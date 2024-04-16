Топ-4 страны для оформления иностранной карты

В последнее время, важность иностранных карт для россиян значительно возросла. Сегодня иностранная карта становится не только актуальной, но и необходимой для международных операций, учитывая ограничения на использование российских банковских карт за рубежом. Рассмотрение вопроса оформления иностранных карт доступных для россиян предполагает изучение ряда аспектов: от выбора страны и банка до способов пополнения и использования карт в условиях новых экономических ограничений. Открыть иностранную карту это шаг к сохранению возможности оплаты зарубежных сервисов.

В 2024 году россияне по-прежнему испытывают сложности с использованием локальных банковских карт за границей. Санкции и ограничения повлияли на доступность онлайн-покупок, оплату услуг и снятие наличных в зарубежных поездках и в интернете. Оптимальное решение — карта иностранного банка, которая позволит совершать привычные платежные операции по всему миру.

Открыть карту иностранного банка в 2024 году не так просто, как раньше. Многие страны ужесточили требования к открытию счетов для россиян, опасаясь вторичных санкций. Тем не менее, еще остались государства, где вполне реально заказать банковскую карту платежных систем Visa или Mastercard в кратчайшие сроки — буквально за 1 день. О них мы и расскажем в статье.

Сложности оформления карты иностранного банка для россиян

Оформление карты иностранного банка для россиян в 2024 году может быть сопряжено с рядом сложностей и ограничений. Многие страны, особенно в Европе и Северной Америке, полностью прекратили открывать счета и выпускать карты гражданам РФ из-за опасений санкций.

Даже в лояльных государствах СНГ и ближнего зарубежья ситуация обстоит не лучшим образом. Многие банки, которые раньше охотно работали с россиянами, начали вводить дополнительные требования и ограничения:

Необходимость личного присутствия в стране. Многие банки отказались от удаленного открытия счетов и требуют обязательного визита в отделение. Это существенно усложняет процесс для россиян, учитывая ограниченные возможности для зарубежных поездок. Требование ВНЖ или другого подтверждения легального пребывания. Если раньше во многих случаях достаточно было просто въехать по загранпаспорту, то теперь банки требуют документы, подтверждающие законные основания длительного нахождения в стране — вид на жительство, разрешение на работу или учебу, долгосрочную визу и т.д. Высокие комиссии и страховые депозиты. Многие иностранные банки установили повышенные тарифы на обслуживание карт и счетов для россиян. Также часто требуется внесение крупного страхового депозита в качестве гарантии. Ограничения на сумму платежей и переводов. Для карт, выданных россиянам, могут действовать лимиты на снятие наличных, оплату покупок и переводы средств. Это связано с требованиями регуляторов по противодействию отмыванию денег. Долгие сроки рассмотрения заявок и выпуска карт. Если раньше открыть счет и получить карту можно было за 1–-2 дня, то сейчас процесс может занимать несколько недель с учетом дополнительных проверок.

Все эти факторы существенно усложняют процесс открытия карты иностранного банка для россиян. Тем не менее, как показывает практика, получить иностранную карту в 2024 году все еще возможно. Главное — выбрать правильную страну и банк, где требования к российским клиентам наиболее лояльны.

Кстати, не обязательно выезжать из страны, чтобы оформить карту по всем правилам. Можно использовать дистанционные способы. Например, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса EasyPay.World. Он работает с крупными иностранными банками и уже более 30 тысяч клиентов пользуются картами, оформленными через сервис.

Почему стоит открыть карту иностранного банка

Оформление иностранной карты представляется не только как надежное решение для россиян в условиях экономических ограничений, но и как возможность расширения их финансовых горизонтов. Это не только способ сохранения доступа к международным финансовым операциям, но и возможность воспользоваться многочисленными преимуществами иностранных банковских продуктов.

Возможность осуществлять SWIFT-переводы за границу.

Оплачивать иностранные услуги и покупки в онлайн-магазинах.

Совершать платежи через популярные системы бесконтактной оплаты, таких как Apple и Google Pay.

Использование иностранных карт возможно как для онлайн, так и для оффлайн транзакций, а также для снятия наличных в банкоматах по всему миру.

