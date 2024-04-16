Без инвесторов и кредитов: можно ли построить прибыльный бизнес за счет своих знаний, амбиций и личных финансов

Органическое развитие (за счет собственных средств) — наиболее безопасная и надежная модель, но ее реализация требует наличия этих самых средств и кратно больше времени, если, конечно, речь не идет про монополию. А время, как вы знаете, — единственный невосполнимый ресурс.
Что лучше, быстрый, но рискованный рост или медленное, но уверенное развитие? Разбираемся вместе с Владимиром Шипковым — бизнес-ментором в сфере медицины.
Зачем вообще бизнесу деньги
Вопрос может показаться наивным, но и сейчас встречаются индивиды, которые пускаются в свободное коммерческое плавание, имея за душой остатки заработной платы с прошлого месяца. Другие полагают, что избыток капитала на старте — залог успеха.
Как всегда, истина где-то посередине: лишний миллион не решит проблему нехватки знаний, навыков или опыта, но и крутой специалист вряд ли сможет трансформировать свое ремесло в полноценный бизнес, не имея на это достаточно средств.
Наиболее значимые затраты чаще всего нужны именно в начале пути:
организационные расходы — оформление ИП или ООО, получение различного рода разрешений, патентов, лицензий;
рентные платежи — мало кто может позволить себе покупку коммерческой недвижимости на старте, да и вряд ли это целесообразно, но и арендовать хорошие площади не дешево;
ремонт и обстановка помещения — даже благоустроенные квадратные метры требуют косметического участия, к тому же, потребуется мебель, техника, возможно, брендирование;
приобретение оборудования, инструментария — одна из наиболее затратных статей расходов, если речь идет не про торговую точку;
закупка товара, сырья или расходных материалов — во времена нестабильности, независимо от объемов и масштабов предприятия, будет дальновидно подстраховаться и подумать о запасе;
найм персонала — важно понимать, что в первые месяцы, а иногда и годы предприятие может не достичь точки самоокупаемости, поэтому следует иметь вместительный ФОТ;
реклама — двигатель всего, из чего предприниматели хотят извлекать деньги. С ней как в той поговорке про коррупционеров: как помажешь, так и поедет.
Перечень далеко не полный, неминуемы сопутствующие траты. На этом фоне калькулятор и листок с карандашом — лучшие друзья начинающего коммерсанта: бизнес-план должен разрабатываться очень скрупулезно. В необходимости средств мы убедились, теперь поговорим о том, откуда их брать.
Источники финансирования
В современном мире их предостаточно. Рассмотрим наиболее реалистичные.
Заемные средства
В первую очередь в качестве заемщиков рассматривают родственников, друзей и хороших знакомых, с которыми сложились доверительные отношения.
Преимущества
Потенциальные сложности
Частный заем оптимален при запуске малого бизнеса: торговой точки, интернет-площадки, небольшого производства или проекта в сфере услуг.
Какой бы крепкой и проверенной ни была дружба, имеет смысл заверить долговые обязательства распиской или договором. Такая практика позволяет обезопасить кредитора и дисциплинирует заемщика.
Привлечение инвестора
Говоря простыми словами, инвестор покупает долю в бизнесе. Вместе с тем он получает право корректировать стратегическое планирование, вмешиваться в управленческие, технические, кадровые и другие внутренние процессы.
Преимущества
Потенциальные сложности
Инвесторов привлекают в средние и крупные проекты, требующие значительных ресурсов. Поиск осуществляется на специализированных площадках, в бизнес-акселераторах или инкубаторах, на профильных выставках и форумах, через знакомых.
Подписание договора с инвестором — обязательное условие сотрудничества. Целесообразно предварительно проработать его форму со своими юристами.
Банковский кредит
С одной стороны финансово-кредитные организации в лице банков прямо жаждут ссудить деньги бизнесу, с другой — максимально усложняют процедуру получения, особенно для новых клиентов.
Преимущества
Потенциальные сложности
Кредит в банке берут и на закупку инструментов для ИП по установке кондиционеров, и на покупку завода, выпускающего металлопластиковые конструкции. Строительство и развитие бизнеса на кредитные деньги — общепринятая мировая практика, которая доказала свою состоятельность.
Модель однозначно имеет право на существование, но при условии скрупулезного расчета. Оптимальный платеж по кредиту не должен превышать 20–30% от чистой выручки.
Партнерство
Тандемы, в которых один партнер занимался исключительно профильными вопросами (производство, подбор/обучение кадров, договоренности с поставщикам и подрядчиками и т. п.), а второй закрывал финансово-юридические и бухгалтерские вопросы часто показывают выдающиеся результаты. Состоятелен и вариант с солидарным участием — когда партнеры поровну делят права и обязанности.
Преимущества
Потенциальные сложности
Поиск партнера целесообразен при запуске проектов крупной и средней величины, малые предприятия имеет смысл строить самому. При условии правильного выбора партнера и четкого распределения обязанностей можно легко получить синергетический эффект и существенное конкурентное преимущество на рынке.
Краудфандинг
Представляет собой коллективное финансирование. Реализуется преимущественно в Сети, на специализированных ресурсах.
Преимущества
Потенциальные сложности
В России это относительно новая модель, но на Западе она весьма распространена, правда, пока преимущественно среди молодого поколения. Оптимальна для сбора средств на большие и нетривиальные проекты.
Личные накопления
Идеально, если они были получены не в наследство или дар, а заработаны в результате профессиональной деятельности, которую стартапер хочет трансформировать из ремесла в бизнес. В таком случае у начинающего коммерсанта будут не только деньги, но и знания, навыки и бесценный практический опыт.
Преимущества
Потенциальные сложности
Практика показывает: без инвесторов и кредиторов можно не только построить прибыльный бизнес, но и вывести его в топ. Евгений Касперский с офисами в 200 странах, Александр Галицкий с 7000 Магнитов, Аркадий Волож со 100+ млн. пользователей Яндекса — яркое тому подтверждение.
В мировой истории предпринимательства таких примеров тысячи, но еще больше примеров коммерческого успеха с привлеченными средствами. Инвестиции и кредиты — всего лишь финансовые инструменты, которых не стоит бояться.
Начинать самому, в тандеме с партнером или при помощи кредитного/инвесторского капитала — выбор каждого. Ведь положительный результат в большей мере зависит от профессионализма, предпринимательского чутья, веры в успех, высокой работоспособности и точного расчета.
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