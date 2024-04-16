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Ведение бизнеса

Без инвесторов и кредитов: можно ли построить прибыльный бизнес за счет своих знаний, амбиций и личных финансов

Поиск оптимального соотношения доходности бизнеса и финансовых рисков — одна из важнейших задач предпринимателя. Заёмные средства при грамотном использовании — мощный катализатор роста. Но они так же быстро утянут на дно, если случится форс-мажор, допущены просчёты при составлении бизнес-плана или стартапер пренебрёг элементарными правилами риск-менеджмента
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Без инвесторов и кредитов: можно ли построить прибыльный бизнес за счет своих знаний, амбиций и личных финансов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Органическое развитие (за счет собственных средств) — наиболее безопасная и надежная модель, но ее реализация требует наличия этих самых средств и кратно больше времени, если, конечно, речь не идет про монополию. А время, как вы знаете, — единственный невосполнимый ресурс.

Что лучше, быстрый, но рискованный рост или медленное, но уверенное развитие? Разбираемся вместе с Владимиром Шипковым — бизнес-ментором в сфере медицины. 

Зачем вообще бизнесу деньги

Вопрос может показаться наивным, но и сейчас встречаются индивиды, которые пускаются в свободное коммерческое плавание, имея за душой остатки заработной платы с прошлого месяца. Другие полагают, что избыток капитала на старте — залог успеха.

Как всегда, истина где-то посередине: лишний миллион не решит проблему нехватки знаний, навыков или опыта, но и крутой специалист вряд ли сможет трансформировать свое ремесло в полноценный бизнес, не имея на это достаточно средств.

Наиболее значимые затраты чаще всего нужны именно в начале пути:

  • организационные расходы — оформление ИП или ООО, получение различного рода разрешений, патентов, лицензий;

  • рентные платежи — мало кто может позволить себе покупку коммерческой недвижимости на старте, да и вряд ли это целесообразно, но и арендовать хорошие площади не дешево;

  • ремонт и обстановка помещения — даже благоустроенные квадратные метры требуют косметического участия, к тому же, потребуется мебель, техника, возможно, брендирование;

  • приобретение оборудования, инструментария — одна из наиболее затратных статей расходов, если речь идет не про торговую точку;

  • закупка товара, сырья или расходных материалов — во времена нестабильности, независимо от объемов и масштабов предприятия, будет дальновидно подстраховаться и подумать о запасе;

  • найм персонала — важно понимать, что в первые месяцы, а иногда и годы предприятие может не достичь точки самоокупаемости, поэтому следует иметь вместительный ФОТ;

  • реклама — двигатель всего, из чего предприниматели хотят извлекать деньги. С ней как в той поговорке про коррупционеров: как помажешь, так и поедет.

Перечень далеко не полный, неминуемы сопутствующие траты. На этом фоне калькулятор и листок с карандашом — лучшие друзья начинающего коммерсанта: бизнес-план должен разрабатываться очень скрупулезно. В необходимости средств мы убедились, теперь поговорим о том, откуда их брать.

Источники финансирования

В современном мире их предостаточно. Рассмотрим наиболее реалистичные.

Заемные средства

В первую очередь в качестве заемщиков рассматривают родственников, друзей и хороших знакомых, с которыми сложились доверительные отношения. 

Преимущества

Потенциальные сложности

  • оперативность получения;

  • отсутствие бюрократической волокиты;

  • гибкие (в пределах разумного) сроки возврата;

  • как правило сумма, которую надо вернуть, остается неизменной.

  • не у всех в окружении есть люди, располагающие нужными суммами;

  • не каждый готов дать в долг, особенно в наше непростое время;

  • в случае негативного сценария высока вероятность потерять отношения.

Частный заем оптимален при запуске малого бизнеса: торговой точки, интернет-площадки, небольшого производства или проекта в сфере услуг.

Какой бы крепкой и проверенной ни была дружба, имеет смысл заверить долговые обязательства распиской или договором. Такая практика позволяет обезопасить кредитора и дисциплинирует заемщика.  

Привлечение инвестора

Говоря простыми словами, инвестор покупает долю в бизнесе. Вместе с тем он получает право корректировать стратегическое планирование, вмешиваться в управленческие, технические, кадровые и другие внутренние процессы.

Преимущества

Потенциальные сложности

  • возможность быстрого старта и стремительного роста;

  • отсутствие необходимости заниматься финансовыми вопросами:

  • не нужно ежемесячно выплачивать тело кредита и проценты по нему;

  • компетентное содействие на фоне заинтересованности инвестора в результате.   

  • требуется проработанный бизнес-план;

  • нужна понятная и действенная бизнес-модель;

  • найти человека, готового инвестировать в бизнес до того, как он начнет показывать результаты, непросто;

  • стартапер перестает быть единоличным владельцем бизнеса;

  • прибыль от долевого участия может быть кратно больше вложенной инвестором суммы.