Возможность получения кэшбэка, бонусов и привилегий для путешественников.

Некоторые иностранные банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам

Оплачивать как и раньше популярные иностранные сервисы (Netflix, Adobe, PlayStation Store, Steam, Spotify, Amazon Prime и т.д.)

Возможность пополнять иностранную карточку прямо из России по номеру телефона со Сбера, Альфа, ВТБ, Тинькофф, МТС банка.

Иностранная банковская карта предоставляет российским гражданам и бизнесу законный способ обхода ограничений, наложенных международными платежными системами в России.

Российские граждане могут открыть иностранную карту удаленно через сервисы, такие как EasyPay.World, которые требуют предоставить заграничный паспорт и заполнение клиентской формы (без доверенности). Стоимость открытия иностранной карты для россиян стоит в среднем 20–30 тысяч рублей, а годовое обслуживание карты может обходится совершенно бесплатно. Сроки выпуска карты от 1 до 21 рабочего дня, зависит от банка, страны и возможностей карты. Важно помнить, что российские граждане, имеющие иностранную карту, обязаны информировать налоговую службу о наличии зарубежного счета.

Какую страну выбрать для оформления иностранной карты

Выбор страны зависит от ряда факторов, включая легкость процесса, стоимость и требования к документам.

Рассмотрим подробнее 4 страны, которые пока сохраняют возможность относительно быстрого и простого открытия банковских карт для россиян в 2024 году.

Ниже представлен краткий обзор оптимальных стран для россиян:

Казахстан . Банки : Kaspi, Bereke Bank, Home Credit Bank. Время : от 1 до 14 дней. Требуемые документы : Доказательство легального въезда в страну, местная SIM-карта, Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН), заграничный паспорт, российский инн.

Киргизия . Банки : Компаньон, Демир-банк, KICB, Керемет-банк, Финка-банк. Стоимость : До 77 $.Некоторые банки выпускают карты бесплатно. Время : 5–10 дней. Экспресс-выпуск доступен в течение 3 дней. Требуемые документы : Заграничный паспорт с отметкой о регистрации в России и местная SIM-карта. Также требуется временное свидетельство о регистрации в Киргизии

Турция . Банки: Ish Bank, Deniz Bank. Время : от 1 до 21 рабочий. Требуемые документы : Загранпаспорт, турецкий ИИН, оригинал российского паспорта с данными о прописке, местная SIM-карта.

Армения . Банки : Ardshinbank, ABB. Врем я: от 1 до 17 дней. Требуемые документы : Заграничный паспорт, справку о доходах или выписку по форме банка, Арендный договор (от 3 до 6 месяцев), документ о праве собственности или временной регистрации, местная SIM-карта.



Давайте теперь подробнее разберем каждую из стран.

Открыть банковскую карту в казахстане

В 2022–2023 годах Казахстан был безусловным лидером по популярности среди россиян для открытия счетов и получения иностранных банковских карт. Для оформления карты в Казахстане достаточно было выполнить несколько простых шагов:

Въехать в страну по загранпаспорту РФ, получив миграционную карту. Оформить ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в ЦОНе или онлайн. Обратиться в любой банк с паспортом и ИИН для открытия счета. Получить готовую карту и активировать ее.

Никаких дополнительных документов, кроме паспорта и ИИН, не требовалось. Более того, некоторые банки предлагали открыть счет и карту удаленно, прислав документы онлайн.

Увы, ситуация постепенно меняется не в лучшую сторону. Многие казахстанские банки начали вводить новые требования и ограничения для россиян:

Практически все банки теперь требуют подтверждение легальных оснований пребывания — регистрацию, ВНЖ, трудовой контракт, контракт на обучение и т.п. По туристической визе открыть счет уже не получится.

Оформление ИИН для россиян усложнилось. Если раньше номер присваивали за один визит в ЦОН, то теперь процедура может занять несколько дней и потребовать дополнительных документов.

Участились случаи блокировки счетов и карт россиян через несколько месяцев после открытия. Банки ссылаются на подозрительную активность и нарушение условий обслуживания.

