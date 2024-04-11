Налоговый мониторинг

Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге

По прогнозам, количество компаний, присоединившихся к налоговому мониторингу, к концу 2024 года достигнет отметки в 600. Это уже существенный охват, при этом, ФНС готова работать индивидуально с каждым участником. В такой динамичной сфере, как налоговое регулирование, ситуация продолжает стремительно развиваться.
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Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Антон Беренцев, руководитель направления «ELMA365 Налоговый мониторинг», подчеркивает важность организации налогового мониторинга и возможность настройки его для получения дополнительной ценности компании. За пределами налогового учета. 

Зачем бизнесу нужен налоговый мониторинг?

Цель налогового мониторинга заключается в контроле, но не стоит бояться этого процесса. Напротив, он способствует установлению сотрудничества между бизнесом и государством с пониманием обеими сторонами своих прав и обязанностей. 

При правильном подходе этот процесс может быть взаимовыгодным:

  • ФНС получает средства онлайн-контроля за финансовой отчетностью компаний;

  • бизнес получает льготы по налоговым проверкам, быстрый возврат НДС и акцизов, оптимизацию информационных систем и контролируемый уровень налоговой нагрузки, достигнутый в результате подготовки к налоговому мониторингу. 

Все это достигается благодаря цифровизации и качественным данным, необходимым для налогового мониторинга. Помимо методических аспектов, важно уделить значительное внимание подготовке информационно-технологической части процесса.

Нужно ли кардинально менять информационную систему?

Перед вступлением в налоговый мониторинг (НМ) компаниям необходимо учитывать следующие важные аспекты.

1. Налоговый мониторинг — это всегда долгосрочный процесс. Завершение участия в программе может послужить поводом для внеплановой налоговой проверки. Поэтому при принятии решения бизнесу важно иметь планы на период не менее пяти лет вперед и тщательно подготовить к нововведениям информационные системы, на базе которых будет вестись работа.

2. При внедрении налогового мониторинга фактически все взаимодействие между государством и налогоплательщиком проходит онлайн. Этот процесс невозможно запустить моментально, поэтому государство постоянно совершенствует регламент работы с участниками. Бизнесу нужно отслеживать изменения и оперативно на них реагировать. Обновления регламентов выпускаются каждые 6-12 месяцев. В ближайшем будущем планируется значительное расширение требований к данным со стороны ФНС (расширение перечня справочников НМ, стандартизация налоговых регистров, внедрение новых форматов электронных документов).

3. ИТ-инфраструктура компании должна быть подготовлена к новому режиму. Ответы на запросы ФНС должны поступать в установленные сроки, а предоставляемая информация должна быть точной. Автоматизированная система быстро выявляет любые несоответствия и расхождения.

Как подготовить информационные системы к налоговому мониторингу?

Для участия в мониторинге информационные системы компаний должны быть подготовлены к интеграции системой АИС «Налог-3», разработанной в ФНС (приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@ «Об утверждении порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации»).

Чтобы сделать это, нужно:

Как настроить архив для успешного налогового мониторинга? 

С появлением системы налогового мониторинга архив электронных документов перестал быть просто хранилищем информации и стал ключевым элементом взаимодействия компании с ФНС. К сожалению, не существует четких требований и утвержденного регламента к ведению электронного архива для целей налогового мониторинга, однако можно предложить определенные рекомендации, которые помогут оптимизировать рабочие процессы компании.

Важно, чтобы архив включал в себя данные, необходимые для мониторинга. Это справочники, первичная бухгалтерская отчетность, договоры и другие документы, связанные с налоговыми декларациями. Также он должен оперативно отвечать на запросы: в соответствии со скоростью работы полностью автоматизированных сценариев интеграции с АИС «Налог-3». По ним ответы должны выдаваться в течение 10 секунд, а значит архив должен готовить ответ еще быстрее.

Для соответствия требованиям законодательства архив должен содержать как формализованные, так и неформализованные документы, связанные с учетной системой компании. Необходимо обеспечить хранение электронных документов со всем содержимым контейнера (включая электронную подпись), полученных из систем операторов ЭДО, а также оцифровать бумажные носители, отсканировав их.

Что должна представлять собой витрина для налогового мониторинга?

Витрина в налоговом мониторинге представляет собой место, где представители ФНС получают доступ к документации. Важно, чтобы информационный продукт, который использует компания, был проверен и имел гибкие настройки доступа. Только так конфиденциальная информация, не предназначенная для налоговой, не окажется в общем доступе. В конечном итоге витрина должна быть глубоко интегрирована с архивом, так как вся работа строится на документах первичного учета.

Как должна меняться система внутреннего контроля?

Целью системы внутреннего контроля любой компании является эффективное ведение бизнеса в соответствии с законодательством. СВК включает в себя определение основных налоговых рисков и контрольных процедур для их выявления. Налоговая служба акцентирует внимание не на полном контроле, а на предупреждении и выявлении рисков. Это означает, что компаниям необходимо строить свою систему внутреннего контроля, включив процессы предотвращения рисков неправильного расчета налоговых обязательств.

В чем выгода от налогового мониторинга?

Рассмотрим преимущества, которые компания приобретает после перехода на систему налогового мониторинга:

  • упорядоченность в документообороте: все документы оцифрованы в соответствии с требованиями законодательства;

  • рост эффективности и скорости практически всех бизнес-процессов — от взаимодействия с клиентами и поставщиками до управления персоналом;

  • прозрачность отношений с налоговыми органами: отмена проверок на месте и камеральных проверок, сокращение сроков проверки и объема запрашиваемых документов с 50% до 30%, снижение размеров штрафов, ускоренное возмещение НДС и акцизов;

  • снижение рисков для основной деятельности (контрольные процедуры в рамках налогового мониторинга одновременно выявляют риски при сделках с недобросовестными налогоплательщиками-поставщиками, а также риски затрат на уплату налоговых штрафов).

Как выбрать информационную систему для мониторинга со стороны ФНС?

Чтобы система налогового мониторинга стала эффективным инструментом, способным ускорить множество процессов в компании, необходимо обеспечить следующие условия:

  • информационная система должна быть постоянно обновляемой с учетом изменений со стороны налоговых органов. Кроме того, расценки и условия технического обслуживания должны быть понятны в долгосрочной перспективе в течение 5-10 лет;

  • данные из системы должны быть доступны для использования в других процессах (ускорение работы с клиентами, оптимизация документооборота с поставщиками за счет цифровизации, самообслуживание на производстве, единая цифровая среда для взаимодействия с контролирующими инстанциями);

  • система должна позволять оптимизировать затраты на ее развитие с учетом роста компании, предоставляя широкий набор готовых компонентов и возможность самостоятельной настройки всех процессов и форм без привлечения сторонних разработчиков.

Налоговый мониторинг постоянно развивается и расширяет свои возможности, поэтому внедрить эту систему сейчас — разумное решение для бизнеса. Пока переход на налоговый мониторинг не стал массовым, представители налоговых органов стремятся найти общий язык с каждой компанией и учитывать особенности ее деятельности. Пока нельзя точно предсказать, сколько продлится этот процесс, поэтому принятие решения следует провести обдуманно, но оперативно. При переходе на систему налогового мониторинга основное внимание следует уделить IT-компоненту, так как пока именно он несет основные риски.

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Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге

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