 году показали компании: «Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» (+49,73%), «Мое дело» (+18,42%) и «Фингуру» (+16,48%).  

Большая же часть игроков выросла умеренно – на 10% и более. Такие результаты могут объясняться тем, что клиенты сокращают бюджеты на аутсорсинговые услуги, оптимизируют ФОТ и внешние расходы на сотрудничество с подрядчиками, отметил операционный директор компании БЛС Антон Бараборкин. 

В ЦКР рост спроса на услуги бухгалтерского и кадрового аутсорсинга связывают со следующими причинами: отсутствием возможности для инвестиций в собственные информационные системы, меняющимися требованиями законодательства и дефицитом кадров на рынке труда.

Популярные услуги

Самымивостребованными услугами в 2023 году стали аутсорсинг расчета заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет, аутсорсинг бухгалтерского и управленческого учета, сказала Людмила Шустерова, заместитель генерального директора по трансформации и стратегическому развитию Unicon Outsourcing.

В «Кнопке» отметили, что также высоко востребованы были услуги по поддержке IT-отрасли, в частности, по получению IT-льгот, например, аккредитации от Минцифры, вступление в реестр российского ПО или реестр стартапов.

Прогнозы на 2024 год

В БЛС ожидают, что бухгалтерские аутсорсинговые компании сохранят рост в пределах 10-20%. Это связано с тем, что увеличение спроса на аутсорсинг обеспечат компании малого и среднего бизнеса, а не только крупные, как раньше, объясняют в компании. В БЛС говорят, что основная деятельность игроков рынка в последние два года – это  точная детализация по расчетам заработной платы в связи с изменениями в законодательстве: появились новые льготные категории, изменились правила выплаты пособий. 

«Беллераж Аутсорсинг и Консалтинг» тоже ожидает рост рынка. В компании отметили, что в турбулентные времена бизнес старается экономить на второстепенных бизнес-процессах (вроде финансового учета) и фокусироваться на основных. Таким образом, спрос на услуги компаний в сфере аутсорсинга продолжит умеренно (не более 10–15%) расти в 2024 году, считают аналитики Smart Ranking.

Главными драйверами роста в 2024 году станут автоматизация бизнес-процессов в сегменте бухгалтерского аутсорсинга и быстрая адаптивность к внешним изменениям, в том числе в законодательстве, считают в «Кнопке».

Начать дискуссию

IT-компании

Массового отъезда ИТ-специалистов не происходит, их зарплаты только выросли

Минцифры не подтвердило данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде айтишников из России.

9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Цитата дня. Про борьбу с бедностью

Глава ЦБ предложила шесть шагов для борьбы с бедностью в России.

Цитата дня. Про борьбу с бедностью
1
14
Бухгалтеры

Три разъяснения Роструда про бухгалтеров

Бухгалтер может работать без образования, водить автомобиль без медосмотра и должен получать доплату за дополнительную работу.

70

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзор судебной практики

КС РФ вынес важный вердикт по административным штрафам по итогам проверок

Конституционный Суд указал, что назначенные по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия постановления должны учитываться как одно.

39
Общество

На портале «Я в России» появилась информация об образовании

Раздел, посвященный образованию, появился на портале «Я в России» для жителей новых регионов России.

1
40
Бухгалтерский аутсорсинг

ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году

Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.

Иллюстрация: olia danilevich /pexels
46

Онлайн-курсы

55
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов

Сфера народно-художественных промыслов (НХП) давно является важным аспектом культурного и экономического развития многих стран. В прошлом для того, чтобы работать мастером в этой области, требовалось заключить трудовой договор или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Однако с недавних пор это изменилось.

Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов
25
Зарплата

Может ли работодатель снизить зарплату на время испытательного срока: что ответил Минтруд + опрос

Минтруд разъяснил, что на период испытания работодатель не может установить меньшую зарплату, чем предусматривает штатное расписание по этой должности.

1
83
Обучение для бухгалтеров

🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!

До 12 апреля включительно купите самые свежие онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу и моделированию, кадровому учету и зарплате за 3690 рублей! С понедельника цены вырастут!

28
MasterTMS
Автоматизация учета

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS

Команда MasterTMS проанализировала 10 000 заявок, размещенных грузовладельцами в нашей системе, и посчитала экономию, которую они получили, благодаря использованию аукционов на понижение цены. 

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS
33
НДФЛ

При продаже квартиры раньше минимального срока надо платить НДФЛ

Никаких персональных льгот по НДФЛ при продаже квартир не предусмотрено. Если продать жилье до истечения минимального срока владения, будет налоговая база для НДФЛ.

114
DocsInBox
Маркировка товаров

Маркировка и продажа пива в 2024 году

15 января 2024 года заведения общепита должны отчитываться о продаже пива в кегах в «Честный знак». Чтобы избежать штрафов и повышенного внимания к деятельности вашего со стороны контролирующих органов, нужно понимать, как работать с маркированной продукцией и как не допускать ошибок при продаже пива в кегах.

Маркировка и продажа пива в 2024 году
39

Разборы законов

1 244
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Учет в медицине

💉 Какие документы нужны медработникам для льготной ставки 0% по налогу на прибыль

Медицинские организации применяют ставку налога на прибыль 0%, если не менее 50% сотрудников имеют необходимые медицинские документы.

37
Клерк
Обучение для бухгалтеров

👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос

Какие элементы онлайн-курса помогают сделать обучение максимально полезным и эффективным? Расскажем вам, на что обратить внимание при выборе курса. А вы помогите стать нам еще лучше — ответьте, что для вас в обучении самое главное, чего вам не хватает в курсах для бухгалтера?

👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос
43
Полезные Сервисы
Маркетинг

7 способов привлечь новых клиентов в бизнес. Как увеличить доход и укрепить позиции на рынке

Без клиента не выживет ни один бизнес, поэтому привлечение новых покупателей — важная задача для любого предпринимателя. Рынок быстро меняется, а конкуренция растёт, поэтому стоит постоянно внедрять новые инструменты и стратегии для удержания клиентов. 

13
Fusion POS
Малый и средний бизнес

Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

В 2024 году государственная поддержка малого бизнеса играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Для того чтобы стимулировать предпринимательскую активность и содействовать росту новых компаний, власти России предприняли ряд мер. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году
53
МКПЦН-Консультант
НДФЛ

Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ

Рассказываем, что изменилось в налоговом законодательстве по НДФЛ за последнее время, и как это повлияло на бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц.

Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ
84
Кадры

Не зарплата: опрос определил ключевой критерий россиян при выборе места работы

Опрос «Работы России» показал, что для большинства россиян ключевым критерием выбора места работы является коллектив, в котором предстоит трудиться.

6
179

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Автоматизация учета

Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете

Программные роботы — RPA, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.

97

Интересные материалы

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять книгу покупок и журнал счетов-фактур при ввозе товаров из ЕАЭС через агентов

С 1 января 2024 года при ввозе товаров в РФ из государств-членов ЕАЭС изменился порядок уплаты НДС для комиссионеров, поверенных, агентов и комитентов, доверителей, принципалов.

73