Существенно снижены лимиты на снятие наличных и переводы для иностранных клиентов. Если раньше можно было снимать до $50 000 в месяц, то сейчас в лучшем случае $5000–20000.

Выросли комиссии на обслуживание карт и международные транзакции. В среднем за снятие наличных за рубежом придется отдать 1,5–3% от суммы + фиксированный сбор $5–10.

То есть, открыть карту в Казахстане в 2024 году все еще возможно, но процесс уже не такой быстрый и легкий, как год–два назад. Минимальный срок оформления счета и карты с учетом получения ИИН и других формальностей — 3–5 дней.

Поэтому тем, кто хочет максимально быстро получить рабочую карту, лучше рассмотреть другие варианты.

Оформить удаленно (онлайн) карту в банке Казахстана с помощью EasyPay.World можно за 1 рабочий день. Есть несколько вариантов оформления банковских карточек, один из них это открыть виртуальную карту казахстана, второй это получить дебитовую (физическую) банковскую карту.

Открыть банковскую карту в Киргизии

Киргизия долгое время оставалась одной из самых лояльных стран к россиянам в банковской сфере. Местные банки продолжали открывать счета и выпускать карты по минимальному пакету документов:

Загранпаспорт и миграционная карта.

Временная регистрация (можно оформить в день приезда).

Местная SIM-карта (покупается без проблем).

Однако постепенно ситуация начала меняться. С начала 2023 года некоторые кыргызские банки также стали вводить дополнительные требования к российским клиентам:

Подтверждение легального статуса — вид на жительство или хотя бы долгосрочная виза (от 90 дней). Получение ИНН в местной налоговой инспекции. Процесс может занять несколько дней и потребует сбора дополнительных справок. Личное присутствие в отделении банка. Возможности удаленного открытия счета больше нет. Высокие комиссии и страховые депозиты. В среднем за открытие и годовое обслуживание карты нужно будет заплатить $50–100.

Кроме того, из-за давления США ряд киргизских банков полностью прекратил открывать счета россиянам, опасаясь вторичных санкций. Те же банки, которые продолжают работать, существенно снизили лимиты на операции (не более $1000–5000 в месяц) и ужесточили контроль транзакций.

В результате по состоянию на 2024 год получить карту в Киргизии за 1 день практически нереально. Нужно будет провести в стране минимум 3–5 дней, чтобы оформить все нужные документы. При этом риски блокировки счета и необходимость предоставления документов для разблокировки при личном присутствии и низкие лимиты по-прежнему актуальны.

Учитывая все сложности, Киргизию уже нельзя считать оптимальной страной для самостоятельного быстрого открытия иностранной карты. Стоит рассмотреть другие варианты, пусть и менее популярные среди россиян.

Открыть карту в банке Киргизии удаленно (онлайн) с помощью сервиса EasyPay.World можно за 7 дней. Платежная карта Киргизии позволяет совершать переводы и пополнения на банковскую карту Киргизии с Российский банковских карточек таких как: Сбер, Альфа, Тинькоф, МТС, ВТБ и т.д.

Открыть банковскую карту в Армении

До 2022 года Армения не пользовалась особой популярностью среди россиян для банковского туризма. Открыть счет и получить местную карту Visa или Mastercard можно было относительно легко, но многих отпугивала нестабильность местной экономики и банковской системы.

Однако после того, как другие популярные направления стали менее доступны, интерес к Армении заметно вырос. Страна не вводила никаких санкций против РФ, а требования к открытию счетов оставались довольно лояльными.

Тем не менее единых правил для всех банков Армении нет. Каждый банк предъявляет свои требования к документам и статусу клиента. В целом возможны такие варианты:

Открытие счета по загранпаспорту и миграционной карте. Встречается редко, в основном в мелких банках. Необходимость временной регистрации (прописки) или договора аренды жилья на длительный срок (от 6 месяцев). Требование открыть ИП или юридическое лицо в Армении. Это сложный и затратный процесс, который точно не получится провернуть за 1 день. Обязательный вклад или страховой депозит на крупную сумму (от $1000 и выше). Документальное подтверждение источников дохода и занятости в виде справок с работы, выписок по счетам и т.д.