Инвесторов привлекают в средние и крупные проекты, требующие значительных ресурсов. Поиск осуществляется на специализированных площадках, в бизнес-акселераторах или инкубаторах, на профильных выставках и форумах, через знакомых.

Подписание договора с инвестором — обязательное условие сотрудничества. Целесообразно предварительно проработать его форму со своими юристами. 

Банковский кредит

С одной стороны финансово-кредитные организации в лице банков прямо жаждут ссудить деньги бизнесу, с другой — максимально усложняют процедуру получения, особенно для новых клиентов. 

Преимущества

Потенциальные сложности

  • возможность быстрого старта и стремительного роста;

  • прогнозируемые расходы на обслуживание кредита;

  • условия часто выгодней тех, что предлагают инвесторы;

  • банк не вмешивается в дела предпринимателя.

  • сложность получения без кредитной истории и оборотов;

  • с большой долей вероятности придется предоставить залог в обеспечение;

  • возможно, понадобится привлечь поручителя;

  • кредиты нынче дорогие, для начинающего дельца ставка может оказаться неподъемной;

  • в случае неудачи можно остаться ни с чем.

Кредит в банке берут и на закупку инструментов для ИП по установке кондиционеров, и на покупку завода, выпускающего металлопластиковые конструкции. Строительство и развитие бизнеса на кредитные деньги — общепринятая мировая практика, которая доказала свою состоятельность.

Модель однозначно имеет право на существование, но при условии скрупулезного расчета. Оптимальный платеж по кредиту не должен превышать 20–30% от чистой выручки.

Партнерство

Тандемы, в которых один партнер занимался исключительно профильными вопросами (производство, подбор/обучение кадров, договоренности с поставщикам и подрядчиками и т. п.), а второй закрывал финансово-юридические и бухгалтерские вопросы часто показывают выдающиеся результаты. Состоятелен и вариант с солидарным участием — когда партнеры поровну делят права и обязанности.

Преимущества

Потенциальные сложности

  • возможность начать бизнес с коллегой или другом;

  • финансовое участие уменьшается пропорционально количеству партнеров;

  • справедливое распределение рисков и ответственности;

  • возможность в будущем выйти из дела или выкупить долю и стать единым владельцем.

  • определенные трудности в поисках хорошего партнера;

  • отсутствие автономности в ключевых вопросах;

  • необходимость перманентного поиска компромиссных решений.

Поиск партнера целесообразен при запуске проектов крупной и средней величины, малые предприятия имеет смысл строить самому. При условии правильного выбора партнера и четкого распределения обязанностей можно легко получить синергетический эффект и существенное конкурентное преимущество на рынке.

Краудфандинг

Представляет собой коллективное финансирование. Реализуется преимущественно в Сети, на специализированных ресурсах. 

Преимущества

Потенциальные сложности

  • простота реализации;

  • охват большой аудитории;

  • нетворкинг в процессе поиска инвесторов;

  • некоторые платформы предусматривают возможность получить безвозмездные инвестиции.

  • отсутствие прогнозируемой конкретики по срокам и суммам;

  • преимущественно пользователи выбирают по-настоящему полезные, интересные или необычные проекты;

  • риски потери авторства, если речь идет про уникальную идею;

  • предпочтения отдаются действующим бизнесам с понятной моделью и прогнозируемыми показателями.

В России это относительно новая модель, но на Западе она весьма распространена, правда, пока преимущественно среди молодого поколения. Оптимальна для сбора средств на большие и нетривиальные проекты

Личные накопления

Идеально, если они были получены не в наследство или дар, а заработаны в результате профессиональной деятельности, которую стартапер хочет трансформировать из ремесла в бизнес. В таком случае у начинающего коммерсанта будут не только деньги, но и знания, навыки и бесценный практический опыт. 

Преимущества

Потенциальные сложности

  • высокая мотивация на результат;

  • отсутствие последствий, связанных с невозвратом заемных средств;

  • полная свобода выбора и решений;

  • единоличная ответственность;

  • прибыль может использоваться для дальнейшего развития;

  • возможность относительно безболезненно начать с начала в случае провала.

  • обычно объем накопленных средств является весьма скромным;

  • для большинства внушительные сроки накопления нужной суммы;

  • гонка с инфляцией;

  • необходимость дисциплины и мотивации: придется исключить второстепенные расходы.

Практика показывает: без инвесторов и кредиторов можно не только построить прибыльный бизнес, но и вывести его в топ. Евгений Касперский с офисами в 200 странах, Александр Галицкий с 7000 Магнитов, Аркадий Волож со 100+ млн. пользователей Яндекса — яркое тому подтверждение.

В мировой истории предпринимательства таких примеров тысячи, но еще больше примеров коммерческого успеха с привлеченными средствами. Инвестиции и кредиты — всего лишь финансовые инструменты, которых не стоит бояться.

Начинать самому, в тандеме с партнером или при помощи кредитного/инвесторского капитала — выбор каждого. Ведь положительный результат в большей мере зависит от профессионализма, предпринимательского чутья, веры в успех, высокой работоспособности и точного расчета.

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