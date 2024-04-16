Что нужно знать, чтобы не платить налог с процентов по вкладам

Мораторий на взимание налога с процентного дохода граждан по вкладам не продлили. Что это значит? А значит это то, что в 2024 году вкладчикам, которые получали проценты от банков в 2023 году, придется заплатить налог за эти проценты.

Можно ли избежать такой обязанности в дальнейшем, например в следующем году, когда придется платить налог за проценты, полученные в 2024 году? Если знать некоторые правила, то это вполне выполнимая задача.

Сумма процентного дохода, которая не облагается налогом, меняется каждый год

Здесь нужно знать значение ключевой ставки ЦБ, установленную в том году, за который будет начисляться налог. Учитываться будет максимальное значение из тех, что действовали на первое число каждого месяца в течение года.

Ключевая ставка на 01.01.2024 год составляет 16%. Как она будет меняться в течение года, никто не знает.

Но, по крайней мере, 160 тыс. руб. процентов уже облагаться налогом не будут. (1 млн. руб. х16%).

Если ориентироваться на эту сумму, то можно определиться с максимальными вкладами, доход по которым в 2024 году не будет облагаться НДФЛ.

Например:

на сумму 1 млн. 600 тыс. руб. по ставке 10% годовых;

на сумму 1 млн. 454 тыс. 545 руб. по ставке 11% годовых;

на сумму 1 млн. 230 тыс. 769 руб. по ставке 13% годовых;

на сумму 1 млн. 142 тыс. 857 руб. по ставке 14% годовых.

Общая сумма процентов

Важно знать, что для налогообложения учитывается общая сумма процентов по всем вкладам и счетам, кроме рублевых по ставке до 1% и счетов эскроу, полученная за календарный год.

При этом не важно, когда заключался договор вкладов. Главное — когда были перечислены банком проценты по нему.

Поэтому лучше оформлять вклад в пределах календарного года, когда известна сумма необлагаемого дохода. Или можно выбирать вклады, когда проценты начисляются ежемесячно, а не одной суммой по истечению срока договора.

Доход учитывается у каждого гражданина отдельно

То есть, если вкладчики являются родственниками, например, супруги, родитель и ребенок и т.д., то их доходы не суммируются.

Поэтому вы можете разбить один крупный вклад на несколько мелких. Распределить его между членами семьи так, чтобы суммы вкладов не выходили за рамки необлагаемой суммы.

Что не попадает под общее правило

Под общее правило налогообложения процентного дохода не попадает прибыль, которая получена по безналичным металлическим, брокерским счетам, доход в виде кэшбека и других бонусов.