В итоге открыть карту в Армении быстро и без лишних усилий точно не выйдет. Придется потратить как минимум неделю на поиск подходящего банка и сбор всех нужных документов. Сама процедура открытия счета и выдачи карты тоже может затянуться на несколько дней.

Еще один существенный минус Армении — нестабильный курс драма и высокая инфляция. Хранить крупные суммы на местных картах рискованно, ведь они могут быстро обесцениться.

Кроме того, далеко не везде за границей принимают карты армянских банков. Лимиты на снятие наличных тоже не очень высокие — в среднем до $1000 в день и $5000 в месяц.

Поэтому рассматривать Армению как основную страну для открытия иностранной карты стоит только в крайнем случае, если другие варианты недоступны. Для быстрого и удобного получения карты есть более подходящие направления.

Тем не менее, открытие Visa/Mastercard банковской карты в Армении удаленно (онлайн) по-прежнему возможно с помощью EasyPay.World по доверенности.

Открыть банковскую карту в Турции

Турция традиционно считается одной из самых дружественных к России стран с развитой банковской системой. Турецкие банки охотно открывают счета и выпускают карты Visa и Mastercard иностранным клиентам.

Однако важно помнить, что в большинстве банков Турции открыть полноценный банковский счет и получить карту могут только резиденты, то есть лица с видом на жительство, действующей рабочей или студенческой визой. Просто по туристической визе сделать этого не получится.

Но из этого правила есть исключения. Ряд турецких банков готовы открыть счет и карту иностранцу только по загранпаспорту. Как правило, речь идет о мелких частных банках, которые редко попадают в поле зрения регулятора.

Чтобы найти такой лояльный банк, скорее всего, придется потратить немало времени и сил. Нужно будет обойти множество отделений и пообщаться с менеджерами, прежде чем найдется подходящий вариант. В целом на весь процесс может уйти от 3 до 7 дней.

Плюсы открытия карты в Турции:

Развитая банковская система, карты стабильно работают по всему миру.

Возможность открыть мультивалютный счет (лиры, доллары, евро).

Относительно высокие лимиты на снятие наличных и покупки (до $10 000 в месяц).

Умеренные комиссии за обслуживание и операции по карте (в среднем 1–2%).

Минусы турецких карт для россиян:

Нужно лично ехать в Турцию и тратить время на поиск подходящего банка.

Необходимо получить налоговый номер (аналог ИНН) в местной налоговой службе.

Частые случаи блокировки карт из-за подозрительных транзакций.

Нестабильность турецкой лиры, риск обесценивания средств на счете.

Отдельно стоит упомянуть про возможность дистанционного открытия карты в турецком банке. На рынке существуют фирмы-посредники, которые обещают оформить карту без личного присутствия. Но у этого способа есть существенные недостатки:

Высокие комиссии за услуги посредника (от $700 и выше) Необходимость оформления нотариальной доверенности на представителя. Длительные сроки изготовления и доставки карты в Россию (до 1 месяца). Риск мошенничества и кражи персональных данных.

Поэтому использовать услуги непроверенных посредников для дистанционного открытия карты в Турции крайне рискованно. Лучше все-таки открывать карту самостоятельно, либо остановить выбор на сервисе с большой историей.

В целом Турция остается одним из немногих вариантов, где россияне все еще могут относительно быстро и просто получить иностранную банковскую карту. Но назвать процесс получения карты мгновенным точно нельзя. Как минимум неделю на оформление всех документов и поиск лояльного банка потратить придется.

Также вы можете, оформить банковскую карту Турции без выезда за рубеж с помощью онлайн-сервиса EasyPay.World. Открыть карту Турции можно за 1 рабочий день.

На что обращать внимание при открытии иностранной карты

Учитывая все сложности и риски самостоятельного открытия счета в иностранном банке, неудивительно, что все больше россиян интересуются услугами онлайн-сервисов по дистанционному оформлению иностранных карт. Такие сервисы обещают помочь получить реальную платежную карту ведущих международных систем, не выезжая из России.

Решение выглядит заманчиво, но у него есть свои подводные камни. Нужно очень внимательно выбирать сервис и учитывать все возможные нюансы:

Платежные системы и тип карты. В идеале сервис должен предлагать карты Visa и Mastercard с возможностью оплаты в любых странах мира. Карта может быть как мультивалютной, так и в одной валюте — как правило, в долларах США. Также важно уточнить, будет ли карта именной, кредитной или дебетовой, от этого зависят возможности ее использования. Страна-эмитент карты. Узнайте, в какой стране зарегистрирован банк, который будет выпускать карту. Желательно, чтобы это было государство с высоким уровнем репутации и не замеченное в санкциях против России. Стоимость оформления и обслуживания. Детально изучите тарифы сервиса на выпуск и годовое обслуживание карты. Обычно открытие счета стоит от $200, а за годовое обслуживание берут $10–100. Но некоторые сервисы маскируют реальные расходы, вводя сложную систему комиссий на операции и конвертацию валют. Лимиты на операции и снятие наличных. Ограничения на размер платежей и снятия наличных могут быть как со стороны банка-эмитента, так и самого сервиса. Чем они выше — тем лучше. Желательно иметь безлимитную карту или хотя бы лимиты до $10000–20000 в месяц. Верификация личности и Due Diligence. Узнайте, как сервис будет проверять вашу личность и источники происхождения средств. Процесс верификации должен быть четким и прозрачным, без запроса лишних документов. Если сервис обещает карту вообще без каких-либо проверок — это повод насторожиться. Репутация и отзывы клиентов. Поищите информацию о сервисе на тематических форумах и в соцсетях. Почитайте отзывы реальных клиентов, которые уже заказывали карту. Обратите внимание на частоту негативных комментариев о блокировках карт, проблемах с проведением платежей и выводом средств. Варианты пополнения карты из России. Уточните, какими способами можно будет вносить деньги на карту удаленно из России. Это могут быть системы денежных переводов (Золотая Корона), криптовалюта, электронные кошельки (ЮMoney) или переводы через рублевые корреспондентские счета. Чем больше доступных каналов пополнения — тем лучше.

Вам стоит обратить внимание на сервисы, которые предлагает оптимальные условия по оформлению для россиян карт Mastercard и Visa:

Мультивалютные именные карты Visa и Mastercard (GBP, EUR, USD).

Оформление и доставку карты по России.

Высокие лимиты на снятие наличных и покупки.

Выгодные тарифы и минимум комиссий на обслуживание.

Удобное пополнение и перевод средств из России.

Страховку для путешествий и покупок.

Priority pass для проходов в бизнес-залы аэропортов.

Круглосуточную поддержку клиентов.

Подведем итоги

Подводя итоги, можно сказать, что получить реальную иностранную карту Visa или Mastercard в 2024 году все еще возможно, несмотря на все препятствия и ограничения. Ключевой вопрос — какой способ оформления карты выбрать:

Самостоятельное открытие счета в иностранном банке. Сложно, рискованно, требует много времени и личного присутствия. Но зато обеспечивает полный контроль над счетом и картой. Онлайн-сервисы по дистанционному выпуску карт. Быстро, удобно, не нужно никуда ехать. Главное — внимательно отнестись к выбору такого сервиса. Например, можно воспользоваться сервисом EasyPay.World. Процесс получения карты в нем максимально прост и понятен:

Онлайн-заявка на оформление карты с загрузкой скан-копий документов

Удаленная видео-верификация личности, либо оформление нотариальной доверенности на представителя Easypay.World

Внесение оплаты за выпуск и доставку карты

Изготовление и курьерская доставка карты в любой город России

Поездка в лояльную страну с оформлением местной карты. Своего рода компромиссный вариант. Нужно потратить время на путешествие - можно совместить это с отпуском, ведь на все процедуры может уйти до недели.

В любом случае, оформляя иностранную карту, будьте готовы к возможным сложностям и ограничениям. Следите за актуальными новостями и изменениями в законах. И конечно, внимательно выбирайте банк или сервис-эмитент карты.

Иностранная платежная карта — это действительно удобный и универсальный финансовый инструмент в условиях санкций. Но получить ее быстро и без проблем самостоятельно не всегда просто. Так что запаситесь терпением, взвесьте все за и против и выберите оптимальный способ, исходя из своих задач и ресурсов.

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